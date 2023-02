Hofheim: Auseinandersetzung mit mehreren Personen löst Polizeieinsatz aus!

Hofheim-Diedenbergen, Wickerer Weg, Sonntag, 26.02.2023, 02:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag löste eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Hofheim-Diedenbergen einen größeren Polizeieinsatz aus, derzeit bedarf der genaue Tatablauf weiteren Ermittlungen. Gegen 02:20 Uhr wurden die Polizei in den Wickerer Weg nach Diedenbergen gerufen, da dort eine Gruppe junger Männer von weiteren Personen attackiert und verletzt worden sei. Auch Waffen sollen dabei zum Einsatz gekommen sein. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen der umliegenden Polizeistationen sowie ein Diensthundeführer nach Diedenbergen entsandt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte lediglich ein verletzter Beteiligter, ein 21-jähriger Mann aus Trier angetroffen und befragt werden. Er gab an, er habe mit zwei Begleitern in einem Peugeot im Wickerer Weg gesessen, als sich plötzlich mehrere Männer dem Fahrzeug genähert und die Türen aufgerissen hätten. Anschließend seien alle drei geschlagen und mit Waffen bedroht worden. Der 21-Jährige und seine beiden Begleiter seien daraufhin zu Fuß in verschiedene Richtungen geflüchtet. Der Mann aus Trier wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Den Beamten gelang es, die beiden weiteren Geschädigten zu kontaktieren. Diese wollten keinerlei Angaben zur Tat machen und zeigten sich darüber hinaus eher unkooperativ. Die genaue Anzahl der Täter und deren Tatbeteiligung ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden