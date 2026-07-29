ISLAMUNTERRICHT AN SCHULEN WILL BERLINER BÜRGERMEISTER WEGNER (CDU)! NACH DEM CSD-ANSCHLAG!

Berlin steht nach dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day weiter unter Schock – und die politischen Konsequenzen sorgen bereits für hitzige Diskussionen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will den Islamunterricht stärker an staatlichen Schulen verankern und begründet diesen Vorstoß mit dem Kampf gegen religiöse Radikalisierung junger Menschen. Nach seiner Auffassung könnten staatlich organisierte Bildungsangebote dazu beitragen, Jugendliche vor extremistischen Einflüssen zu schützen und ihnen religiöse Inhalte in einem kontrollierten Umfeld zu vermitteln. Gleichzeitig fordert der CDU-Politiker ein deutlich entschlosseneres Vorgehen gegen radikale Moscheen. Wo Hass, Extremismus oder demokratiefeindliche Ideologien verbreitet würden, müsse der Staat konsequent handeln und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Damit rückt erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie Deutschland künftig auf islamistischen Extremismus reagieren soll, ohne dabei die Religionsfreiheit infrage zu stellen.

Auch aus Baden-Württemberg kommen deutliche Worte. Ministerpräsident Cem Özdemir kritisiert die Reaktionen mehrerer muslimischer Dachverbände auf den Anschlag ungewöhnlich scharf. Aus seiner Sicht werde der Charakter der Tat nicht klar genug benannt. Wer verschweige, dass sich der Anschlag gezielt gegen die queere Gemeinschaft gerichtet habe oder den islamistischen Hintergrund ausklammere, sende nach seiner Auffassung ein falsches Signal. Özdemir fordert deshalb eine offene und unmissverständliche Auseinandersetzung mit islamistischem Extremismus sowie eine klare Distanzierung von jeder Form religiös begründeter Gewalt. Seine Aussagen verschärfen die ohnehin emotional geführte Debatte darüber, welche Verantwortung Religionsgemeinschaften bei der Prävention von Radikalisierung übernehmen und wie eindeutig sie extremistische Ideologien verurteilen sollten.

Während die politische Diskussion an Schärfe gewinnt, warnen Wissenschaftler vor einer langfristigen Entwicklung. Islamwissenschaftler Mahmoud Jaraba sieht erheblichen Nachholbedarf bei Präventions- und Deradikalisierungsprogrammen. Muslimische Gemeinden seien vielerorts bereit, sich stärker einzubringen, verfügten jedoch häufig weder über ausreichende finanzielle Mittel noch über das notwendige Vertrauen staatlicher Stellen. Gleichzeitig verweist Islamexperte Bülent Uçar darauf, dass die Ablehnung von Homosexualität in weiten Teilen der islamischen Welt und in verschiedenen religiösen Strömungen verbreitet sei. Nach seiner Einschätzung werde der Anschlag allein kaum zu einem grundlegenden Umdenken innerhalb der muslimischen Gemeinschaft führen. Damit gewinnt die Debatte über Prävention, Integration, religiöse Bildung und den Umgang mit islamistischem Extremismus weiter an Bedeutung und dürfte Politik, Sicherheitsbehörden sowie Religionsgemeinschaften noch lange beschäftigen.

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