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Arzuiyeh (Iran) – Im Süden des Iran soll ein 20-jähriger Mann seine 14 Jahre alte Ehefrau wenige Tage nach der Geburt des gemeinsamen Kindes zu Tode geprügelt haben. Das Mädchen sei mit 13 Jahren zwangsverheiratet worden, berichten Menschenrechtsgruppen; Namen von Opfer und Tatverdächtigem nennen wir nicht. Die örtliche Behörde bestätigte die Festnahme des Mannes, der als Motiv „familiäre Streitigkeiten“ genannt haben soll. Die Tat liegt schon gut 3 Wochen zurück, bei mehreren Details weicht der BILD-Bericht von den Originalquellen ab.

Stand: 08:37 Uhr MEZ

Nach Angaben der kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengaw geschah die Tat am Freitag, dem 6. November, in einem Dorf im Landkreis Arzuiyeh in der Provinz Kerman. Das Mädchen sei nach schweren Misshandlungen durch ihren Ehemann gestorben. Die Organisation beruft sich auf eigene Quellen. Die Nachrichtenseite IranWire meldet unter Berufung auf die iranische Agentur Rokna, das Mädchen sei am 7. November gestorben; die Organisation Iran Human Rights hält fest, dass sich Tag und Ort des Angriffs aus den verfügbaren Quellen nicht sicher bestimmen lassen. Auch der Tag der Tat ist also nicht abschließend belegt.

Das Mädchen war nach diesen Berichten noch ein Kind: Mit 13 Jahren sei sie verheiratet worden, mit 14 Mutter geworden. Nach Hengaw überlebte sie wenige Tage vor der Geburt einen Unfall, als sie im Krankenwagen von Arzuiyeh nach Baft zur Entbindung gebracht wurde, und brachte ihr Kind danach zur Welt. Das Frauenkomitee des Nationalen Widerstandsrats des Iran (NCRI), einer oppositionellen Exilorganisation, und Iran Human Rights sprechen von rund 10 Tagen zwischen Geburt und Tod. Hengaw selbst schreibt nur von „wenigen Tagen“. Dass sie sich von dem Unfall noch nicht erholt hatte, wie BILD schreibt, stammt allein vom NCRI-Frauenkomitee und ist nicht unabhängig belegt.

Über die Lebensumstände berichtet Iran Human Rights nach den Schilderungen des Vaters: Der Ehemann habe den Kontakt der Tochter zur Familie eingeschränkt und sie eingesperrt, wenn er das Haus verließ. Diese Darstellung stammt aus einem Bericht der iranischen Presse, den die Organisation weiterverbreitet, und ist nicht unabhängig überprüft. Als Auslöser der Tat nennt das NCRI-Frauenkomitee, das Mädchen habe gefragt, ob sie die Familie besuchen dürfe. Diese Angabe findet sich weder bei der Behörde noch bei Hengaw oder IranWire.

Zum Stand der Ermittlungen: Das Gouvernement Arzuiyeh gab am Dienstag, dem 10. November, bekannt, der Ehemann sei in der Stadt Kerman festgenommen worden. Die Behörde nannte weder das Opfer noch den Verdächtigen beim Namen. Nach Rokna sagten Strafverfolger, als Motiv habe der Mann „familiäre Streitigkeiten“ angegeben; der Fall werde weiter untersucht. Die Behauptung, er habe die Tat gestanden, stammt vom NCRI-Frauenkomitee; die Behörde sprach nur von der Motivangabe. Anklage oder Gerichtstermin sind nicht bekannt. BILD schreibt, ob der Mann noch in Haft sitze, sei unklar. Die Festnahme selbst ist dagegen amtlich gemeldet, nur der weitere Verbleib des Mannes ist offen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

Zur Rechtslage: Nach Artikel 1041 des iranischen Zivilgesetzbuchs liegt das Heiratsalter bei 13 Jahren für Mädchen und 15 Jahren für Jungen, gerechnet nach Sonnenjahren. Eine Heirat davor ist mit Erlaubnis des Vormunds und nach Prüfung des Kindeswohls durch ein Gericht möglich. Eine feste Untergrenze gibt es damit nicht. Eine Ehe mit 13 Jahren war im Iran also nicht von vornherein gesetzwidrig. Ob hier eine Zwangsheirat vorlag, ergibt sich allein aus den Angaben der Menschenrechtsgruppen. Menschenrechtler kritisieren die Regelung seit Jahren, auch in Deutschland ist das Thema Zwangs- und Kinderehen politisch umstritten. Über den Streit im Bundestag um Zwangsehen und Kinderehen haben wir bereits berichtet.

Bei BILD weichen mehrere Angaben ab: Die Provinz heißt Kerman, nicht „Kerm“. Der Bericht erscheint erst am 28. November, die Tat wurde aber schon am 10. November öffentlich gemeldet. Dass das Mädchen „kurz nach dem 14. Geburtstag“ starb, belegt keine der Quellen. Alle Schilderungen zur Tat stützen sich auf Menschenrechtsgruppen und regionale Berichte, unabhängig überprüfen ließen sie sich nicht. Das Foto des Mädchens, das BILD zeigt, verwenden wir nicht; ein Symbolbild ersetzt es.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kinderehe ist keine Tradition, die man respektieren muss, sondern eine Gefahr für Mädchen. Ein Gesetz, das Verheiratungen von Kindern ohne feste Untergrenze zulässt, schützt die Schwächsten nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Fall beruht bisher auf Angaben von Menschenrechtsgruppen und einer Exilopposition. Gerade deshalb sollten die Behörden Anklage, Beweise und Verfahren offenlegen, und für den Tatverdächtigen gilt bis zum Urteil die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kinder gehören in die Schule und nicht in eine Ehe. Wer Zwangsverheiratungen ernst nimmt, muss sie im Ausland klar benennen und bei uns konsequent verhindern.

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Quellen:

Hengaw – Organization for Human Rights, 10.11.2026: https://hengaw.org/en/content/news-women-2026-11-10-18179

IranWire – Iranian 14-Year-Old Mother Killed by Husband in Kerman Province, 10.11.2026: https://iranwire.com/en/news/160060-iranian-14-year-old-mother-killed-by-husband-in-kerman-province/

BILD – Erschütterndes Schicksal aus dem Iran, 28.11.2026: https://www.bild.de/news/ausland/kurz-nach-geburt-ihres-babys-mann-20-soll-seine-ehefrau-14-totgepruegelt-haben-6b09c54a527dabc6d4850bf6

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