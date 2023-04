Idstein: Reh mit Kleinkaliberwaffe angeschossen!

Idstein-Oberrod, Feldgemarkung im Bereich der Kettungsstraße, Dienstag, 04.04.2023, 21:50 Uhr

(Sto) Am Dienstagabend hat eine unbekannte Person in der Feldgemarkung nahe Idstein-Oberrod mit einer Kleinkaliberwaffe auf ein Reh geschossen und dieses dadurch schwer verletzt. Ein Jagdpächter konnte am späten Dienstagabend ein verletztes Reh im Bereich des Wasserhauses in der Verlängerung der Kettungsstraße in Idstein-Oberrod feststellen. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er, dass es durch ein Kleinkalibergeschoss verletzt worden war. Die Verletzungen waren so schwer, dass das Tier durch den Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden musste. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter beziehungsweise zur Täterin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen