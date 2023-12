Immer mehr Lockdown-Experten geben zu, dass sie sich geirrt haben, und bitten jetzt um Vergebung!

Die medizinischen “Experten”, die verlangten, dass alle Menschen “der Wissenschaft vertrauen” und maskiert und eingesperrt bleiben, bis ein Impfstoff verfügbar ist, beginnen zu sehen, wie betrügerisch und destruktiv ihre totalitären Glaubenssysteme wirklich sind. Lockdown-Experten beginnen zuzugeben, dass sie sich in allem geirrt haben, und einige bitten sogar um Vergebung. In einer Episode von Bill Mahers “Real Time”-Programm räumte der Professor der New York University, Scott Galloway, ein, dass sie sich geirrt haben, weil sie Lockdowns unterstützt haben, und bittet jetzt um Vergebung.

“Ich war während COVID im Vorstand der Schule meines Kindes. Ich wollte eine härtere Lockdown-Politik”, sagte Herr Galloway. “Im Nachhinein habe ich mich geirrt.”

“Der Schaden für Kinder, sie länger von der Schule fernzuhalten, war größer als das Risiko. Aber hier ist das Fazit: Ich selbst, unsere großartigen Leute im [CDC], ich würde gerne denken, dass der Gouverneur [Andrew Cuomo], wir alle mit unvollkommenen Informationen arbeiteten, und wir taten unser Bestes”, beklagte er. “Lass uns daraus lernen. Lasst uns einander zur Rechenschaft ziehen, aber lasst uns ein wenig Gnade und Vergebung bringen.”

Die Modelle des Experten trieb die globale Panik an und förderten medizinische Fehler und gesellschaftliche Zerstörung

Ein weiterer großer Lockdown-Befürworter hat auch seine Meinung geändert. Dr. Ari Joffe, klinischer Professor für Pädiatrie an der University of Alberta in Kanada, ging all-in für Lockdowns, Massenquarantäne und medizinische Mandate. Er sieht jetzt, dass er an “Gruppendenken” teilnahm und aus Angst schlechte Entscheidungen traf, obwohl damals die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens über alle Informationen verfügten, die sie brauchten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Menschen mit Würde zu behandeln.

Ein von Experten begutachteter Artikel, verfasst von Dr. Joffe wirft einen genaueren Blick auf die Gruppe, die die Führungskräfte des öffentlichen Gesundheitswesens in einen Zustand sinnlosen Terrors und Missbrauchs getrieben hat. Das Imperial College COVID-19 Response Team veröffentlichte am 16. März 2020 ein Modell, das voraussagte, dass “es bis Mitte April 510.000 Todesfälle in Großbritannien und 2,2 Millionen Todesfälle in den Vereinigten Staaten geben würde, was die Nachfrage nach Intensivstationen um das 30-fache übertraf”. Die Experten sagten, dass, wenn die Sperrungen nicht von den Regierungen für mehr als zwei Drittel der Zeit über zwei Jahre durchgesetzt würden, es weltweit “0,0,0 Milliarden Infektionen und 40 Millionen Todesfälle” geben würde. Das Ergebnis dieser Modellierung war weit verbreitete Angst, Dr. Joffe sagte, was er bei der Verkündung geholfen hat.

Dr. Kevin Bass, ein Medizinstudent im siebten Jahr und Forscher an einer texanischen medizinischen Fakultät, gibt zu, dass er sich geirrt hat, weil er Lockdowns unterstützt hat. Er sagte, das Modeln am Imperial College und Berichte der Weltgesundheitsorganisation hätten ihn überzeugt, All-In mit Lockdowns zu gehen. “Ich war immer ein ‘Covidian’. Ich dachte immer, dass wir Lockdowns haben sollten, wir sollten Maskenmandate und Impfmandate haben, und ich war sehr autoritär.”

“Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ist es peinlich”, Dr. Bass sagte.

Die Epidemie chronischer Krankheiten muss angegangen werden, um Infektionskrankheiten richtig zu bekämpfen

Strategien zur Behandlung von Infektionskrankheiten wurden auf Schritt und Tritt geschlossen und zensiert, da die Führer des öffentlichen Gesundheitswesens und die Medienvertreter mehr Lockdowns und Einschränkungen forderten, die sich jeder Logik widersetzten und die Menschenrechte bedrohten. Von geschlossenen Parks und maskierten Schulkindern über Familien, die in Krankenhäusern gewaltsam getrennt wurden, bis hin zu Kirchen, die die Versammlung schlossen… es war alles unnötig und schädlich für alle. Die Kapitulation an diese Gruppe führte zu psychisch kranken Verhaltensmustern, Psychosen, Paranoia und kontrollierenden/hassenden Impulsen, die dem sozialen und moralischen Gefüge der Gesellschaft schadeten.

Dr. Joffe sagte der Epoch Times, dass er zunächst alle von der Regierung auferlegten Lockdown-Maßnahmen unterstützte, weil er glaubte, dass “Lockdowns die Virusübertragung und Todesfälle reduzieren würden, wie bekanntlich, ungenau und tautologisch am Imperial College modelliert”. Wie viele in der Gemeinschaft der Gesundheitsfreiheit bereits von Anfang an wussten, konnten das Leiden und der Tod im Laufe des gesamten Jahres 2020-2023 nie durch ängstliches Verhalten, Isolation und Spaltung verhindert werden. Die totalitären Handlungen der Familientrennung, Zensur und Zwangsimpfung ermutigten nur die Probleme innerhalb des medizinischen Systems, was zu einer höheren Inzidenz von iatrogenen Fehlern und einer größeren Anzahl unbehandelter und misshandelter Patienten führte.

Im Zeitablauf, Dr. Joffe begann zu erkennen, dass seine Unterstützung für Lockdowns von einer privilegierten Position kam, die “nicht erkannte, dass Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und nachteilige Kindheitserfahrungen die wichtigsten Risikofaktoren für eine verkürzte Lebensdauer, psychische Probleme und chronische nicht übertragbare Krankheiten sind”. Am Ende sind es die chronischen Gesundheitszustände und Autoimmunerkrankungen (in der gesamten Bevölkerung weit verbreitet und durch toxische, entzündliche Impfstoffe verschärft), die in den letzten vier Jahren zu den schlechtesten Ergebnissen von Infektionskrankheiten geführt haben. Damit es echte Vergebung gibt, muss es Rechenschaftspflicht geben, und es müssen massive Änderungen an den Systemen vorgenommen werden, die gegen das Volk bewaffnet wurden.

