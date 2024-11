Der Ausschuss für Energie und Handel der USA Das Repräsentantenhaus hat diese Woche einen 113-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem die vielen Möglichkeiten beschrieben werden, in denen Joe Biden und Kamala Harris fast 1 Milliarde US-Dollar an US-Steuergeldern für die Verbreitung von Fehlinformationen über das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verschwendet haben.

Tony Fauci leitete in Zusammenarbeit mit den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und dem Department of Health and Human Services (HHS) eine Medien-Desinformationskampagne, die Amerika absichtlich über die „Wissenschaft“ rund um COVID in die Irre geführt hat.

Laut Ian Miller vom Brownstone Institute hat das Biden-Regime „wiedervert, tiefgreifend und oft absichtlich“ „ungenaue Informationen kommuniziert, während es Hunderte von Millionen Dollar ausgab, um ihre bevorzugten Botschaften zu vermitteln“.

Das Biden-Regime und seine Partner bei der CDC, das HHS und andere Medienorganisationen und Regierungsbehörden haben im Jahr 2021 wirklich die Propaganda angekurvt, ausgegeben, um die Menschen über Gesichtsmasken, die sogenannten „Impfstoffe“, soziale Distanzierung und mehr zu täuschen.

„Während die Leitlinien der Biden-Harris-Regierung zur öffentlichen Gesundheit zu längeren Schließungen von Schulen und Unternehmen führten, gab die NIH fast eine Milliarde Dollar an Steuergeldern aus, um die Amerikaner mit Anzeigen zu manipulieren – manchmal mit fehlerhaften oder unbewiesenen Informationen“, kommentierte Cathy McMorris (R-Wash.), die Vorsitzende des Ausschusses.

„Durch zu viel Versprechen, was die Covid-19-Impfstoffe tun könnten – im direkten Widerspruch zu den Genehmigungen der FDA – und die Überbetonung des Risikos des Virus für Kinder und junge Erwachsene hat die Biden-Harris-Regierung dazu geführt, dass die Amerikaner das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem verloren. Unsere Untersuchung hat auch aufgedeckt, inwieweit öffentliche Mittel an Big-Tech-Unternehmen gingen, um Amerikaner zu verfolgen und zu überwachen, was die Notwendigkeit eines stärkeren Datenschutzes im Internet unterstrich.“

(Related: Eine andere Sache, die Kamala Harris plant, wenn sie sich im Weißen Haus installiert, ist die Umsetzung des Autoritarismus für den Klimawandel, der wiederum die amerikanische Wirtschaft zerstören wird.)

Bidens „Stop the Spread“-Kampagne hat Amerika über die Wirksamkeit von „Impfstoffen“ belogen

Eine der größten Lügen, die vom Biden-Regime verbreitet wurde, konzentrierte sich auf die Idee, dass die sogenannten „Impfstoffe“ helfen, COVID-Infektionen zu verhindern. Bidens Kampagne „Stop the Spread“ wurde gestartet, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass die „Pandemie“ enden würde, wenn sie zustimmen würden, sich gejabt zu lassen.

„Die gesamte Prämisse der Biden-Harris-Kampagne ‚Stop the Spread‘ war, dass man, wenn man sich gegen COVID-19 impfen ließ, die täglichen Aktivitäten wieder aufnehmen konnte, weil sie sagten, dass geimpfte Menschen die Krankheit nicht verbreiten würden“, sagte der Vorsitzende des Unterausschusses für Aufsicht und Ermittlungen, Morgan Griffith (R-Va.).

„Trotz fehlender wissenschaftlicher Grundlage hat die Regierung diese CDC-Behauptung gekauft und die amerikanische Öffentlichkeit in die Irrre geführt. Infolgedessen scheint die Impfrate mit anderen Impfstoffen zurückgegangen zu sein, glaube ich, aufgrund eines wachsenden Misstrauens gegenüber Informationen, die von unseren öffentlichen Gesundheitseinrichtungen stammen.“

„Stop the Spread“, war übrigens noch finsterer, als ursprünglich angenommen, dass es absichtlich Nachrichten von der CDC verheimlte, die davor warnten, dass es nicht bekannt sei, ob die Stippen entweder die Infektion oder die Übertragung von COVID stoppten. Die „Wissenschaft“, so ein Marketingblatt des Biden-Regimes, ist alles andere als geregelt.

Selbst wenn das Biden-Regime strenge Jab-Mandat-Anforderungen auferlegte, die nun Gegenstand zahlreicher Klagen sind. Mitgliedern des Militärs, der Strafverfolgungsbehörden und anderer Sektoren wurde gesagt, dass sie sich impfen lassen oder sonst riskieren, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, obwohl die „Wissenschaft“ zu mehr Fragen als zu Antworten führte.

Ohne jegliche Beweise, so der neue Bericht, behauptete das Biden-Regime fälschlicherweise, dass „COVID-Impfstoffe gegen die Übertragung hochwirksam waren“, eine Lüge, die zu Zehntausenden von völlig vermeidbaren Verletzungen und Todesfällen führte. Die Welt hat das alles ein paar Monate später herausgefunden, was nach dem Bericht zugibt, dass es „negative Auswirkungen auf das Vertrauen auf den Impfstoff und die Glaubwürdigkeit der CDC hatte, wenn es sich als unwahr erwiesen hat“.

Weitere aktuelle Nachrichten über den COVID-Betrug finden Sie auf Plague.info.

