Lampertheim: Im Genitalbereich schwer verletzt/Pferd muss eingeschläfert werden!

Eine Pferdebesitzerin stellte am Dienstagmorgen (20.08.) gegen 8.00 Uhr ihr apathisch mit gesenktem Kopf im Paddock auf einem eingefriedeten Weidegrundstück an der Anschrift “Heide” stehendes Pferd fest. Das Tier wurde vermutlich in der vorangegangenen Nacht von Menschenhand mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand schwer im Genitalbereich verletzt. Das Pferd musste anschließend aufgrund der erlittenen Verletzungen von einem Tierarzt eingeschläfert werden.Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz betraut. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 erbeten.