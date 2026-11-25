Ist das noch normal was in Bayern abläuft? Diese Frage stellen sich die Kritiker nach einem neuen Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Bamberg. Das Gericht hat Vorwürfe gegen einen externen Gutachter auf einer einzigen DIN-A4-Seite zurückgewiesen. Das „Team Krebs“ kündigt nun an, dass für sie Schluss mit lustig ist. Der Konflikt um das Bezirkskrankenhaus (BKH) Lohr am Main erreicht damit eine neue Stufe, inzwischen hat sich auch eine Stelle der Europäischen Union mit dem Fall befasst.

Eine Seite für schwere Vorwürfe

Im Mittelpunkt steht das OLG Bamberg. In seiner aktuellen Entscheidung hat es Vorwürfe zurückgewiesen, die das Team Krebs gegen einen externen Gutachter erhoben hatte. Das waren keine Lappalien: Es ging um Körperverletzung, Nötigung, Hausfriedensbruch und Freiheitsberaubung. Für die Begründung genügte dem Gericht eine knappe DIN-A4-Seite. Für die Betroffenen gleicht diese kurze Abhandlung einem juristischen Schlag ins Gesicht. Folgende Fragen stehen im Raun: Warum gab es keine Zeugenvernehmung, die Dauer des Festhaltens wurde nicht festgestellt, warum wurde Vorsatz ohne Ermittlung verneint und wenn eine Handlung gleichzeitig (Privatklage) und (Offizialdelikt) ist, ist der Vorgang nicht mehr nur Privatklage und eine Auseinandersetzung mit der vorliegenden Sachverhaltsschilderung ist nicht zu erkennen!

Eine ernüchternde Bilanz der bisherigen Strafanzeigen

Wer die vergangenen Monate verfolgt hat, sieht aus Sicht der Kritiker ein Muster. Nahezu alle Versuche, die beanstandeten Beschlüsse strafrechtlich aufzuarbeiten, liefen bisher ins Leere. Fast jede Strafanzeige endete mit einer Einstellung durch die Ermittlungsbehörden oder mit einer Ablehnung. Die genaue Zahl der eingestellten Verfahren will das Team Krebs nach eigenen Angaben in Kürze veröffentlichen.

Insgesamt geht es um 18 Beschlüsse im Zusammenhang mit Klinikmaßnahmen, die das Team Krebs für rechtswidrig hält. Hinter jedem dieser Beschlüsse stehen nach Darstellung der Betroffenen schwere Eingriffe in persönliche Freiheitsrechte. Die Kritiker meinen, so etwas dürfe in einem funktionierenden Rechtsstaat nicht folgenlos bleiben. Dass die Vorgänge bisher weitgehend ohne Konsequenzen blieben, nährt aus ihrer Sicht den Verdacht, dass nicht ausreichend aufgeklärt wird.

Strategiewechsel beim Team Krebs

Wer glaubte, die Betroffenen würden angesichts der Absagen von Gerichten und Ermittlungsbehörden aufgeben, irrt. Das Team Krebs (Pressecop24) hat bisher versucht, die Missstände über den regulären Rechtsweg zu klären. Es nutzte die vorgesehenen Instanzen, stellte Anträge und erstattete Anzeigen, in der Hoffnung auf eine objektive Prüfung durch die bayerische Justiz.

Nach der Entscheidung auf nur einer Seite sei die Geduld nun aufgebraucht. Die nächsten Schritte sollen außerhalb der Staatsanwaltschaften, des Maßregelvollzugs und der ordentlichen Strafgerichte erfolgen: So will das Team den Druck für eine Aufklärung erhöhen.

Auch die EU befasst sich mit Lohr am Main

Die Vorgänge rund um das Bezirkskrankenhaus Lohr am Main (Bezirk Unterfranken) beschäftigen inzwischen auch eine europäische Stelle.

Für das Team Krebs gilt dabei: Nur wer das Schweigen bricht, kann etwas ändern. Solange Missstände hinter verschlossenen Türen und knappen Gerichtsbeschlüssen bleiben, bewegt sich nichts. Die kommenden Wochen dürften spannend werden, und Pressecop24 wird weiter berichten.

Quellenangaben:

Beschluss des OLG Bamberg , zu den Vorwürfen gegen einen externen Gutachter (liegt der Redaktion vor) Dokumentation und Verfahrensübersicht des Team Krebs zu den 18 beanstandeten Klinik-Beschlüssen Schreiben von [Absender] vom [Datum] zu den Vorgängen im BKH Lohr am Main

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html