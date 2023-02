Hameln: Tauben durch Schüsse verletzt worden!

Am Freitag, den 07.02.2023, gegen späten Abend wurden in der Osterstraße in Höhe der Hausnummer 32 in Hameln zwei Tauben mit Schussverletzungen aufgefunden. Eine weitere Taube war bereits durch die starken Verletzungen verendet. Bei einer späteren tierärztlichen Begutachtung konnte festgestellt werden, dass die Verletzungen durch Diabologeschosse herbeigeführt worden waren. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Täter auf mindestens drei Tauben geschossen habe.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-0 in Verbindung zu setzen.