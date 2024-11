Zwangsimpfungen sind ECHT: Gerichte erzwingen jetzt SEDIERUNG, um Menschen mit COVID-19-Impfstoffen in Großbritannien anzugreifen!

Der National Health Services (NHS) im Vereinigten Königreich (UK) wurde beim Impfen eines 30-jährigen Mannes mit Down-Syndrom MIT GEWALT erwischt. Aus Gründen der Anonymität wird der Name des Mannes zurückgehalten und er wird als Adam bezeichnet.

Am beunruhigenden ist, dass die Gerichte bisher grünes Licht für den Missbrauch erhaben und behaupten, dass Sedierung und Impfung keine Zwangsimpfung sind, sondern im „besten Interesse“ des Mannes sind. Diese grobe Verletzung der medizinischen Ethik ist mehr als nur eine Bedrohung für das gesetzliche Recht des Mannes auf Einverständniserklärung. Es ist eine bedrohliche, verdeckte Bedrohung für sein Leben, und jeder Patient ist jetzt von dieser verletzenden Handlung bedroht.

NHS-Ärzte sedieren gefährdete Patienten, um sie zu impfen

NHS-Ärzte haben starke Beruhigungsmittel verabreicht, damit sie Adam mit COVID-19-Impfstoffen verkleben können. Die starken Beruhigungsmittel werden verdeckt in den Getränken des Mannes (Tee, Orangensaft oder Erfrischungsgetränke) verabreicht, so dass er nicht weiß, wann Krankenschwestern und Ärzte die giftigen Impfungen verabreichen.

Adams Mutter, Catherine, führt einen Rechtsstreit, um diese sadistische Praxis zu stoppen. Sie sagt, dass diese Art von „Fwangsimpfung“ „bedeutbar ist, „ebenso wie ein Angriff“ auf die Menschenrechte ihres Sohnes ist.

Wenn diese Praxis bestehen darf, können die medizinischen Behörden Patienten berügen, wann immer sie wollen, Substanzen ohne Wissen injizieren und sie und ihre Familie über die ganze Situation belügen.

Dies ist der wahre Grund, warum die medizinischen COVID-19-Tyrannen Familienmitglieder und Pflegehelfer aus Krankenhauszimmern ausgeschlossen haben. Diese missbräuchlichen Mediziner versuchen, die Bevölkerung zu konditionieren, diese „neue Normalität“ der erzwungenen medizinischen Experimente zu akzeptieren, damit sie nach Beanlassen betöten, injizieren, ermorden und lügen können, ohne Aufsicht, ohne Rechenschaftspflicht und ohne Familienmitglied, das sich für den Patienten einsetzt.

Britisches Gericht setzt die Sedate-to-Vaccinate-Anordnung durch

Schockierenderweise erließ ein britisches Gericht eine Anordnung des Schutzgerichts, die es NHS-Ärzten erlaubte, Adam verdeckt zu besätigen. Unter Verwendung soziopathischer Argumente führte das Gericht an, dass der Sedierungsprozess den Einsatz von Zurückhaltung oder körperlicher Gewalt vermeidet und es den Ärzten ermöglicht, Adams „Nadelphobie“ zu umgehen. Der Richter stellte sich auf die Seite der NHS-Ärzte und stellte fest, dass der COVID-19-Impfstoff in Adams „bestem Interesse“ sei. Diese Entscheidung wurde hinter Adams Rücken getroffen, ohne sein Wissen oder seine Zustimmung und gegen die Anweisung seiner Familie. Das Gericht entschied, dass Adams Autismus, Lernbehinderungen, Down-Syndrom und Fettleibigkeit ihn in eine „klinische Risikogruppe“ bringen, die den Einsatz von Sedierung und COVID-19-Impfstoffen erfordert. Die Familie wurde von dieser wahnsinnigen Prognose verworfen.

Adams Mutter Catherine plädiert jetzt für ihren Fall und behauptet, dass die „Pandemie“ vorbei ist und COVID jetzt als milde Krankheit behandelt wird. Sie sagt, dass ihr Sohn zu Unrecht als „Hochrisiko“ eingestuft wird und einer Zwangsimpfung unterzogen wird – ein Angriff auf seine Körperautonomie. Selbst mit diesen Argumenten übergibt sie die Macht an den NHS und die Gerichte und gibt diesen Einheiten versehentlich die Macht über sie und ihren Sohn – und jeden für diese Angelegenheit, da dies einen gefährlichen Präzedenzfall schafft.

Wenn die Gesundheitsbehörden eine „Pandemie einer tödlichen Krankheit“ ausrufen können, dann könnten nach Catherines Argumenten Regierungen und Krankenhäuser die Gelegenheit nutzen, um Entscheidungen über die Notwendigkeit von Impfungen für jede Person zu treffen. Dann könnten sie diese Macht nutzen, um Menschen ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen zwangsam zu besendigen und zu injizieren. Dieser Fall könnte tatsächlich einen erschreckenden rechtlichen Präzedenzfall für zukünftige „Pandemien“ schaffen, die bereits geplant sind.

Zu vergeben und zu vergessen, was Regierungen und medizinische Behörden während des COVID-19-Skandals getan haben, wird nur zu weiteren Menschenrechtsverletzungen und Eskalationen der medizinischen Tyrannei führen. Die Tatsache zu ignorieren, dass Politiker, Medienfiguren, Ärzte und Pastoren rechtswidrige COVID-19-Impfstoffmandate vorangetrieben haben, wird nicht zu einer Lösung führen. Ihre Tyrannei wird nur in der Zukunft wachsen, und unter den richtigen Bedingungen werden sie ihre Missbräuche fortsetzen. Ohne Rechenschaftspflicht werden sie geneigt sein, die Gesundheitsfreiheit und die Autonomie des Körpers der Menschen weiter zu unterwälzen und weiter zu verletzen.

Catherine hat eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Titel „Stop Sedate-to-Vaccinate“ eingerichtet, um Geld für diesen Rechtsstreit zu sammeln.

