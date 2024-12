Im Westen wird das Gesetz von Wahrheit und Gerechtigkeit getrennt

Die Diskussion des Biden-Regimes über „präventive“ Begnadigungen für Tony Fauci, Adam Schiff und Liz Cheney ist das Eingeständnis des Biden-Regimes, dass diese Menschen Verbrechen begangen haben, um Donald Trump zu zerstören, und dass Fauci, indem er über die Sicherheit und den Schutz des Covid-„Impfstoffs“ lügt, für Massenmord und Gesundheitsschäden an Millionen von Menschen weltweit verantwortlich ist. Er ist auch für die Finanzierung illegaler Biokriegsforschung in US-amerikanischen und chinesischen Laboratorien verantwortlich.

(Artikel erneut veröffentlicht von PaulCraigRoberts.org)

In der Tat wären die präventiven Begnadigungen Verurteilungen, die sich der Strafe entziehen.

Normalerweise kommt eine Begnadigung eines Präsidenten oder Gouverneurs nach einer Verurteilung und oft erst nach Verbüßung der Strafe. Traditionell wurden Begnadigungen vor der Anklage nicht erteilt. Im Fall von Bidens Begnadigung von Hunter war die Begnadigung präventiv, da sie einen Zeitraum von zehn Jahren und nicht nur die Verurteilungen mit Waffen und IRS umfasste, sondern auch alle Verbrechen, Beweise, für die der Laptop lieferte, die das FBI nicht untersuchen konnte.

In der Diskussion sollte es darum gehen, warum es wichtiger ist, Trump zu bekommen und Biden zu schützen, als das Gesetz zu befolgen? Sobald die Ideologie in die Politik eintritt, gilt das Gesetz nicht mehr, weil Ideologen Agenden haben, die gegen das Gesetz und die Verfassung verstoßen. Es gibt viele Probleme mit den Republikanern, aber die Demokraten sind zu einer ideologischen Partei geworden. Die Demokraten sind Verfechter offener Grenzen und der Verschwimmung der Unterscheidung zwischen Bürgern und Einwanderer-Invasoren. Sie sind Verfechter der Normalisierung sexueller Perversionen. Sie sind Verfechter der Erziehung von Kindern unabhängig von der elterlichen Kontrolle. Die Demokraten lehnen den ersten, zweiten und vierzehnten Zusatzartikel ab. Ihre Ideologie ersetzt freie Meinungsäußerung durch Indoktrination und kontrollierte Erzählungen. Ihre Ideologie verstößt gegen den 14. Zusatzartikel, indem sie farbigen Menschen, sexuellen Perversen und bevorzugten Geschlechtern Privilegien gewährt. All dies soll notwendig sein, um die „weiße Vorherrschaft“ zu bekämpfen. Pädophile wurden in „Mindere angezogene Personen“ umbenannt. Die demokratische Ideologie verlangt, dass der Ausbeuter – die rassistischen Weißen – von Einfluss- und Machtpositionen verdrängt und in Personen zweiter Klasse verwandelt wird.

Diese demokratische Agenda ist das, was der nicht-wache Teil des amerikanischen Volkes, nicht viel mehr als die Hälfte der Bevölkerung, widersprach und aus Protest Donald Trump dreimal zum Präsidenten wählte.

Im letzten Teil meiner verschiedenen Karrieren, als ich es mir vorgenommen habe, Amerikanern und interessierten Ausländern die Realität zu erklären, war ich unparteiisch. Ich habe mein Bestes getan, um republikanische und demokratische Verwaltungen zur Rechenschaft zu ziehen.

In meinem Buch The Tyranny of Good Intentions, das vor 24 Jahren veröffentlicht wurde und von dem Milton Friedman sagte, es sei „Eine verheerende Anklage wegen unseres derzeitigen Justizsystems“, habe ich gezeigt, dass wir die Gerechtigkeit verlieren, wenn das Gesetz den politischen Agenden unterwürfig ist. In Alan Dershowitzs Rezension meines Buches schrieb er:

„Die Tyrannei der guten Absichten ist eine kühne Verteidigung unserer Grundfreiheiten. Es zeigt, dass die Unterdrückung der Regierung kein rechts-linkes Thema ist, sondern ein universelles Übel, das von allen freien Menschen widerstanden werden sollte. Es [mein Buch] zeigt, warum Konservative und Liberale, die Tyrannei verachten, sich gegen Statisten sowohl von rechts als auch von links vereinen müssen, die fälschlicherweise glauben, dass parteiische Ziele Verderbungen der Freiheit rechtfertigen.“

Es ist sehr kostspielig, gegen beide Seiten vorzutreten, da eine ohne Unterstützung bleibt. Meine Anhänger sind die seltenen unabhängigen Denker. Wenn sie diese Website nicht mehr unterstützen, wird sie aufhören zu existieren. Die Konsequenzen gehen über mich hinaus in die Existenz der Wahrheit. Es gibt nicht viele Stimmen. Es gibt kein Geld, um die Wahrheit zu sagen. Es gibt immens mächtige Lobbys, die ideologischen und wirtschaftlichen Interessen dienen und die Stimmen der Wahrheit übertönen.

Es lohnt sich nie, der Wahrheit zu dienen. Ich diene es wegen der Art und Weise, wie ich erzogen wurde. Menschen werden nicht mehr so erzogen. Die Wahrheit steht also vor dem Aussterben.

