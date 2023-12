Kelsterbach: 14-Jähriger attackiert und bestohlen!

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Sonntagabend (10.12.), gegen 19.00 Uhr, in der Mainstraße, auf dem Gehweg im Bereich einer Gaststätte, von zwei Unbekannten mit einem Klappmesser bedroht, geschlagen und anschließend seines Smartphones und seiner Kopfhörer beraubt. Der 14-Jährige begab sich vorsorglich in ein Krankenhaus, zog sich bei dem Angriff aber wohl nur Blessuren leichterer Art zu. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Beide Flüchtigen sind 1,85 bis 1,90 Meter groß, waren maskiert und trugen schwarze Hoodies mit Kapuze, dunkle Hosen und schwarze Handschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.