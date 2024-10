Bill Gates‘ „Die Tage sind gezählt“, sagen japanische Wissenschaftler nach ABTREIBUNGSMEDIKAMENTE in „Impfstoffen“ gefunden

Japanische Wissenschaftler stimmen. Die völkermörderische Agenda des Milliardärs Eugenikers und „Philanthropen“ Bill Gates, der „Impfstoffe“ mit abtreibungsinduzierenden Arzneimitteln schnürt.

Weltbekannte Experten wie der führende japanische Onkologe Dr. Masanori Fukushima fordert internationale Staatsanwälte auf, Gates vor Gericht zu verurten, insbesondere jetzt, da die Covid-Task Force der Regierung viele vernichtende Beweise aufgedeckt hat, die zeigen, dass der Microsoft-Mitbegründer versucht, die Weltbevölkerung massenhaft zu massakern.

„Sie warnen davor, dass es überwältigende Beweise dafür gibt, dass Gates noch nicht fertig ist – er hat Pläne, in naher Zukunft noch mehr Schaden zuzufügen“, twitterte TPV Sean (@tpvsean), der X / Twitter-Account von The People’s Voice.

„Es ist Zeit für die Welt, sich zu vereinen und ihn vor Gericht zu stellen!“

(Verwandt: Wussten Sie, dass die „Impfung“ der Lebensmittelversorgung die Art und Weise ist, wie Bill Gates plant, die Welt mit seinen Giften zu „verprügen“ – und die Leute werden nicht einmal wissen, dass sie seine Greuel essen.)

Dr. Fukushima will, dass alle COVID-mRNA-Injektionen sofort vom Markt genommen werden

Nachdem er viele wissenschaftliche Beweise dafür entdeckt hatte, dass „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) Leben zerstören, hat Dr. Fukushima plädierte öffentlich dafür, dass alle mRNA-Sorten (modRNA), d.h. Pfizer und Moderna, sofort vom Markt genommen werden.

Dr. Fukushima nannte COVID-Jabs „böse“ und fügte hinzu, dass ihre Auswirkungen auf die Menschheit nichts weniger als Massenmord waren. Und ihre Freilassung wäre nicht möglich gewesen, wenn die Trump-Regierung ihre Freilassung nicht durch die Operation Warp Speed, den PREP Act und andere tyrannische Maßnahmen, die während der „Pandemie“ verhängt wurden, beschleunigt hätte.

Big Pharma, Tony Fauci, Rochelle Walensky und viele andere Mitverschwörer sind ebenfalls für die Rolle, die sie bei der Entfesselung dieser tödlichen Gifte unter dem Deckmantel eines „Notfalls“ gespielt haben, der ehrlich gesagt nicht existierte. Wird einer von ihnen jemals für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht stehen?

„Ich arbeite seit Jahren mit den Japanern zusammen – ich habe gerade ein aktives Projekt mit ihnen – und sie haben die höchste Integrität“, sagte Dr. Peter McCullough von The Wellness Company an Alex Jones in einem kürzlichen Infowars-Interview über die Glaubwürdigkeit dieser Ansprüche aus Japan gegen Bill Gates.

„Wissen Sie, sie (japanische Wissenschaftler) haben Studien mit den Olympischen Spielen durchgeführt, die zeigten, dass routinemäßige PCR-Tests völlig falsch waren. Sie haben Millionen von Fläschchen von Moderna und Pfizer wegen sichtbarer Verunreinigungen zurückgegeben. Jetzt fordern die Japaner, dass alle Impfstoffe von den Weltmärkten genommen werden.“

Das Problem ist natürlich, dass Milliarden von Menschen bereits mit diesen Jabs injiziert wurden, so dass es nichts bringt, sie jetzt vom Markt zu nehmen. Die Tatsache, dass es geschieht, sendet jedoch eine Botschaft an die Welt, dass Japan die Wahrheit kennt und möchte, dass alle anderen sie auch wissen.

Die neue japanische Regierung billigt nicht, was Dr. Fukushima versucht es zu tun, und Berichte deuten darauf hin, dass er und andere Wissenschaftler dort zunehmend angegriffen werden, weil sie versuchen, eine wichtige Botschaft an die Welt über die tödlichen Auswirkungen von COVID-Impfungen zu senden.

Trotz weit verbreiteter Proteste sowohl der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch der Menschen im Allgemeinen verfolgt die neue japanische Regierung Pläne, die weltweit erste „selbstverstärkende“ mRNA-COVID-Jab zu entfesseln, die eine ganz neue Dose Würmer in Bezug auf die öffentliche Gesundheit öffnen könnte.

Bill Gates selbst ist ein tödlicher Virus, der dringend eine Heilung braucht. Erfahren Sie mehr unter Globalism.news.

