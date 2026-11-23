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Kehl – In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße sind fünf Menschen tot aufgefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Montagnachmittag in einer zweiten Nachtragsmeldung mit. Bei den Toten dürfte es sich um den Familienvater, eine weitere Angehörige und drei Kinder der Familie handeln. Zwei weitere Kinder werden durch den Rettungsdienst versorgt. Namen werden nicht genannt. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Kinder der Familie am Montagmorgen nicht zum Unterricht erschienen sein; die Wohnung sei gegen 11.30 Uhr aufgesucht worden. Ein Polizeibeamter und eine Zeugin wurden durch eine Gasbelastung leicht verletzt und ärztlich versorgt. Ob dem Vorfall ein technischer Defekt oder eine Straftat zugrunde liegt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine feststehende Todesursache und eine Erklärung der Staatsanwaltschaft Offenburg lagen öffentlich noch nicht vor.

Stand: 15:51 Uhr MEZ

Die Lage hat sich gegenüber den ersten Eilmeldungen des Mittags deutlich geklärt – und bleibt in einem entscheidenden Punkt offen. Um 12.34 Uhr hatte das Polizeipräsidium Offenburg nur mitgeteilt, in einer Wohnung der Richard-Wagner-Straße seien mehrere leblose Personen entdeckt worden; Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz. Um 12.58 Uhr folgte die erste Nachtragsmeldung: Gegen 11.45 Uhr sei die Wohnung einer Familie mit mehreren Kindern überprüft worden, weitere Betroffene hätten medizinischer Versorgung bedurft, wegen einer möglichen Gas-Belastung hätten erste Helfer die Feuerwehr hinzuziehen müssen. Um 14.23 Uhr nannte die Behörde in der zweiten Nachtragsmeldung erstmals die Zahl der Toten und den Stand der Ermittlungen zur Ursache. tagesschau.de übernahm den Vorgang um 14.56 Uhr unter Berufung auf einen Sprecher gegenüber dem SWR. Eine dritte Nachtragsmeldung oder eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft war am Nachmittag nicht auffindbar.

Was die Polizei jetzt schriftlich feststellt, verdient den Vorrang vor jeder früheren Zuspitzung. Beamte des Kriminaldauerdienstes konnten die Wohnung demnach mit Schutzausstattung betreten und mussten fünf Tote feststellen. „Hierbei dürfte es sich um den Familienvater, eine weitere Angehörige und drei Kinder der Familie handeln“, heißt es in der zweiten Nachtragsmeldung. Die Formulierung „dürfte“ ist eine behördliche Einschätzung, keine abgeschlossene Identifizierung. Zwei weitere Kinder werden durch den Rettungsdienst versorgt. Alter, Namen und der genaue Verwandtschaftsgrad der weiteren Angehörigen werden nicht genannt; wir ergänzen sie nicht. Auch die beiden versorgten Kinder bleiben hier ohne weitere persönliche Angaben.

Zum Ablauf vor dem Auffinden schreibt die Polizei: Nach ersten Erkenntnissen sollen die Kinder der Familie am Montagmorgen nicht zum Unterricht erschienen sein, weshalb die Wohnung gegen 11.30 Uhr aufgesucht wurde. Da niemand öffnete, wurde zunächst die Polizei hinzugezogen. In der früheren ersten Nachtragsmeldung war von einer Überprüfung gegen 11.45 Uhr die Rede. Beide Uhrzeiten stammen aus amtlichen Texten; sie beschreiben vermutlich aufeinanderfolgende Schritte, ohne dass die Behörde den Zwischenschritt im Einzelnen auflöst. tagesschau.de formuliert vorsichtiger „kurz vor Mittag“. Wer die Wohnung zuerst aufsuchte und wer niemanden antraf, wird in der schriftlichen Mitteilung nicht näher bezeichnet. Eine spätere Medienangabe, eine Angehörige habe sich besorgt gemeldet, steht so nicht in den Polizeitexten; wir machen sie nicht zur amtlichen Tatsache.

Ein Polizeibeamter sowie eine Zeugin wurden beim folgenden Betreten durch die Gasbelastung leicht verletzt und werden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, teilt die Polizei mit. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses werden betreut; unter ihnen wurden bislang keine weiteren Verletzten bekannt. Schon in der ersten Nachtragsmeldung hieß es, weitere Wohnungen in dem Gebäude seien durch die Feuerwehr überprüft worden und derzeit könne davon ausgegangen werden, dass aktuell keine Gefahr bestehe. Nach Freigabe der Wohnung durch die Feuerwehr seien die Ermittlungen zu den Hintergründen durch die Kriminalpolizei aufgenommen worden. Schaulustige wurden aufgefordert, den Einsatzbereich zu verlassen. Die leicht verletzten Personen bleiben ohne Namen.

Genau hier muss die Sprache über das Gas vorsichtig bleiben. Die erste Nachtragsmeldung sprach von einer möglichen Gas-Belastung, wegen der erste Helfer nicht in die Wohnung gekonnt und die Feuerwehr geholt hätten. Die zweite Nachtragsmeldung stellt fest, ein Beamter und eine Zeugin seien durch die Gasbelastung leicht verletzt worden. Das ist eine amtliche Angabe zur Belastung beim Betreten, keine festgestellte Todesursache der fünf Verstorbenen. tagesschau.de schreibt in der Anmoderation, die Polizei vermute einen Gasaustritt, und stützt sich auf einen Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg gegenüber dem SWR. Im schriftlichen Nachtrag selbst kommt das Wort „Gasaustritt“ nicht vor, ebenso wenig das Wort Kohlenmonoxid. Die Badische Zeitung berichtete später unter Berufung auf den örtlichen Feuerwehrkommandanten von einem gemessenen Kohlenmonoxid-Austritt. Das ist eine Feuerwehrangabe gegenüber der Lokalzeitung, kein von Polizei oder Staatsanwaltschaft festgestelltes Testergebnis und keine amtliche Todesursache.

Offen bleibt ausdrücklich die Frage nach dem Grund. „Ob dem Vorfall ein technischer Defekt oder eine Straftat zu Grunde liegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, schreibt die Polizei. tagesschau.de gibt denselben Satz unter Berufung auf die Behörde wieder und ergänzt, Kriminaltechniker seien vor Ort, um die Ursachen zu ermitteln. Solange diese Alternative nicht entschieden ist, gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt öffentlich keinen benannten Tatverdächtigen und keinen mitgeteilten Tatvorwurf. Deshalb unterbleibt hier jede Schilderung eines möglichen Tathergangs, jede Vermutung über Absicht oder Unglück und jede Spekulation über die zwei überlebenden Kinder. Ermittlungen nach Todesfällen sind kein Schuldspruch.

Frühe Medienberichte, darunter eine BILD-Eilmeldung um 13.18 Uhr, konnten die Zahl der Toten noch nicht nennen und stützten Angaben zu Familie, Hubschrauber und Kinder-Notarzt auf Lokalberichte. Einiges davon ist inzwischen amtlich gedeckt: die Familienwohnung, weitere medizinisch versorgte Kinder, eine Gasbelastung beim Betreten. Anderes bleibt Medienangabe. Die schriftliche Polizeimitteilung erwähnt weder einen Rettungshubschrauber noch einen Kinder-Notarzt. Die Badische Zeitung hatte beides bereits am Mittag berichtet und später geschrieben, zwei Kinder seien mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden; die Polizei formuliert nur, zwei weitere Kinder würden durch den Rettungsdienst versorgt. Den Transportweg machen wir daher nicht zur amtlichen Tatsache. Einsatzfotos des Hauses verbreiten wir nicht.

Für die Angehörigen und die Nachbarschaft ändert die genauere Zahl nichts an der Schwere des Fundes, aber sie beendet die Ungewissheit der ersten Stunden in einem Punkt: Es sind fünf Tote, darunter nach Polizeieinschätzung drei Kinder, und zwei Kinder leben und werden versorgt. In einem anderen Punkt bleibt die Ungewissheit: Die Ursache ist nicht festgestellt. Weder ein technischer Defekt noch eine Straftat sind belegt. Kohlenmonoxid als Todesursache ist öffentlich nicht von der Polizei festgestellt. Eine spätere Mitteilung der Polizei oder der Staatsanwaltschaft kann Identitäten, Ursache und den medizinischen Stand der versorgten Kinder nachziehen oder berichtigen. Deshalb gehört unter diesen Text eine Stand-Angabe.

Wir halten deshalb fest, was am Nachmittag des 23. November 2026 belastbar ist. Belastbar aus den schriftlichen Mitteilungen der Polizei sind der Fundort in der Richard-Wagner-Straße, fünf Tote, die behördliche Einschätzung, es dürfte sich um den Vater, eine weitere Angehörige und drei Kinder handeln, zwei weitere durch den Rettungsdienst versorgte Kinder, das Ausbleiben vom Unterricht, die Uhrzeiten 11.30 und 11.45 Uhr in aufeinanderfolgenden Meldungen, die leichten Verletzungen eines Beamten und einer Zeugin durch Gasbelastung, die Betreuung der übrigen Hausbewohner ohne weitere bekannt gewordene Verletzte, die Prüfung anderer Wohnungen und der offene Ermittlungsstand zwischen technischem Defekt und Straftat. Nicht amtlich festgestellt sind die genaue Todesursache, eine Kohlenmonoxid-Vergiftung als behördliches Ergebnis und die vollständige Identifizierung der Toten. Die Unschuldsvermutung gilt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Fünf Tote in einer Familienwohnung, darunter nach Polizeieinschätzung Kinder, verlangen zuerst Pietät und klare Behördensprache, nicht die schnellste Deutung. Dass die Polizei nun eine Zahl nennt und zugleich ausdrücklich offenlässt, ob ein Defekt oder eine Straftat vorliegt, ist die einzig redliche Lage. Alles, was darüber hinaus schon eine Ursache festlegt, greift den Angehörigen und den Ermittlungen vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Gasbelastung, an der Helfer und eine Zeugin leicht verletzt wurden, ist ein schwerer Hinweis, aber noch keine festgestellte Todesursache. Wer aus einem vermuteten Gasaustritt oder aus einer Feuerwehrmessung schon eine Vergiftung der ganzen Familie macht, verwechselt eine mögliche Spur mit dem Ergebnis. Genau an diesem Punkt muss eine Nachricht die Lücke aushalten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Stadt und die Nachbarschaft brauchen Betreuung und eine schriftliche, nachprüfbare Lage, keine Schaulust am Haus und keine Spekulation über den Ablauf. Solange die Staatsanwaltschaft schweigt und die Polizei Defekt oder Straftat als offene Alternative führt, ist Zurückhaltung kein Mangel an Empathie, sondern ihr Mindestmaß. Den Toten und den überlebenden Kindern gebührt Schutz vor voreiligen Geschichten.

Zuerst gebührt den Toten, den versorgten Kindern und den Angehörigen Schutz und eine nachprüfbare behördliche Klärung. Eine spätere Mitteilung zur Identifizierung, zur vorläufigen Ursache und zum Zustand der überlebenden Kinder wäre die richtige nächste Information – nicht eine vorweggenommene Straftat und nicht eine schon festgelegte Vergiftung. Bis dahin bleibt die Ursache offen.

Quellen:

Polizeipräsidium Offenburg, POL-OG: Ermittlungen nach Todesfällen eingeleitet / 2. Nachtragsmeldung, 23.11.2026, 14.23 Uhr MEZ, presseportal.de: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/6396282

tagesschau.de / SWR, Mehrere Leichen in Wohnung in Kehl gefunden, Stand 23.11.2026, 14.56 Uhr MEZ, Paulina Flad: https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/leichen-in-wohnung-in-kehl-100.html

Polizeipräsidium Offenburg, POL-OG: Ermittlungen nach Todesfällen eingeleitet / 1. Nachtragsmeldung, 23.11.2026, 12.58 Uhr MEZ, presseportal.de: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/6396105

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