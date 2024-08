Hanau/Großauheim: Kopfstoß vom Gegner: Fußballspieler verletzt!

(cb) Bei einem Fußballspiel am Sonntagnachmittag zwischen einem Hanauer und einem Langenselbolder Verein, kam es zu einer unschönen Szene auf dem Platz, wobei ein Spieler verletzt wurde. Kurz vor Spielende, gegen 14.40 Uhr, soll ein 34-jähriger Spieler mit einem 20 Jahre alten Spieler der gegnerischen Mannschaft über die zuvor gefällte Entscheidung des Schiedsrichters diskutiert haben. Ersten Erkenntnissen nach soll der Spieler der Hanauer Mannschaft seinem Kontrahenten unvermittelt einen Kopfstoß in das Gesicht gegeben haben. Daraufhin ging der Langenselbolder zu Boden. Am Abend suchte er selbstständig ein Krankenhaus auf, wo die Ärzte Verletzungen im Kopfbereich diagnostizierte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

