Dieburg: Polizei nimmt drei Jugendliche nach Steinwürfen auf Autos vorläufig fest!

In der Nacht zum Sonntag (7.5.) kam es auf der Bundesstraße 26 im Bereich der Landesstraße 3114 gegen 0.45 Uhr zu Steinwürfen auf Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Tatverdächtigen dabei zwei Autos. Verletzt wurde bei der Aktion nach momentanem Ermittlungsstand niemand.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizeistation Dieburg im Nahbereich drei Jugendliche vorläufig festnehmen. Ob und wie die Personen mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, muss noch geprüft werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten die drei jungen Männer an die Erziehungsberechtigen. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

Hinweise zu dem Vorfall werden vom Kommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.