KEINE LOGIK: Top 5 giftige Inhaltsstoffe, von denen uns gesagt wird, dass sie SCHLECHT in LEBENSMITTELN und anderen Produkten sind, aber GUT in IMPFSTOFFEN

Der Hauptgrund, warum es Fluorid in Leitungswasser, Rapsöl in Lebensmitteln und gefälschten Nachrichten im Fernsehen gibt, ist, die Wahrnehmung der Bevölkerung auf ein Minimum zu beschränken, damit niemand Logik verwendet, um herauszufinden, dass sie täglich getäuscht werden. Wenn die 270 Millionen Amerikaner, die sich mit irgendetwas impfen lassen, das die CDC als „sicher und effektiv“ bezeichnet, einfach eine Logik verwenden, um herauszufinden, dass die Inhaltsstoffe gesundheitsschädlich sind, sind sie vielleicht nicht so krank und unglücklich und benötigen täglich verschreibungspflichtige Medikamente für all ihre „überschaubaren“ Symptome.

Big Food erinnert uns die ganze Zeit daran, auf Quecksilber in Fischen zu achten, insbesondere bei schwangeren Frauen und Säuglingen, aber wussten Sie, dass es in Multidosis-Grippeimpfstoffen 100-Mal so viele „warnend“ gibt als in Fisch, vor denen die EPA die Verbraucher warnt? Das ist richtig, zig Millionen Amerikaner bekommen jedes Jahr eine Injektion, einschließlich schwangerer Frauen und ihrer Neugeborenen, wobei das 100-fache des Quecksilbers, von dem sie von der EPA gewarnt werden, in einem Thunfisch oder Lachs enthalten sein könnte, den sie essen.

Dennoch LÜGT die medizinische „Gemeinschaft“ von Experten zu ihnen und sagt, dass es eine so „winzige Menge“ an Impfstoffen ist, dass es ihnen nicht schaden wird, oder dass es sich um Ethylquecksilber und nicht um Methylquecksilber handelt, also ist es sicher. Falsch. Beide Arten sind Neurotoxine und sollten niemals in einen Menschen injiziert werden.

Wenn diese Impfstofffanatiker, die sich so viele Sorgen um Quecksilber in ihren Fischen machen, ein wenig Logik anwenden und ein wenig eigene Forschung betreiben würden, würden sie herausfinden, dass Quecksilber in Impfstoffen, das als „Thimerosal“ aufgeführt ist, eines der giftigsten Schwermetalle auf dem Planeten Erde ist und jede Menge, die einem Menschen injiziert wird, gefährlich ist, insbesondere einer schwangeren Frau oder einem neugeborenen Kind.

Dass sich Quecksilber im Gehirn ansammeln kann, also füge all diese Grippeimpfungen im Laufe der Jahre zusammen und was hast du? Millionen von chronisch kranken Menschen, deren Ärzte einfach nicht herausfinden können, was mit ihnen nicht stimmt. Vielleicht liegt das daran, dass ihre Ärzte auch jährlich die Grippeimpfung bekommen (und fluoridiertes Leitungswasser trinken).

Was noch schlimmer ist, ist, dass die Verbraucher vor Aluminium in Lebensmitteln und dem Einsickern in Lebensmittel aus Aluminiumfolie gewarnt werden, aber Aluminium in Impfstoffen hilft dem Quecksilber, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, was zu der Toxizität und dem Schaden dort beiträgt.

Mainstream-Medien warnen vor giftigen Inhaltsstoffen in Lebensmitteln und anderen Produkten, aber Big Pharma behauptet, dass sie „sicher und effektiv“ sind, um über Impfstoffe zu injizieren

Hier sind einige der Inhaltsstoffe, die Mainstream-Quellen ständig vor Lebensmitteln warnen, aber nicht erwähnt werden, wenn es um Impfstoffe geht:

Nr. 1. Merkur

#2. Mononatriumglutamat (MSG)

#3. Aluminium

Nr. 4. Formaldehyd

Nr. 5. Glyphosat

Amerika mag das „Land der Freien“ sein, aber es ist auch das Land der verdummen, gehirngewaschenen Massen. Es wurden unzählige Artikel über das konzentrierte Salz veröffentlicht, das als MSG (Mononatriumglutamat) bekannt ist und schreckliche Migräne-Kopfschmerzen verursachen und sogar das Gehirn eines Kindes schädigen kann. Man findet es in scharfen Speisen, wie chinesischem Essen, Pommes, Suppen, und es wird oft als Konservierungsmittel in Feinkostfleisch verwendet. Pass auf, wir sind gewarnt, iss nicht zu viel von diesem Zeug.

Dann werfen Sie einen Blick auf die Impfstoffbestandteile, die auf der eigenen Website der CDC aufgeführt sind, und Sie finden MSG in mehreren „empfohlenen“ Impfstoffen für Kinder, also, sagten Sie? Es ist noch GEFÄHRLICHER, MSG zu injizieren als es zu essen, da Impfstoffe den schützenden Verdauungstrakt des Körpers umgehen, so dass das MSG direkt aus dem Muskelgewebe in den Blutkreislauf gelangt und die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Verwenden Sie hier den gesunden Menschenverstand.

Die Mainstream-Medien warnen Verbraucher auch vor Formaldehyd in Bauprodukten und Teppichen, die schlecht für die Gesundheit sein können, insbesondere für Babys und Kinder. Achten Sie darauf, aber machen Sie sich keine Sorgen über das Einbalsamieren von Flüssigkeit in Impfstoffen. Da gibt es nichts zu denken.

Uns wird auch gesagt, dass wir keinen Unkrautvernichter konsumieren sollten, wie Roundup, das Glyphosat enthält. Es warnt Sie auf der Flasche, es nicht zu verschlenken (es sickert immer noch in Gärten und Feldfrüchte). Dennoch wurde gezeigt, dass einige Impfstoffe, die unabhängig getestet wurden, Glyphosat enthalten, so dass es nicht sicher ist, es zu essen, aber es ist sicher, es zu injizieren? Seit wann?

Setzen Sie ein Lesezeichen für Vaccines.news auf Ihre bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zum Long-Vax-Syndrom, das die Nation und die Welt erfasst, während sie uns sagen, dass alle Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind.

