Symbolfoto – Bild KI-generiert

Washington – Scharfe Sicherheitslage im Trump-Kabinett! US-Finanzminister Scott Bessent hat bestätigt, dass der Iran Morddrohungen gegen ihn ausgesprochen hat, und ist auf Anweisung des Secret Service von seinem Privathaus auf einen Militärstützpunkt gezogen. Auch Außenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth leben nach übereinstimmenden US-Medienberichten in militärisch gesicherten Unterkünften. Neu bestätigt ist vor allem der Fall Bessent; die Unterbringung von Rubio und Hegseth auf einem Stützpunkt war bereits im vergangenen Jahr berichtet worden. Die BILD stützt sich für den aktuellen Alarm zudem auf die israelische Zeitung „Israel Hayom“, wonach der Mossad die CIA vor konkreten Plänen mit sprengstoffbeladenen Drohnen gewarnt habe. Weißes Haus und CIA haben diesen Drohnenplot öffentlich nicht bestätigt. Stand: 19:06 Uhr MEZ.

Zuerst das, was feststeht. Bessent selbst hat den Umzug und die Drohungen am Freitag, dem 13. November, im Gespräch mit dem US-Sender CNBC auf den Tisch gelegt. In den offiziellen CNBC-Auszügen sagt er, er befolge die Anweisungen des Secret Service und sei von seinem Haus auf einen Militärstützpunkt gezogen. Weiter, sinngemäß und im derben Ton: Er lasse sich von den Morddrohungen, die „sie“ gegen ihn ausgesprochen hätten, nicht einschüchtern, und das gelte auch für andere Mitglieder des Kabinetts. Das zeige, dass die Wirtschaftskampagne unter dem Namen „Operation Economic Outcast“ wirke. Die Revolutionsgarde des Iran vergleicht er mit einem gefährlichen, in die Enge getriebenen Tier. Warum er keine Angst habe? Weil die Soldaten am Golf und Präsident Donald Trump ständig mit Todesdrohungen lebten.

Die Verlegung selbst war schon Anfang der Woche durch Quellen bekannt geworden. Reuters und die New York Times berichteten am 11. November, Bessent sei kürzlich aus seinem Wohnhaus in der US-Hauptstadt auf einen Militärstützpunkt gebracht worden, nachdem es iranische Drohungen gegen sein Leben gegeben habe. Die Schwere dieser Drohungen war zunächst unklar. Ein Sprecher des Finanzministeriums ließ mitteilen, der Minister lasse sich von den Drohungen des iranischen Regimes nicht abbringen und bleibe bei der Sanktionskampagne und der Blockade, die zusammen die iranische Wirtschaft unter Druck setzten. Einen konkreten Stützpunkt nannte weder Bessent noch die Behörde. Wir nennen ihn deshalb auch nicht.

Bessent führt seit August die wirtschaftliche Offensive gegen Teheran. Ziel ist nach US-Angaben, den Iran zu bewegen, Angriffe auf die Schifffahrt einzustellen und die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Seit dem gemeinsamen Angriff der USA und Israels Ende Februar dauert der Krieg an; eine Seeblockade iranischer Häfen ist Teil des Drucks. Der Finanzminister gilt als eine treibende Kraft dieser Kampagne – und damit als logisches Ziel, falls Teheran sich an US-Verantwortlichen rächen will. Das ist der Kern seiner eigenen Begründung.

Einen zweiten Grund nennt Bessent selbst: Ein Zeitungsfoto seines Wohnhauses habe die genaue Lage erkennbar gemacht. Er wirft dem „Wall Street Journal“ vor, trotz Bitten die Aufnahme veröffentlicht zu haben, und nennt das unverantwortlich und gefährlich. Die genaue Adresse und den Stadtteil wiederholen wir hier nicht. Unstrittig ist nur: Der Minister macht die Veröffentlichung mitverantwortlich dafür, dass der Secret Service ihn von zu Hause weggeholt hat.

Nun zu Rubio und Hegseth, die in der BILD und in „Israel Hayom“ in einem Atemzug mit Bessent als frisch „in Sicherheit gebrachte“ Kabinettsmitglieder erscheinen. Das Bild ist unvollständig. US-Medien, darunter die australische ABC unter Berufung auf amerikanische Berichte, schreiben seit Tagen, Bessent sei der jüngste hochrangige Regierungsvertreter, der auf einen Militärstützpunkt gezogen sei. Rubio und Hegseth lebten demnach bereits zuvor in militärisch gesichertem Wohnraum in der Hauptstadtregion; entsprechende Berichte gab es schon im vergangenen Jahr. Es handelt sich also nicht um eine belegte, gemeinsame Evakuierung aller drei am vergangenen Wochenende. Andere Regierungsmitglieder, etwa aus dem Umfeld von Innerer Sicherheit und Stabsführung, sind nach US-Berichten ebenfalls auf Stützpunkte oder in geschützte Unterkünfte gezogen, allerdings aus unterschiedlichen Gründen, darunter Proteste und bekannt gewordene Wohnadressen, nicht in jedem Fall wegen Iran.

Was die BILD am Sonntag, den 15. November, um 16:24 Uhr unter der Überschrift einer akuten Attentatsgefahr zusammenzieht, stützt sich wesentlich auf „Israel Hayom“. Die israelische Zeitung veröffentlichte am Samstagabend einen Bericht des Autors Danny Zaken. Namentlich nicht genannte hochrangige israelische und amerikanische Vertreter sollen gesagt haben: Der Mossad habe der CIA Hinweise übermittelt, wonach der Iran Präsident Trump und führende Regierungsmitglieder ins Visier nehmen wolle. Eine weitere westliche Nachrichtendienststelle habe das bestätigt. Die Amerikaner hätten den Mossad gebeten, vorliegende Informationen zu prüfen. Zu den aktuellen, konkreten Bedrohungen zähle die Möglichkeit von Angriffen mit sprengstoffbeladenen Drohnen, gegen die klassischer Personenschutz kaum reiche. Die US-Seite sei über iranische Drohungen bereits im Bilde gewesen, insbesondere nach der Tötung des iranischen Revolutionsführers Ali Chamenei zu Beginn der gemeinsamen Offensive.

Aus denselben anonymen Quellen stammt die Behauptung, die Drohungen gehörten zu den Hauptgründen für Trumps jüngsten Kurswechsel in den Iran-Verhandlungen. Der Kurswechsel selbst ist öffentlich: Am 12. November erklärte der Präsident, die Vereinigten Staaten bräuchten kein Abkommen mit dem Iran, und zog Vizepräsident JD Vance von den Gesprächen ab. Ob dafür Attentatspläne den Ausschlag gaben oder andere Motive – die Kosten des Krieges, die Midterm-Niederlage, die Einschätzung, Blockade und Sanktionen reichten aus –, ist aus den vorliegenden offenen Quellen nicht zu belegen. Es bleibt die Darstellung ungenannter Vertreter gegenüber einer israelischen Zeitung.

Ebenso aus diesem Bericht stammt die Angabe, gefährdete Regierungsvertreter hätten Auftritte im Freien stark eingeschränkt und seien vorübergehend aus ihren Häusern in gesicherte Unterkünfte verlegt worden. Für Trump selbst seien besondere Schutzmaßnahmen eingeführt worden, darunter Systeme gegen Drohnen, und öffentliche Auftritte – nach dem Wahlkampf zuletzt im Freien – seien deutlich reduziert. Weißes Haus und CIA haben den behaupteten Drohnenplot, soweit öffentlich bekannt, nicht bestätigt. Iran International hält ausdrücklich fest, dass die Angaben nicht unabhängig überprüft seien. Der Iran hat nach Reuters bereits früher bestritten, Anschläge auf Amtsträger und Menschen auf US-Boden zu planen. Eine offizielle US-Regierungserklärung im Wortlaut, die ein konkretes, aktuelles Drohnenattentat auf Trump oder das Kabinett bestätigt, liegt uns nicht vor. Einen allgemeinen Hintergrund liefert Reuters: Ende Oktober warnte ein hochrangiger Geheimdienstvertreter der Regierung in einem internen Vermerk, den die Agentur einsehen konnte, iranische Anschläge gegen US-Personal und amerikanische Bürger hätten ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Das ist ein Hinweis auf eine ernste Lage, aber kein öffentlicher Beleg für den konkreten Drohnenplot, den „Israel Hayom“ beschreibt.

„Israel Hayom“ schreibt außerdem, Mossad-Chef Roman Gofman halte sich derzeit in den USA auf und habe unter anderem CIA-Direktor John Ratcliffe getroffen. Das ist eine berichtete Reise, kein Beweis für den Inhalt der angeblichen Warnung. Zu den namentlich genannten Gefährdeten zählt das Blatt – unter Berufung auf Fox News und weitere US-Berichte – Bessent, Rubio und Hegseth. Hier schließt sich der Kreis zur BILD: Die deutsche Zeitung übernimmt die Dramaturgie einer akuten Sammel-Evakuierung, obwohl der öffentlich harte, von einem Minister selbst bestätigte Fall vor allem Bessent ist und die beiden anderen schon länger unter militärischem Wohnschutz stehen.

Ein von der BILD zusätzlich angeführter Flug von Militärhubschraubern über Washington am Samstag, verbunden mit dem Hinweis auf mögliche Notevakuierungen, lässt sich aus den von uns geprüften Drahtberichten und aus dem „Israel-Hayom“-Text nicht unabhängig bestätigen. Wir führen ihn deshalb nicht als belegte Tatsache.

Der größere Rahmen bleibt der seit Monaten laufende Krieg und der Streit um ein mögliches Abkommen. Trump hat Vance öffentlich angewiesen, sich auf angebliche Kriminalität in demokratisch geführten Städten und Bundesstaaten zu konzentrieren, und geschrieben, ein Deal mit Teheran sei nicht mehr nötig. Vance hatte nach den Zwischenwahlen die Kosten des Krieges als einen Grund für die republikanische Niederlage genannt. Ob die Sicherheitslage der Minister daran etwas ändert, ist offen. Offen ist auch, wie schwer die Drohung gegen Bessent im Einzelnen wiegt: Die New York Times schrieb zunächst, das sei nicht klar; Bessent selbst nimmt sie ernst genug, um dem Secret Service zu folgen und den Wechsel öffentlich zu machen.

Was wir festzuhalten haben, in der gebotenen Nüchternheit: Bestätigt durch den Finanzminister und sein Haus sind iranische Morddrohungen gegen Bessent und sein Umzug auf einen nicht näher genannten Militärstützpunkt. Bestätigt durch US-Medienberichte, aber älter, ist, dass auch Rubio und Hegseth in militärisch gesicherten Unterkünften leben. Nicht unabhängig bestätigt sind der konkrete Drohnenplot, die angebliche Mossad-CIA-Warnung im Einzelnen, der ursächliche Zusammenhang mit Trumps Absage an ein Iran-Abkommen und eine gemeinsame, frische Evakuierung aller drei Minister an diesem Wochenende. Die Orte der gesicherten Unterkünfte nennen wir nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Morddrohung gegen einen amtierenden Minister ist keine Petitesse, und wenn der Betroffene sie selbst bestätigt, muss man das ernst nehmen. Genau deshalb hilft keine Aufmachung, die drei verschiedene Vorgänge zu einer einzigen Blitz-Evakuierung verschmilzt. Wer Dramatik erzeugt, wo die Zeitlinie eine andere ist, schwächt die glaubwürdigen Teile der Geschichte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Anonyme Geheimdienstquellen können wichtig sein, sie ersetzen aber keine offizielle Bestätigung. Ein angeblicher Drohnenanschlagsplan auf den Präsidenten und sein Kabinett ist eine Behauptung von höchstem Gewicht. Solange Weißes Haus und CIA dazu öffentlich schweigen, gehört sie als Quelle gekennzeichnet in den Text, nicht als feststehende Tatsache in die Schlagzeile.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und auch der politische Schluss ist vorschnell. Dass der Präsident ein Iran-Abkommen gerade für überflüssig erklärt hat, ist öffentlich. Dass dahinter in erster Linie Attentatspläne stecken, behaupten ungenannte Vertreter. Andere, ebenfalls öffentliche Motive liegen auf dem Tisch. Beides darf man nennen, keines darf man als bewiesen verkaufen.

Was meinen Sie: Ist der verstärkte Schutz für Trumps Kabinett die angemessene Antwort auf die Drohungen aus Teheran – oder wird hier aus unbestätigten Geheimdiensthinweisen zu viel Alarm gemacht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

CNBC: Excerpts, US Treasury Secretary Scott Bessent on Squawk Box (13.11.2026): https://www.cnbc.com/2026/11/13/cnbc-excerpts-us-treasury-secretary-scott-bessent-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html

Israel Hayom: Israeli intelligence warns of Iranian plot to target Trump, top US officials with drones (14.11.2026): https://www.israelhayom.com/2026/11/14/israeli-intelligence-warns-of-iranian-plot-to-target-trump-top-us-officials-with-drones/

ABC News: Scott Bessent the latest Trump official to move onto a US military base (12.11.2026): https://www.abc.net.au/news/2026-11-12/treasury-scott-bessent-military-base-iran-threats/107377812

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