POLIT-KRACH IM BUNDESTAG! AfD scheitert mit Anträgen gegen Zwangsehen und religiösen Druck – Union, SPD, Grüne und Linke stimmen geschlossen dagegen!

Berlin – Heftiger politischer Streit um Zwangsehen, Kinderehen, religiösen Druck und den Schutz von Kindern und Jugendlichen! Im Deutschen Bundestag ist eine neue Auseinandersetzung darüber entbrannt, wie Mädchen, Frauen und Minderjährige vor Zwangsverheiratung, religiös begründetem Mobbing und gesellschaftlichem Druck geschützt werden sollen. Im Mittelpunkt stehen zwei Anträge der AfD-Fraktion, die am Mittwoch, dem vierten November, im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend keine Mehrheit fanden. Besonders bemerkenswert ist die geschlossene Ablehnung durch sämtliche anderen Fraktionen: Sowohl die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD als auch Bündnis neunzig/Die Grünen und Die Linke stimmten gegen beide Initiativen der AfD. Damit entstand eine klare politische Front gegen die Oppositionspartei, obwohl die angesprochenen Probleme grundsätzlich auch von ihren Kritikern als ernst zu nehmende Herausforderungen anerkannt werden. Nach Angaben des Deutschen Bundestageswollte die AfD mit ihrem ersten Antrag eine umfassende bundesweite Untersuchung zum tatsächlichen und möglichen Ausmaß von Zwangsverheiratungen und Kinderehen erreichen. Im Zentrum stand die Forderung, nicht ausschließlich offiziell registrierte Fälle zu betrachten, sondern auch Menschen zu erfassen, die von einer erzwungenen Eheschließung bedroht sind oder bereits unter familiärem beziehungsweise gesellschaftlichem Druck verheiratet wurden. Dafür sollten Beratungsstellen, Schutzeinrichtungen und öffentliche Schulen gezielt bundesweit befragt werden. Ein wichtiger Bestandteil der vorgeschlagenen Untersuchung war die Einbeziehung ausschließlich religiös oder informell geschlossener Verbindungen. Solche Beziehungen können nach Auffassung der Antragsteller innerhalb bestimmter sozialer Strukturen eine erhebliche Verbindlichkeit entfalten, selbst wenn keine staatlich anerkannte Ehe besteht. Die AfD wollte deshalb auch sogenannte soziale Eheschließungen berücksichtigen, bei denen die Betroffenen möglicherweise durch familiäre Erwartungen, religiöse Vorgaben oder andere Formen sozialer Kontrolle unter Druck gesetzt werden. Darüber hinaus verlangte die Fraktion eine bundesweite Aufklärungskampagne an öffentlichen Schulen und in sozialen Netzwerken. Damit sollten Minderjährige und Erwachsene über ihre Rechte informiert und Zwangsverheiratungen verhindert werden. Die politischen Gegner der AfD hielten diesen Vorstoß jedoch für unzureichend. Nach ihrer Auffassung ignoriert der Antrag weitgehend, dass Zwangsverheiratungen und Kinderehen bereits gesetzlich untersagt sind. Sie bemängelten insbesondere, dass zusätzliche Untersuchungen und Aufklärung allein keine ausreichende Antwort auf die Schwierigkeiten gefährdeter Mädchen und Frauen darstellen. Entscheidend sei vielmehr, ob Betroffene tatsächlich Zugang zu Beratung, Schutz und konkreter Hilfe erhielten. Damit prallten im Ausschuss unterschiedliche politische Vorstellungen aufeinander: Während die AfD eine umfassendere Datenerhebung und stärkere öffentliche Sensibilisierung verlangte, verwiesen die übrigen Fraktionen auf bestehende Verbote und die Notwendigkeit wirksamer Hilfsangebote. Die Ablehnung des Antrags bedeutet deshalb nicht, dass die anderen Parteien Zwangsehen akzeptieren würden. Sie lehnten vielmehr die vorgeschlagene politische Vorgehensweise ab. Dennoch bleibt eine zentrale Frage bestehen: Wie können bedrohte Menschen rechtzeitig erkannt und erreicht werden, insbesondere wenn familiärer Druck, Angst vor Ausgrenzung oder wirtschaftliche Abhängigkeiten verhindern, dass sie sich selbst an Behörden wenden?

Zweiter Streitpunkt: Religiöser Druck, Mobbing und Angst an Schulen – AfD fordert bundesweit einheitliche Schutzregeln! Noch schärfer wurde die politische Auseinandersetzung beim zweiten Antrag, der sich mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor religiösem Zwang, gruppendynamischem Druck und Mobbing beschäftigte. Die AfD-Fraktion wollte erreichen, dass die Bundesregierung über die Kultusministerkonferenz auf die Bundesländer einwirkt, um gemeinsame und rechtssichere Leitlinien für den Umgang mit derartigen Konflikten zu entwickeln. Diese Vorgaben sollten nicht nur für öffentliche Schulen gelten, sondern ausdrücklich auch für Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Hinter der Forderung stand die Vorstellung, dass pädagogische Fachkräfte klare Handlungsmöglichkeiten benötigen, wenn Kinder wegen ihrer religiösen Überzeugungen, ihrer persönlichen Lebensweise oder ihrer Entscheidung gegen bestimmte religiöse Verhaltensregeln unter Druck geraten. Im Antrag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen argumentierte die AfD, dass die Freiheit religiöser und weltanschaulicher Erziehung dort ihre Grenze finde, wo die persönliche Freiheit, die körperliche oder seelische Unversehrtheit und die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Minderjährigen beeinträchtigt würden. Nach Vorstellung der Antragsteller sollten Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal klare Orientierung erhalten, um bei religiös begründetem Druck oder Mobbing frühzeitig einschreiten zu können. Außerdem sollten staatliche Einrichtungen davor geschützt werden, selbst Teil informeller Macht- und Druckstrukturen zu werden. Die Fraktion verband ihre Forderungen mit der grundsätzlichen Frage, wie weit religiöse Traditionen und soziale Erwartungen reichen dürfen, wenn sie mit individuellen Freiheitsrechten von Kindern und Jugendlichen kollidieren. Doch auch dieser Vorstoß stieß bei CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken auf entschiedenen Widerstand. Die anderen Fraktionen warfen der AfD vor, durch die Darstellung des Problems insbesondere muslimische Schülerinnen und Schüler unter einen Generalverdacht zu stellen. Statt die unterschiedlichen Ursachen von Mobbing und sozialem Druck umfassend zu berücksichtigen, werde aus ihrer Sicht ein bestimmtes religiöses Umfeld besonders hervorgehoben. Die Kritiker bezeichneten die Initiative als politisch motivierte Symbolpolitik, die von rassistischen Narrativen geprägt sei. Sie verlangten stattdessen einen stärkeren Ausbau der Schulsozialarbeit, damit Konflikte unabhängig von ihrer jeweiligen Ursache erkannt und aufgearbeitet werden könnten. Aus ihrer Sicht benötigt ein Kind, das wegen seines Glaubens unter Druck gesetzt wird, ebenso Schutz wie ein Kind, das wegen seiner Herkunft, seines Aussehens, seiner persönlichen Überzeugungen oder anderer Merkmale ausgegrenzt wird. Die Kontroverse macht deutlich, wie schwierig der politische Umgang mit religiösem Druck innerhalb öffentlicher Einrichtungen geworden ist. Einerseits muss der Staat die Religionsfreiheit schützen und darf Angehörige einzelner Glaubensgemeinschaften nicht pauschal verdächtigen. Andererseits muss er sicherstellen, dass Minderjährige ihre eigenen Rechte wahrnehmen können und keine Einschüchterung, Nötigung oder Gewalt hinnehmen müssen. Die entscheidende Herausforderung liegt deshalb darin, Schutzmaßnahmen so auszugestalten, dass sie tatsächliche Gefährdungen erfassen, ohne unbeteiligte Kinder und Jugendliche wegen ihrer Religion zu stigmatisieren.

Geschlossene Ablehnung sorgt für politischen Zündstoff – aber wie werden betroffene Mädchen, Frauen und Kinder künftig besser geschützt? Nach der Entscheidung im Bundestagsausschuss bleibt die grundlegende gesellschaftliche Debatte über Zwangsverheiratungen, religiösen Druck und Mobbing keineswegs beendet. Vielmehr hat das Abstimmungsergebnis deutlich gemacht, wie weit die Vorstellungen der Fraktionen über geeignete Schutzmaßnahmen auseinanderliegen. Die AfD setzt mit ihren Anträgen auf zusätzliche Untersuchungen, bundesweite Aufklärung und verbindliche Orientierungshilfen für öffentliche Einrichtungen. CDU/CSU, SPD, Bündnis neunzig/Die Grünen und Die Linke kritisieren dagegen die politische Ausrichtung der Vorschläge und verlangen stärkere praktische Unterstützung für Betroffene. Besonders deutlich wurde dieser Gegensatz bei der Frage der Zwangsehen und Kinderehen. Die übrigen Fraktionen verwiesen darauf, dass entsprechende Verbote längst bestehen, räumten aber zugleich ein, dass bei den Hilfsangeboten noch mehr getan werden könne. Damit steht nicht die grundsätzliche Schutzwürdigkeit der Betroffenen zur Abstimmung, sondern die Frage, welche Maßnahmen tatsächlich geeignet sind, ihre Situation zu verbessern. Das Problem endet schließlich nicht mit dem Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen. Wer unter erheblichem familiärem Druck steht, von nahestehenden Menschen bedroht wird oder soziale Ausgrenzung befürchten muss, benötigt unter Umständen geschützte Ansprechpartner, vertrauliche Beratung, sichere Unterbringungsmöglichkeiten und langfristige Unterstützung. Gerade bei informellen religiösen oder sozialen Eheschließungen können besondere Schwierigkeiten entstehen, weil eine Verbindung gesellschaftlich als verpflichtend angesehen werden kann, ohne dass sie rechtlich als Ehe anerkannt ist. Solche Konstellationen können die Erkennung und Unterstützung Betroffener erschweren. Auch an Schulen stellt sich die Frage, wie Lehrkräfte und Sozialarbeiter reagieren sollen, wenn religiöse Erwartungen in Einschüchterung oder Mobbing umschlagen. Dabei geht es nicht darum, eine bestimmte Glaubensgemeinschaft kollektiv verantwortlich zu machen, sondern tatsächliche Übergriffe und individuelle Gefährdungen unabhängig vom Hintergrund der Beteiligten zu erkennen. Die parlamentarische Auseinandersetzung um die Verhinderung von Zwangsverheiratungen berührt damit grundlegende Fragen des Kindeswohls, der Gleichberechtigung, der Religionsfreiheit und des staatlichen Schutzauftrags. Zugleich wirft sie die Frage auf, ob bestehende Beratungs- und Präventionsangebote ausreichend bekannt, erreichbar und ausgestattet sind. Die Entscheidung des Ausschusses war eine klare politische Niederlage für die AfD, aber sie liefert für sich genommen noch keine abschließende Antwort darauf, wie betroffene Menschen künftig besser unterstützt werden sollen. Ein wirksamer Schutz erfordert mehr als politische Schlagworte: zuverlässige Erkenntnisse über Gefährdungslagen, gut erreichbare Hilfsangebote, geschultes Personal und konsequentes Handeln bei konkreten Rechtsverletzungen. Für die weitere politische Debatte bleibt deshalb entscheidend, welche Maßnahmen tatsächlich bei denjenigen ankommen, die Hilfe benötigen. Die zentrale Frage lautet nicht, welche Fraktion sich den Schutz von Mädchen, Frauen und Kindern auf die Fahnen schreibt, sondern ob gefährdete Menschen am Ende schneller Unterstützung erhalten und ihre Freiheit ohne Angst wahrnehmen können. Genau daran müssen sich sämtliche politischen Vorschläge messen lassen.

Quelle: Deutscher Bundestag – AfD-Anträge zu Zwangsehen und religiösem Zwang ohne Mehrheit, Ausschussmeldung vom 04.11.2026Deutscher Bundestag

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/6926: Verhinderung von Zwangsverheiratungen und Kinderehen in Deutschland (PDF)Deutscher Bundestag

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/4941: Schutz von Kindern und Jugendlichen vor religiösem Zwang, Mobbing und gruppendynamischem Druck stärken (PDF)Bundestag Dserver

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