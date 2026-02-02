JOB-ABGRUND IN DEUTSCHLAND – ARBEIT WIRD ZUM LUXUS UND DIE ANGST FRISST SICH DURCH DAS LAND

Deutschland steckt in einer Arbeitsmarkt-Krise von historischem Ausmaß. Die jüngsten Meldungen der Bundesagentur für Arbeit zeichnen ein düsteres Bild, das vielen Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Fabriken fahren herunter, Büros schließen ihre Türen, Aufträge brechen weg und ganze Branchen wirken wie gelähmt. Was früher als vorübergehende Delle abgetan wurde, hat sich zu einer strukturellen Schieflage entwickelt. Die Stimmung kippt spürbar, denn immer mehr Beschäftigte fragen sich, wie lange ihr Arbeitsplatz noch sicher ist. Für viele ist Arbeit längst kein stabiler Anker mehr, sondern eine wackelige Hoffnung, die von Monat zu Monat kleiner wird.

Besonders dramatisch ist die Lage für jene, die bereits ihren Job verloren haben. Experten schlagen Alarm und warnen, dass die Aussichten für Arbeitslose so düster sind wie seit einer ganzen Generation nicht mehr. Stellenanzeigen verschwinden schneller, als neue entstehen, Qualifikationen verlieren ihren Wert, Umschulungen verpuffen wirkungslos. Wer einmal aus dem System gefallen ist, findet kaum noch einen Weg zurück. Die Warteschlangen bei Jobcentern wachsen, während gleichzeitig die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft zunimmt. Viele Betroffene berichten von Absagen im Akkord, von monatelanger Suche ohne jede Perspektive und von dem Gefühl, politisch wie gesellschaftlich vergessen zu werden.

Die große Frage steht im Raum und sie lässt niemanden los: Geht dieser Absturz immer weiter oder kommt endlich die Wende. Kritiker werfen der Politik Untätigkeit vor und sprechen von einem gefährlichen Wegsehen, während sich der Arbeitsmarkt weiter entleert. Unternehmen zögern mit Investitionen, Konsum wird aus Angst zurückgehalten und ein Teufelskreis setzt sich in Bewegung. Was bleibt, ist eine Mischung aus Wut, Resignation und wachsender Existenzangst. Der Arbeitsmarkt, einst Stolz der Republik, droht zum Symbol eines tiefen wirtschaftlichen Versagens zu werden – mit Folgen, die weit über leere Stellenanzeigen hinausgehen.

