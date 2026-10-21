JUSTIZ-PAUKENSCHLAG IM BKH LOHR AM MAIN! THOMAS KREBS GEHT GEGEN FIXIERUNG, ISOLIERUNG UND ZWANGSMEDIKATION VOR

BRISANTER GERICHTSANTRAG SOLL MÖGLICHE GRUNDRECHTSVERLETZUNGEN AUFDECKEN! WURDEN BEHÖRDEN UND GERICHTE MIT FALSCHEN TATSACHEN KONFRONTIERT?

LOHR AM MAIN – JUSTIZ-ALARM IM BAYERISCHEN MASSREGELVOLLZUG! Neue juristische Offensive im Fall Thomas Krebs! Mit einem umfangreichen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) sowie einem Fortsetzungsfeststellungsantrag nach § 115 Abs. 3 StVollzG will der am 29. Dezember 1975 geborene Thomas Krebs die gerichtliche Überprüfung schwerwiegender Maßnahmen erreichen, die während seiner Unterbringung gegen ihn angeordnet und durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt stehen Fixierungen, Isolierungsmaßnahmen und die zwangsweise Verabreichung von Medikamenten – Eingriffe, bei denen nach Auffassung des Antragstellers erhebliche Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit bestehen. Das auf den 18. Oktober 2026datierte Schreiben aus Lohr am Main wirft brisante Fragen über die Entscheidungsgrundlagen, die medizinische Dokumentation, die Verhältnismäßigkeit der angewandten Maßnahmen und die Verantwortung der beteiligten Stellen auf. Krebs fordert ausdrücklich, dass ein Gericht die Vorgänge umfassend untersucht und feststellt, ob die gegen ihn gerichteten Maßnahmen rechtswidrig waren. Dabei geht es nach seiner Darstellung keineswegs nur um längst abgeschlossene Ereignisse, sondern um mögliche Grundrechtsverletzungen mit Auswirkungen bis in die Gegenwart. Obwohl die beanstandeten Maßnahmen inzwischen beendet sind, sieht Krebs weiterhin ein erhebliches rechtliches Interesse an einer gerichtlichen Klärung. Schließlich stehen fundamentale Grundrechte im Raum: die Menschenwürde nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz sowie die verfassungsrechtlichen Garantien bei Freiheitsentziehungen nach Artikel 104 Grundgesetz. Krebs macht geltend, dass Fixierung, Isolierung und Zwangsmedikation besonders schwerwiegende Eingriffe in diese geschützten Rechtspositionen darstellen. Er will deshalb erreichen, dass nicht nur die ursprünglichen Entscheidungen, sondern auch ihre tatsächlichen Voraussetzungen, ihre medizinische Begründung und ihre konkrete Durchführung überprüft werden. Besonders brisant: Der Antragsteller verlangt die vollständige Beiziehung sämtlicher relevanter Unterlagen aus dem medizinischen, behördlichen und gerichtlichen Bereich. Dazu gehören die gesamten Behandlungsakten, die Unterbringungsakten, sämtliche Gerichtsunterlagen, die Polizeiberichte sowie Beobachtungs- und Überwachungsdokumentationen. Darüber hinaus soll ein unabhängiges fachpsychiatrisches Sachverständigengutachten eingeholt werden, um die tatsächliche und medizinische Grundlage der damaligen Entscheidungen kritisch zu untersuchen. Nach Auffassung von Krebs sind die Vorgänge nicht ausreichend aufgearbeitet. Er sieht insbesondere einen erheblichen Rehabilitationsbedarf, da die ihm zugeschriebenen Gefahrenlagen und Verhaltensweisen geeignet seien, sein Ansehen dauerhaft zu beschädigen. Seine zentrale Befürchtung: Einmal in amtlichen Akten festgehaltene Bewertungen könnten auch Jahre später erneut herangezogen werden und bei zukünftigen Anhörungen, psychiatrischen Begutachtungen oder gerichtlichen Entscheidungen eine Rolle spielen. Damit steht aus seiner Sicht weit mehr auf dem Spiel als eine rückblickende juristische Bewertung. Es geht um die Frage, ob möglicherweise fehlerhafte Einschätzungen über seine Person weiterhin Auswirkungen auf seine Behandlung, seine Unterbringung und seine Perspektiven haben könnten. Wurde bei der Anwendung besonders einschneidender Zwangsmaßnahmen tatsächlich alles rechtmäßig dokumentiert, sorgfältig überprüft und verhältnismäßig entschieden? Genau diese Fragen soll nach dem Willen von Krebs jetzt ein Gericht beantworten. Eine gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit der angegriffenen Maßnahmen liegt mit dem vorliegenden Antrag allerdings noch nicht vor. Die darin formulierten Vorwürfe und Zweifel sind zunächst die Darstellung des Antragstellers und müssen anhand der vollständigen Unterlagen und gegebenenfalls weiterer Beweise überprüft werden.

DER NÄCHSTE BRISANTE VORWURF: SOLL EINE FALSCHE DARSTELLUNG SEINES AUFENTHALTSORTES DIE GESAMTE GEFAHRENPROGNOSE BEEINFLUSST HABEN? Besonders schwer wiegt ein Sachverhalt, den Thomas Krebs in seinem Antrag ausdrücklich hervorhebt. Nach seinen Angaben wurde in verschiedenen Darstellungen behauptet, er habe sich in einem fremden Haus verbarrikadiert. Genau diese Schilderung bezeichnet er als falsch. Tatsächlich, so seine ausdrückliche Erklärung, habe er sich in seinem eigenen Haus beziehungsweise seinem eigenen Wohnbereich befunden. Was zunächst wie eine scheinbar nebensächliche Formulierung erscheinen könnte, hat aus seiner Sicht erhebliche Bedeutung für die juristische und psychiatrische Bewertung des damaligen Geschehens. Denn zwischen der Behauptung, ein Mensch habe sich in einem fremden Gebäude verschanzt, und der Darstellung, dass er sich in seinem eigenen Wohnbereich aufgehalten habe, besteht ein wesentlicher Unterschied. Die erste Version könne den Eindruck eines besonders auffälligen, bedrohlichen oder möglicherweise rechtswidrigen Verhaltens hervorrufen. Der Aufenthalt im eigenen Haus lasse dagegen eine andere Einordnung des Sachverhalts zu. Krebs argumentiert deshalb, dass eine solche Verwechslung keineswegs eine unbedeutende Ungenauigkeit wäre, sondern die Grundlage einer Gefahrenprognose beeinflusst haben könnte. Schließlich wurden die beanstandeten Maßnahmen nach den Angaben im Antrag mit einer erheblichen Selbst- beziehungsweise Fremdgefährdung begründet. Sollte diese Gefahreneinschätzung ganz oder teilweise auf unrichtigen Tatsachen beruhen, müsste nach Auffassung des Antragstellers überprüft werden, welche Auswirkungen dies auf die getroffenen Entscheidungen hatte. Wurde aus dem Aufenthalt im eigenen Haus in offiziellen Darstellungen die angebliche Verbarrikadierung in einem fremden Gebäude? Wurde diese Darstellung anschließend von Polizei, Ärzten, Sachverständigen oder Gerichten übernommen? Und könnten auf einer solchen Grundlage besonders einschneidende Freiheitsbeschränkungen angeordnet worden sein? Krebs fordert ausdrücklich eine Untersuchung, ob und in welchem Umfang die von ihm beanstandete Behauptung Eingang in polizeiliche Einsatzberichte, ärztliche Stellungnahmen, Zeugenaussagen, psychiatrische Gutachten oder gerichtliche Unterbringungsentscheidungen gefunden hat. Ebenso soll geklärt werden, ob die betreffende Darstellung tatsächlich Auswirkungen auf die Anordnung und Durchführung der Zwangsmaßnahmen hatte. Damit richtet sich sein Antrag gegen mögliche Fehler innerhalb einer gesamten Kette behördlicher, medizinischer und gerichtlicher Bewertungen. Nach seiner Auffassung bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass wesentliche Tatsachen möglicherweise unvollständig oder fehlerhaft wiedergegeben wurden. Er bezweifelt außerdem, dass sämtliche Voraussetzungen für die angeordneten Maßnahmen hinreichend dokumentiert und die notwendigen Verhältnismäßigkeitsprüfungen ausreichend vorgenommen wurden. Gerade bei Maßnahmen wie einer Fixierung oder zwangsweisen Medikamentengabe muss die rechtliche und medizinische Grundlage besonders sorgfältig geprüft werden. Krebs will daher wissen, welche konkreten Gefahren damals tatsächlich festgestellt wurden, auf welche Beobachtungen sich diese Einschätzungen stützten, wie die Entscheidungen dokumentiert wurden und ob weniger einschneidende Alternativen berücksichtigt worden sind. Sein Antrag stellt damit grundlegende Fragen nach der Qualität der damaligen Tatsachenermittlung und der Tragfähigkeit der daraus abgeleiteten Gefahrenprognosen. Der Vorwurf einer falschen Darstellung seines Aufenthaltsortes ist für ihn ein entscheidender Ausgangspunkt. Sollte sich durch die Akten bestätigen, dass eine unzutreffende Schilderung übernommen und bei späteren Entscheidungen berücksichtigt wurde, könnte dies für die gerichtliche Bewertung von erheblicher Bedeutung sein. Ob die fragliche Darstellung tatsächlich falsch war und welchen Einfluss sie auf einzelne Maßnahmen hatte, ist bislang anhand des vorgelegten Schreibens nicht unabhängig geklärt. Genau deshalb verlangt Krebs eine umfassende Beweisaufnahme. Denn eines steht im Mittelpunkt seines Antrags: Schwerwiegende Eingriffe in die persönliche Freiheit dürfen nicht auf Tatsachenannahmen gestützt werden, deren Richtigkeit ungeprüft bleibt.

AKTEN-STREIT, ZEUGENVERNEHMUNGEN UND UNABHÄNGIGES GUTACHTEN – JETZT SOLL DIE GESAMTE VORGESCHICHTE AUF DEN PRÜFSTAND! Der gerichtliche Vorstoß von Thomas Krebs beschränkt sich nicht auf allgemeine Kritik an seiner Behandlung. Vielmehr enthält sein Schreiben eine umfangreiche Aufstellung konkreter Beweisanträge, mit denen er die Vorgänge vollständig aufklären lassen möchte. Das Gericht soll zunächst die gesamte Patientenakte beiziehen, damit sämtliche medizinischen Einschätzungen, Behandlungsentscheidungen und dokumentierten Beobachtungen ausgewertet werden können. Zusätzlich verlangt Krebs die Vorlage aller richterlichen Beschlüsse und Unterbringungsakten, die im Zusammenhang mit den angegriffenen Maßnahmen stehen. Von besonderer Bedeutung sind für ihn sämtliche Fixierungsprotokolle, Isolierungsdokumentationen, Beobachtungsunterlagen und Überwachungsprotokolle. Aus diesen Aufzeichnungen soll nachvollziehbar werden, wann und warum die jeweiligen Maßnahmen angeordnet wurden, wie lange sie andauerten, wer daran beteiligt war und welche medizinischen oder rechtlichen Erwägungen ihnen zugrunde lagen. Ebenso sollen die Einsatzberichte der beteiligten Polizeibeamten beigezogen werden. Darüber hinaus fordert Krebs, die beteiligten Ärzte, Angehörige des Pflegepersonals und Polizeibeamten als Zeugen zu vernehmen. Mit diesen Aussagen soll nach seinem Willen geklärt werden, welche tatsächlichen Beobachtungen vorlagen, welche Informationen an die jeweils zuständigen Stellen weitergegeben wurden und wie die Gefahrenlage seinerzeit eingeschätzt wurde. Ergänzend verlangt er erneut die Einholung eines unabhängigen fachpsychiatrischen Sachverständigengutachtens. Ein solches Gutachten soll nach seiner Vorstellung dazu beitragen, die psychiatrischen Begründungen der Maßnahmen kritisch und unabhängig zu überprüfen. Auch für den Fall, dass bereits ein Sachverständiger bestellt worden sein sollte, enthält der Antrag eine ausdrückliche Erklärung: Krebs behält sich vor, nach vollständiger Akteneinsicht zusätzliche Ablehnungs- oder Befangenheitsgründe geltend zu machen, sofern ihm entsprechende Umstände erst nachträglich bekannt werden. Besonders explosiv ist jedoch ein weiterer Vorwurf, der den Zugang zu den eigenen Unterlagen betrifft! Nach Angaben von Thomas Krebs seien ihm die vollständigen Akten über Fixierungs- und Isolierungsmaßnahmen trotz mehrfacher Aufforderungen über Jahre hinweg vorenthalten worden. Erst durch das Eingreifen der von ihm namentlich genannten Frau Kemptner, Leiterin des Amtes für Maßregelvollzug, sei es schließlich gelungen, zumindest Auszüge der betreffenden Dokumentationen zu erhalten. Damit stellt sich aus Sicht des Antragstellers eine zusätzliche Frage: Wie soll ein Betroffener die Rechtmäßigkeit schwerwiegender Eingriffe umfassend überprüfen lassen, wenn ihm die hierfür wesentlichen Unterlagen über einen langen Zeitraum nicht vollständig zur Verfügung stehen? Gerade die beantragte vollständige Akteneinsicht ist für Krebs von zentraler Bedeutung, weil erst anhand der Originaldokumentationen überprüft werden könne, ob die damaligen Maßnahmen auf ausreichend belegten Tatsachen und tragfähigen Entscheidungen beruhten. Die bislang lediglich auszugsweise erhaltenen Unterlagen reichen nach seiner Darstellung für eine vollständige Aufarbeitung nicht aus. Der Fall wirft damit Fragen auf, die über die einzelne medizinische Maßnahme hinausreichen: Wie transparent werden Zwangsmaßnahmen im Maßregelvollzug dokumentiert? Welche Möglichkeiten haben Betroffene, behördliche und medizinische Entscheidungen nachträglich überprüfen zu lassen? Und wie wird verhindert, dass möglicherweise fehlerhafte Tatsachendarstellungen über Jahre hinweg in Akten fortgeschrieben werden? Für Thomas Krebs ist der Antrag vom 18. Oktober 2026 ein weiterer Versuch, eine umfassende gerichtliche Klärung seiner Behandlung und der damit verbundenen Grundrechtseingriffe zu erreichen. Dabei verlangt er nicht nur die Feststellung einer möglichen Rechtswidrigkeit, sondern auch die vollständige Offenlegung der Entscheidungsgrundlagen und eine unabhängige Überprüfung der damaligen Gefahreneinschätzungen. FIXIERUNG, ISOLIERUNG, ZWANGSMEDIKATION, STREIT UM AKTEN UND DER VORWURF EINER FALSCHEN TATSACHENGRUNDLAGE – DER FALL THOMAS KREBS WIRFT ERNEUT SCHWERWIEGENDE FRAGEN AUF! Ob die beanstandeten Maßnahmen rechtswidrig waren, ob seine Grundrechte tatsächlich verletzt wurden und ob fehlerhafte Sachverhaltsdarstellungen die Entscheidungen beeinflussten, muss nun im beantragten gerichtlichen Verfahren geklärt werden. Eine Entscheidung über den Antrag oder eine Stellungnahme der betroffenen Behörden und der Klinik geht aus dem vorliegenden Schreiben nicht hervor. Klar ist jedoch: Thomas Krebs fordert mit seinem juristischen Vorstoß eine detaillierte Aufarbeitung der Geschehnisse und will erreichen, dass die vollständigen Dokumentationen und die damaligen Entscheidungen einer unabhängigen Prüfung unterzogen werden. DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE BLEIBT: WURDEN IM FALL THOMAS KREBS ALLE RECHTLICHEN GRENZEN EINGEHALTEN – ODER WIRD EINE GERICHTLICHE AUFARBEITUNG ERHEBLICHE FEHLER OFFENLEGEN?

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