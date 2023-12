Eine Million COVID-geimpfte starben im vergangenen Jahr in England im Vergleich zu nur 61.000 nicht geimpften!

In den letzten zwei Jahren sind die Todesfälle in England in die Höhe gestiegen, insbesondere unter den “vollständig geimpften” für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19).

Neue Regierungsdaten zeigen, dass seit Anfang 2022 eine Million voll geimpfte Menschen in England gestorben sind, verglichen mit nur 61.000 ungeimpften Menschen in England.

Etwa einer von drei Engländern hat nie eine einzige COVID-Injektion erhalten. Basierend auf der hohen Zahl der überschüssigen Todesfälle unter den verbleibenden zwei Dritteln der Engländer, die mindestens eine COVID-Injektion erhalten haben, würde man erwarten, dass es weit mehr als nur 61.000 ungeimpfte Todesfälle geben würde, wenn COVID-Impfungen wirklich “sicher und effektiv” sind, wie behauptet.

Die Tatsache, dass es nur 61.000 ungeimpfte Todesfälle gab, verglichen mit einer Million geimpften Todesfällen, basierend auf dem 1:3-Verhältnis von geimpften zu ungeimpften in der gesamten englischen Gesellschaft, zeigt, dass die vollständig geimpften Menschen mit einer deutlich höheren Rate sterben als die Ungeimpften.

“Laut der britischen Regierung, die als UK Health Agency (UKHSA) bekannt ist, hatten bis zum 3. Juli 2022 18,9 Millionen Menschen die erste Dosis der COVID-19-Injektion abgelehnt, 21,5 Millionen Menschen hatten die zweite Dosis der COVID-19-Injektion abgelehnt, neben 2,6 Millionen Menschen, die die erste Dosis erhalten hatten, aber die zweite abgelehnt hatten, und 30,4 Millionen Menschen hatten die dritte Dosis der Covid-19-Injektion abgelehnt, zusammen mit 8,9 Millionen Menschen, die die zweite Dosis erhalten hatten, aber die dritte abgelehnt hatten”, erklärt ein Datenbericht.

“Nach den Zahlen der UKHSA hatten zu diesem Zeitpunkt 63,4 Millionen Menschen Anspruch auf eine Impfung. Daher lehnten 18,9 Millionen Menschen den COVID-19-Impfstoff in England ab und blieben völlig ungeimpft. Aber darüber hinaus lehnten weitere 2,6 Millionen eine zweite Dosis ab, was bedeutet, dass 21,5 Millionen Menschen nicht doppelt geimpft waren, und 8,9 Millionen Menschen eine dritte Dosis ablehnten, was bedeutet, dass 30,4 Millionen Menschen nicht dreifach geimpft waren.”

(Verwandte: Was denkst du? Ist die DNA-Kontamination, die entdeckt wurde, heimlich in COVID-Impf-Fläschchen versteckt, für den plötzlichen Anstieg von “Turbo”-Krebs, Blutgerinnseln und Autoimmunerkrankungen, die auf der ganzen Welt beobachtet werden?)

Vollständig COVID-Impfung machte 95 % aller COVID-Todesfälle zwischen Januar und Mai 2023 in England aus

Ab Juli 2022 blieben 30 Prozent der Bevölkerung Englands völlig ungeimpft. Weitere 34 Prozent sind nur einzeln gestochen, während der Rest doppelt, aber nicht dreifach gestochen ist.

Auf der Grundlage all dessen machte die geimpfte Bevölkerung Englands zwischen Januar und Mai 2023 95 Prozent aller COVID-Todesfälle aus. Die ungeimpfte Bevölkerung machte umgekehrt nur fünf Prozent aller Todesfälle in diesem Zeitraum aus.

Die überwiegende Mehrheit aller COVID-Todesfälle in England, etwa 80 Prozent, tritt unter den vierfach geimpften Personen auf. Die vierfach geimpften Personen machen auch 83 Prozent aller COVID-Todesfälle bei denjenigen aus, die mindestens eine COVID-Injektion erhalten haben.

Seit Juli 2021 auf dem Höhepunkt der Operation Warp Speed haben die Geimpften die Ungeimpften in Bezug auf den Tod bei weitem übertroffen – und das gilt für jede Altersgruppe. Dies trotz der Tatsache, dass 30 Prozent der englischen Bevölkerung nie eine einzige COVID-Impfung erhalten haben.

Zwischen Juli 2021 und Mai 2023 traten satte 94 Prozent aller Todesfälle in England bei Menschen auf, die mindestens einen COVID-Sperr hatten. Umgekehrt traten nur sechs Prozent aller Todesfälle im gleichen Zeitraum bei den Ungeimpften auf.

“Dies deutet mehr darauf hin, dass die Covid-19-Injektionen tödlich sind und beweisen, dass sie Menschen töten”, berichtete The Exposé. “Und wir können sicher sein, dass die COVID-19-Impfung die Sterblichkeit stark erhöht. Wann wird die Regierung ihre Verwendung einstellen?”

“Dies ist eine Pandemie der Geimpften”, kommentierte jemand und fügte dem Gespräch hinzu. “Es wäre lustig, wenn es nicht so eine finstere Agenda wäre.”

Die neuesten Nachrichten über COVID-Impfungen finden Sie auf ChemicalViolence.com.

