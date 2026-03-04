IRAN IM MACHT-BEBEN: CHAMENEI TOT – SEIN SOHN ÜBERNIMMT! ISRAEL DROHT MIT „ELIMINIERUNG“

Teheran – Politisches Erdbeben im Iran! Nach dem Tod des langjährigen Revolutionsführers Ali Chamenei soll der mächtigste Posten der Islamischen Republik bereits neu vergeben sein. Laut Berichten des oppositionellen Exil-Senders „Iran International“ hat der iranische Expertenrat überraschend seinen Sohn Modschtaba Chamenei zum neuen Obersten Führer bestimmt. Damit würde erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik faktisch eine dynastische Machtübergabe stattfinden – vom Vater direkt an den Sohn.

Die Nachricht sorgt international für explosive Reaktionen. Besonders scharf äußerte sich Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Auf der Plattform X erklärte er, jeder neue Führer des iranischen Regimes, der den Plan zur Zerstörung Israels weiterverfolge, werde „ein Ziel zur Eliminierung“ sein. Damit verschärft sich die ohnehin extreme Spannung zwischen Israel und dem Iran weiter. Beobachter warnen bereits vor einer neuen Eskalationsstufe im Machtkampf des Nahen Ostens.

Der mögliche neue starke Mann in Teheran galt seit Jahren als heimlicher Strippenzieher im Schatten seines Vaters. Modschtaba Chamenei, zweitältester Sohn des verstorbenen Revolutionsführers, trat öffentlich kaum in Erscheinung, soll jedoch enge Kontakte zu den mächtigen Revolutionsgarden pflegen. Kritiker behaupten sogar, seine Ernennung sei unter massivem Druck dieser Eliteeinheit erfolgt. Obwohl er kein hochrangiger Geistlicher ist und nie ein offizielles Regierungsamt innehatte, könnte er nun an die Spitze der Islamischen Republik rücken.

Die Entwicklung zeigt, wie stark sich das Machtgefüge im Iran verändert hat. Früher musste der Revolutionsführer den höchsten religiösen Rang eines Großajatollah besitzen. Doch bereits bei der Machtübernahme von Ali Chamenei wurde die Verfassung angepasst. Seitdem zählt vor allem politische Kontrolle – nicht religiöse Autorität. Genau diese Änderung könnte nun auch seinem Sohn den Weg an die absolute Spitze ebnen.

Brisant sind auch Berichte über ein gewaltiges Vermögensnetzwerk rund um den mutmaßlichen neuen Machthaber. Westliche Medien berichten, dass Modschtaba Chamenei über ein Investmentimperium im dreistelligen Millionenbereich verfügen soll. Zudem werden ihm Kontakte zu Luxusimmobilien in Großbritannien sowie Verbindungen zu Schweizer Bankkonten nachgesagt. Gleichzeitig steht er seit Jahren unter US-Sanktionen.

Der Iran steht damit vor einer historischen Machtverschiebung. Sollte sich die Meldung bestätigen, wäre der Aufstieg von Modschtaba Chamenei nicht nur ein politischer, sondern auch ein symbolischer Umbruch – von einer religiösen Revolutionsführung hin zu einer faktischen Familien-Dynastie. Und während in Teheran bereits ein neuer starker Mann aufgebaut wird, wächst weltweit die Sorge: Der Machtwechsel könnte den ohnehin gefährlichen Konflikt im Nahen Osten weiter anheizen.

