Kassel: Sechsjähriger Junge bei Sturz aus 5. Stock schwer verletzt!

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0:10 Uhr, stürzte ein sechsjähriger Junge aus dem 5. Stock eines Mehrparteienhauses am Holländischen Platz in Kassel. Das Kind erlitt bei dem Sturz, mutmaßlich von einem Balkon aus rund 15 Metern Höhe, lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Jungen umgehend in ein Kasseler Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der Zustand des Kindes inzwischen stabilisiert.

Die Aufklärung der Hintergründe des Unfalls sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt werden.

Polizeipräsidium Nordhessen