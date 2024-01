Die Zahl der Unternehmen im Vereinigten Königreich, die in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 mit “kritischen” finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert waren, stieg laut einem neuen Bericht um 25 Prozent in die Höhe. Und 47.000 von ihnen stehen jetzt kurz davor, sich die Bedingungen zu verschlechtern.

Trotz anhaltender Behauptungen der Regierung, dass die wirtschaftlichen Bedingungen einfach nur gut sind, bröckelt der Geschäftssektor des UK ruhig mit zunehmender Geschwindigkeit, da der Insolvenzspezialist Begbies Traynor in ihrem neuesten Bericht “Red Flag” vor einer großen Wirtschaftskrise warnt.

Dreißig Prozent aller Unternehmen in Großbritannien, die derzeit in finanzieller Notlage sind, befinden sich im Bau- und Immobiliensektor, erklärt der Bericht und weist auf eine weitere sich im Aufbau befindliche Immobilienkrise hin.

Die oben genannte vierteljährliche Steigerungsrate von 25 Prozent bei der Anzahl der Unternehmen, die in der Anzahl der finanziellen Notlage in Großbritannien konfrontiert sind, umfasste:

ein Anstieg von 32,6 Prozent in der Bauindustrie



ein Anstieg von 41,3 Prozent in der Gesundheits- und Bildungsbranche



eine 25-prozentige Steigerung der Immobilien- und Immobiliendienstleistungen



eine 24-prozentige Steigerung der Unterstützungsdienste



82% der UK-Wirtschaft verzeichneten ein zweistelliges prozentuales Wachstum in finanzieller Not

Achtzehn der 22 im Bericht behandelten Wirtschaftssektoren verzeichneten ein zweistelliges prozentuales Wachstum in Bezug auf die Anzahl der Unternehmen, die in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 einen kritischen Finanzstatus erreicht haben. Dies entspricht 82 Prozent der UK-Wirtschaft, die im 4. Quartal des letzten Jahres einen außergewöhnlich schnellen Rückgang verzeichnete.

Laut Julie Palmer, einer Partnerin bei Begbies Traynor, schufen harte makroökonomische Bedingungen einen “perfekten Sturm” für UK-Unternehmen, Traynor lieh sich diesen “perfekten Sturm” von niemand anderem als Donald Trump, der vor einigen Jahren vor einem kommenden “perfekten Sturm” warnte.

“Nach einem schwierigen Jahr für britische Unternehmen, das durch hohe Zinssätze, grassierende Inflation, schwaches Verbrauchervertrauen und steigende und unvorhersehbare Inputkosten gekennzeichnet war, sehen wir jetzt, wie sich dieser perfekte Sturm auf jeden Winkel der Wirtschaft auswirkt”, sagte Palmer.

Ähnlich wie das, was die private Federal Reserve hier in den Vereinigten Staaten zu tun versucht, um die Inflation zu zähmen, hat die Bank of England, eine andere private Zentralbank auf der anderen Seite des Teiches, die Zinssätze von 0,1 Prozent Ende 2021 auf heute 5,25 Prozent erhöht. Dieser Schritt hielt viele kämpfende Unternehmen davon ab, auf die billigen Schulden zuzugreifen, die erforderlich waren, um finanziell “stark” zu bleiben.

“Hunderttausende von Unternehmen in Großbritannien, die in diesen Tagen mit erschwinglichen Schulden belastet wurden, kommen jetzt mit der zusätzlichen Belastung zurecht, die dies für ihre Finanzen haben wird”, fügte Palmer hinzu. “Leider wird das neue Jahr für Zehntausende britischer Unternehmen, die mit einem gewissen Grad an Optimismus nach vorne schauen sollten, einen Kampf ums Überleben bringen.

Im Vergleich zum dritten Quartal 2023 verzeichnete das vierte Quartal des letzten Jahres einen Anstieg der Zahl der britischen Unternehmen, die “erheblichen” finanziellen Stress verspüren, um 12,9 Prozent, was die Gesamtzahl der ernsthaft kämpfenden Unternehmen auf 539.000 erhöht.

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in diesem Zustand hat ihren Sitz in London und dem südöstlichen Teil Großbritanniens. Die wenigsten kämpfenden Unternehmen befinden sich im Nordosten und in Nordirland.

“Letztes Jahr hatte die Zahl der Unternehmen, die in die Krise gehen, bereits das höchste Niveau seit der großen Finanzkrise [von 2008] erreicht”, sagte Susannah Streeter, Leiterin für Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown. “Es wird erwartet, dass ein großer Teil dieser Unternehmen, die Alarmsignale senden, im nächsten Jahr zusammenbrechen wird, was zu den Erwartungen beiträgt, dass eine Rezession in Großbritannien unmittelbar bevorsteht.”

