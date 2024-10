Hurrikan Helene fegte durch Hunderte von giftigen Industriestandorten – sind all diese Chemikalien jetzt im Trinkwasser?

Forscher der Rice University fordern strengere Beschränkungen für gespeicherte Schadstoffe, nachdem entdeckt wurde, dass der Hurrikan Helene Hunderte von Industriestandorten im Westen von North Carolina verwüstet hat, die von Giftstoffen und Schadstoffen wimmmten.

Helene riss Papierfabriken, Düngemittelfabriken, Öl- und Gaslager und sogar ein ausgemustertes Kernkraftwerk auseinander, während sie die Region in Wasser ertränkte. Dieses Wasser wurde wahrscheinlich mit allen möglichen Chemikalien kontaminiert, die wahrscheinlich derzeit in den Boden und in die Trinkwasserversorgung sichten.

Während es normalerweise der Fall ist, dass Regen und Sturmflut überschwemmt durch Hurrikane zu einer gewissen Umweltverschmutzung führen, d.h. durch überlaufende Abwassersysteme, ist die Situation mit Helene einzigartig in der schieren Menge an Industrieanlagen, die sie betroffen hat.

Niemand scheint bisher eine klare Vorstellung davon zu haben, welche Bakterien, Chemikalien und andere Giftstoffe sich in Helenes Hochwasser verstecken oder wo sie in den Tagen nach dem Sturm gelandet sein könnten. Wir wissen nur, dass die Verschmutzung groß ist.

„Gefährliche Veröffentlichungen bleiben aufgrund begrenzter Offenlegungsanforderungen und spärlicher öffentlicher Informationen weitgehend unsichtbar“, schrieben die Rice-Forscher in einem Artikel. „Selbst Notfallhelfer wissen oft nicht genau, mit welchen gefährlichen Chemikalien sie in Notsituationen konfrontiert sind.“

Sehen Sie sich das Video unten von den Wracks an, die in der Innenstadt von Marshall, N.C., zurückgelassen wurden. Diejenigen, die dort vor Ort sind, sagen, dass sie Menschen gesehen haben, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Hazmat-Anzüge trugen – was wissen sie, was der Rest von uns nicht wissen?

(Verwandt: Haben Sie die seltsamen Behauptungen einiger Autofahrer in Florida gehört, dass ihre Autos auf mysteriöse Weise zum Stillstand gekommen sind, als sie versuchten, dem Hurrikan Milton zu entkommen?)

Bergüberflutung durch einen Hurrikan ist ein ganz neues Ballspiel

Der Westen von North Carolina ist ein weitgehend ländliches Gebiet, in dem viele Hausbesitzer Trinkwasser aus Brunnen und nicht aus kommunalen Wasserversorgungen ziehen. Daher ist nicht abzusehen, wessen Brunnen von Helene kontaminiert wurden und wer nicht, weshalb das Ministerium für Gesundheit und Soziales (HHS) des Staates den Bewohnern rät, vorerst kein Brunnenwasser zu konsumieren.

Normalerweise betreffen Hurrikane Küstengebiete am meisten, aber in diesem Fall trug eine hochgebirgige Region voller Brunnen, Flüsse, Seen und aller möglichen anderen einzigartigen Merkmale die Hauptlast von Helene und ließ Experten in unbekanntem Gebiet zurück.

„Wir haben nicht viel Wissen über Bergüberschwemmungen aus hydrologischer Sicht“, sagte Kelsey Pieper, Professorin für Umwelttechnik an der Northeastern University.

„Wassergeschwindigkeiten sind bei Bergüberschwemmungen tendenziell höher, weil sie in das Tal geleitet werden, in dem sich das Wasser ansammelt. In einem Küstengebiet werden Sie mehr Wasser sehen, das sich ausbreitet. Die Überschwemmungsmechanismen sind unterschiedlich und wir wissen sehr wenig.“

Dies ist übrigens ein wichtiger Grund, warum einige Regierungsbehörden zögern, Freiwilligen zu erlauben, bei Aufräum- und Rettungsaktionen zu helfen. Hinzu fügt die Tatsache, dass dieselben Regierungsbehörden nicht die richtige Ausrüstung mitbringen und Sie ein Rezept für sehr wenig, wenn überhaupt, Sanierungsremediation haben, die ein Erfolg ist.

„Wir sollten eine große Lieferung von Handschuhen, Overalls, Masken und Atemschutzmasken erhalten, aber das tun wir nicht“, sagte die lokale koordinierende Freiwillige Rachel Bennett über den Mangel an Vorräten, die in die Gegend kommen. „Das sind große Dinge, weil wir gerade aufräumen. Wir brauchen dicke Dinge.“

