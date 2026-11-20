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Heilbronn – Vor dem Landgericht Heilbronn wird seit dem 17. November 2026 die Berufung eines Lehrers verhandelt, den das Amtsgericht Künzelsau am 22. Oktober 2025 wegen Körperverletzung im Amt zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen verurteilt hat. Nach der Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte S. am 17. Dezember 2024 gegen 11.30 Uhr an einer Schule in Künzelsau einen damals 15-jährigen Schüler nach einer Auseinandersetzung zu Boden gebracht und sich auf ihn gekniet haben; der Junge erlitt demnach durch Körperlast und Knieeinsatz innere Verletzungen an der Leber und eine Gehirnerschütterung. Der Lehrer beruft sich auf Notwehr und greift die Feststellungen der ersten Instanz an. Die Bild-Zeitung titelt „Leberriss!“ und schreibt, der Pädagoge habe dem Schüler das Knie in den Bauch gerammt; beides geht über den Wortlaut der gerichtlichen Prozessvorschau hinaus. Das Urteil der ersten Instanz ist nicht rechtskräftig. Die Verhandlung soll am 24. November 2026 fortgesetzt werden.

Die amtliche Darstellung steht in einer Prozessvorschau des Landgerichts Heilbronn vom 11. November 2026, gezeichnet von der Pressesprecherin Morgenstern. Die 12. Kleine Strafkammer verhandelt die Sache unter dem Aktenzeichen 12 NBs 450 Js 167/25. Geladen sind der Angeklagte, seine zwei Verteidiger, 16 Zeugen und eine Sachverständige. Die Berufungshauptverhandlung begann am Dienstag, dem 17. November, um 9.00 Uhr; Fortsetzungstermin ist Dienstag, der 24. November, ebenfalls 9.00 Uhr. Das Gericht nennt den Angeklagten nur mit dem Nachnamensinitial S. und die Schule nur als eine Schule in Künzelsau. Diese Redaktion folgt dem: Lehrer und Schüler sind Privatpersonen, der Junge war zur Tatzeit minderjährig. Es gibt daher weder ein erkennbares Porträt noch den vollen Schulnamen, der in einer Kleinstadt zur Identifizierung beitragen könnte.

Was die Staatsanwaltschaft vorwirft, ist in der Vorschau klar umrissen und bleibt ein Vorwurf, solange die Berufung nicht entschieden ist. Der Angeklagte soll als Lehrer nach vorausgegangener Auseinandersetzung den 15-Jährigen zu Boden gebracht und sich auf ihn gekniet haben. In der Folge habe der Schüler durch die Körperlast und den Knieeinsatz innere Verletzungen an der Leber und eine Gehirnerschütterung erlitten. Die ursprüngliche Anklage lautete auf Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung im Amt sowie weiteren Vorwürfen. Das Amtsgericht Künzelsau wertete den Vorgang am 22. Oktober 2025 abweichend und milder: Angesichts des Tathergangs, der Intensität der Einwirkung und der Verletzungsfolgen seien die Merkmale der schwereren Straftaten nicht erfüllt. Verurteilt wurde der Lehrer wegen Körperverletzung im Amt zu 75 Tagessätzen. Diese erste Verurteilung steht; sie ist aber gerade Gegenstand der Berufung und damit nicht das letzte Wort.

Genau deshalb ist die Behauptung der Bild-Zeitung, das Geschehen stehe fest und vor dem Landgericht gehe es nur noch um die rechtliche Bewertung, mit der amtlichen Vorschau nicht vereinbar. Das Landgericht teilt mit, der Angeklagte greife mit seinem Rechtsmittel die Urteilsfeststellungen an und berufe sich auf eine „lückenhafte Beweiswürdigung und Verkennung einer Notwehrlage“. Das ist ein Angriff auf die Tatsachenfeststellung und auf die Würdigung der Notwehrfrage, nicht bloß eine juristische Feinabstimmung bei feststehendem Film. Ebenso spekulativ ist der Satz, das Landgericht werde die Entscheidung „wohl nicht ändern“. Ein Fortsetzungstermin ist angesetzt, 16 Zeugen und eine Sachverständige sind geladen. Ein Berufungsurteil lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Ein Bericht der Bild-Zeitung vom 20. November 2026, 13.15 Uhr MEZ, schildert den Ablauf deutlich farbiger und stellt einzelne Handlungen als unstreitig dar. Demnach legte sich der Schüler im Unterricht auf den Boden, um zu schlafen. Der als Techniklehrer und 54-Jähriger bezeichnete Angeklagte, in der Boulevardfassung Martin S., habe ihn am Arm genommen und nach draußen geführt. Der Junge habe ihn als „Arschloch“ und „Hurensohn“ beleidigt, ihm ins Gesicht gespuckt und versucht, nach ihm zu treten. Der Lehrer wird mit den Sätzen zitiert, die Spucke sei in seinen Mund gegangen, und: „Ich wollte einen Angriff abwehren, wusste mir nicht anders zu helfen.“ Als der Junge im Gebäude nicht weitergekommen und auf ihn zugelaufen sei, habe er das als Angriff gewertet, den Schüler mit einem Fußfeger zu Boden gebracht, ihm das Knie in den Bauch gerammt und ihn an den Schultern festgehalten. Diese Detailschilderung, einschließlich der Herkunftsangabe „junger Syrer“ und des Schulnamens, findet sich in der Prozessvorschau des Landgerichts nicht. Die Beleidigungen, das Spucken und der Trittversuch werden hier deshalb als Darstellung der Bild-Zeitung und als Einlassung des Angeklagten wiedergegeben, nicht als bereits rechtskräftig festgestellte Taten des Schülers.

Auch die Verletzungsbegriffe weichen ab. Amtlich ist von inneren Verletzungen an der Leber und einer Gehirnerschütterung die Rede, verursacht durch Körperlast und Knieeinsatz nach dem Niederbringen und Knien. Die Bild-Zeitung macht daraus in der Überschrift einen „Leberriss“ und im Text zusätzlich einen Leberkapselriss. Das kann medizinisch verwandt sein, ist in der gerichtlichen Kurzmeldung aber so nicht belegt. Ebenso ist „rammte das Knie in den Bauch“ eine andere Bewegungsbeschreibung als das vom Gericht und der Anklage verwendete „sich auf ihn gekniet“ mit „Knieeinsatz“. Die eine Fassung klingt nach einem Stoß, die andere nach dem Niederhalten mit dem Körpergewicht. Welche Version die Berufungskammer für erwiesen hält, ist offen. Dass ein Rettungswagen den Jugendlichen in ein Krankenhaus brachte, berichtet die Bild-Zeitung; die Vorschau bestätigt die Verletzungsfolgen, nicht den Transportweg.

Zur ersten Instanz nennt die Boulevardzeitung eine Geldstrafe von 5.625 Euro bei 75 Tagessätzen. Die Zahl der Tagessätze entspricht der amtlichen Mitteilung; die Summe in Euro steht so nicht in der Prozessvorschau und bleibt eine Angabe der Bild-Zeitung. Weitere von dort stammende, amtlich nicht wiederholte Punkte sind: ein bereits gezahltes Schmerzensgeld von 5.000 Euro, mehrfache Entschuldigungen, eine Krankschreibung nach dem Vorfall nach Angaben des Lehrers auf Druck der Schulleitung sowie die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit im Juli 2026 durch die Schulaufsicht. Diese dienstrechtlichen Folgen können zutreffen, sind hier aber nicht aus einer Mitteilung der Schulaufsicht oder des Kultusministeriums belegt. Eine öffentliche Pressemitteilung der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zum Vorfall vom 17. Dezember 2024 war bei Redaktionsschluss ebenfalls nicht auffindbar; die Primärquelle für den Verfahrensstand ist die Vorschau des Landgerichts. Ein Richterzitat, der Angeklagte hätte den Schüler einfach liegen lassen sollen, und die Wertung, andere Schüler hätten sich solidarisiert und der Junge sei bereits als Störenfried aufgefallen, stammen ebenfalls aus der Gerichtsberichterstattung der Bild-Zeitung, nicht aus dem amtlichen Text.

Rechtlich geht es um die Grenzen dessen, was eine Lehrkraft im Dienst tun darf, wenn ein Konflikt eskaliert. Körperverletzung im Amt trifft Amtsträger, die während der Ausübung des Dienstes eine Körperverletzung begehen; das Amtsgericht hat diesen Tatbestand in erster Instanz bejaht und zugleich schwerere Vorwürfe verneint. Notwehr setzt einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff und eine gebotene Verteidigung voraus. Ob eine solche Lage vorlag, ob sie andauerte, als der Schüler bereits am Boden lag, und ob der eingesetzte Kraftaufwand noch verhältnismäßig war, muss die Berufungskammer prüfen. Ein Freispruch ist ebenso wenig vorweggenommen wie eine Bestätigung der Geldstrafe. Die Unschuldsvermutung im laufenden Rechtsmittelverfahren und der Respekt vor dem verletzten Schüler schließen einander nicht aus: Der Jugendliche hat nach der Anklage innere Verletzungen erlitten, der Lehrer bestreitet nicht, dass er Gewalt angewendet hat, bestreitet aber, damit Unrecht getan zu haben.

Der Fall steht in einem größeren Zusammenhang von Gewalt an Schulen in Baden-Württemberg, den diese Redaktion bereits in einem früheren Bericht über Gewalt an Schulen mit den amtlichen Zahlen des Landes dargestellt hat. Hier geht es nicht um eine Statistik, sondern um einen einzelnen, vor Gericht auszutragenden Vorwurf. Weder die Herkunft des Schülers, die nur die Boulevardberichterstattung hervorhebt, noch die Dienstunfähigkeit des Lehrers ersetzen die Beweisaufnahme. Eine Stellungnahme des Kultusministeriums oder der zuständigen Schulaufsicht zu diesem konkreten Verfahren lag öffentlich nicht vor. SWR, Stuttgarter Zeitung und vergleichbare regionale Medien hatten den Fall bei Redaktionsschluss nicht in einer unabhängigen, über die Prozessvorschau hinausgehenden Primärdarstellung aufgegriffen; maßgeblich bleiben daher das Landgericht und, als abweichende Boulevardfassung, die Bild-Zeitung.

Dokumentiert sind damit: der Anklagevorwurf zum 17. Dezember 2024 gegen 11.30 Uhr an einer Schule in Künzelsau, die Verurteilung vom 22. Oktober 2025 wegen Körperverletzung im Amt zu 75 Tagessätzen, die abweichende, mildere rechtliche Würdigung gegenüber der Anklage, die Berufung mit Angriff auf Feststellungen und Notwehrlage, der Beginn der Hauptverhandlung am 17. November 2026 und der Fortsetzungstermin am 24. November. Nicht als feststehende Tatsache belegt sind ein medizinisch so bezeichneter Leberriss, ein „Rammen“ des Knies als einzig mögliche Bewegungsform, die Behauptung, der Sachverhalt sei unstreitig, und die Vorhersage, das Landgericht werde das Urteil nicht ändern. Vorwürfe gegen den Schüler bleiben ebenso Vorwürfe wie die noch nicht rechtskräftige Schuldsprechung des Lehrers.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gewalt im Klassenzimmer ist kein Randproblem und kein Stoff nur für große Buchstaben. Wer Lehrkräfte in den Raum stellt, ohne ihnen klare, trainierte und rechtlich haltbare Wege zu geben, eskalierten Konflikten zu begegnen, erzeugt genau solche Verfahren. Die Schulverwaltung darf sich nicht darauf beschränken, nach einem Vorfall einen Beamten in den Ruhestand zu schieben und den Rest den Strafrichtern zu überlassen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein laufendes Berufungsverfahren ist kein Ort für die Behauptung, alles stehe fest, und erst recht keiner für die Vorhersage des Urteils. Wer den Film schon schreibt, während Zeugen und eine Sachverständige noch geladen sind, setzt die Schlagzeile an die Stelle der Beweisaufnahme. Das hilft weder dem verletzten Jugendlichen noch einem Angeklagten, der sich auf Notwehr beruft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein verletzter Schüler und ein Lehrer, der seine Existenz als Pädagoge verloren hat, sind zwei schwere Folgen desselben Konflikts. Die Politik redet gern über Respekt und Unterrichtsqualität, bleibt aber blass, wenn es um den Schutz derjenigen geht, die den Unterricht offenhalten sollen, und um die Versorgung derjenigen, die dabei zu Schaden kommen. Ein Gericht kann das im Einzelfall klären. Die Versäumnisse in den Schulen bleiben.

Die Berufungskammer muss in Ruhe prüfen, was Anklage, erstes Urteil und Notwehrbehauptung wert sind – ohne Vorverurteilung und ohne Verniedlichung der Verletzungen! Lehrer brauchen Schutz und klare Regeln, Schüler brauchen Sicherheit, und die Berichterstattung darf aus einem offenen Verfahren kein fertiges Urteil machen!

Quellen:

Landgericht Heilbronn, Prozessvorschau der 12. Kleinen Strafkammer, 11.11.2026, 12 NBs 450 Js 167/25, Pressesprecherin Morgenstern: https://landgericht-heilbronn.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Aktuelles/17_11_2026_12+NBs+450+Js+167_25/?LISTPAGE=1185192

Bild-Zeitung, Stegmüller, 20.11.2026, 13.15 Uhr MEZ: https://bild.de/regional/baden-wuerttemberg/notwehr-angegriffener-lehrer-rammte-schueler-knie-in-den-bauch-6afec502a3767a11a0be9e8d

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