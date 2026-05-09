KLINIK-KRACH IN LOHR! SCHLAGANFALL-STREIT ESCALIERT – MAIN-SPESSART WILL TROTZ MINISTERIUMS-ABFUHR EINFACH WEITERMACHEN!

Lohr am Main – Neuer Zoff um das Klinikum Main-Spessart! Während die Diskussionen rund um den Fall Thomas Krebs und die Vorgänge im Maßregelvollzug noch immer hohe Wellen schlagen, sorgt jetzt die nächste Debatte für Empörung.

Jetzt kracht es erneut im Gesundheitswesen von Main-Spessart! Trotz massiver Kritik und deutlicher Worte aus dem Gesundheitsministerium hält das Klinikum Main-Spessart unbeirrt an seiner umstrittenen Spezialbehandlung für Schlaganfall-Patienten fest. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Thrombektomie – ein hochsensibler Eingriff, bei dem verschlossene Gefäße im Gehirn geöffnet werden sollen. Doch der große Aufreger: Die dafür nötige Neurochirurgie und das geplante Zentrum sind bislang gar nicht offiziell genehmigt! Trotzdem wird die Behandlung offenbar bereits durchgeführt – auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Kritiker sprechen inzwischen von einem gefährlichen Alleingang und werfen der Klinikleitung vor, sich über bestehende Regeln hinwegsetzen zu wollen. Besonders brisant: Nach Ansicht vieler Beobachter erinnert das Verhalten der Verantwortlichen immer stärker an die hitzigen Diskussionen rund um den Psychiatrie-Skandal in Lohr, bei dem der Vorwurf im Raum stand, dass andere Meinungen und kritische Stimmen schlicht ignoriert würden.

Während das Gesundheitsministerium betont, dass eine offizielle Zusage niemals erteilt worden sei, versucht der Landkreis weiterhin mit aller Kraft, die Entscheidungsträger doch noch umzustimmen. Im Landratsamt spricht man von einer „zeitgemäßen Notfallversorgung“ und verweist darauf, dass bereits mehrfach sogenannte Rekanalisationstherapien durchgeführt worden seien. Für die Verantwortlichen sei das der Beweis, dass sowohl Bedarf als auch medizinische Kompetenz vorhanden seien. Doch Kritiker schlagen Alarm: Sie fragen, warum Behandlungen durchgeführt werden, obwohl zentrale Genehmigungen fehlen. Besonders die Wählervereinigung proMAR zeigt sich schockiert über das Vorgehen der Klinikleitung. Dort spricht man offen von einem „befremdlichen“ Verhalten und warnt davor, ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung künstlich zu einer Hochleistungs-Klinik auszubauen. Hinter den Kulissen geht es längst nicht nur um Medizin – sondern offenbar auch um Geld, Macht und Prestige. Denn intern wird offen darüber gesprochen, dass mit solchen Spezialbehandlungen erhebliche zusätzliche Einnahmen erzielt werden könnten.

Jetzt blickt die ganze Region gespannt auf die Entscheidung des Krankenhausplanungsausschusses. Im Mai soll geprüft werden, ob das Klinikum in Lohr tatsächlich grünes Licht für das umstrittene Thrombektomiezentrum und eine Neurochirurgie erhält. Doch schon jetzt ist klar: Der Streit hat tiefe Gräben hinterlassen. Viele Bürger fragen sich inzwischen, warum Verantwortliche immer wieder Tatsachen schaffen wollen, bevor endgültige Entscheidungen gefallen sind. Andere wiederum hoffen, dass Schlaganfall-Patienten künftig schneller direkt vor Ort behandelt werden können. Fakt ist jedoch: Die Diskussion um das Klinikum Main-Spessart entwickelt sich immer mehr zu einem politischen und gesellschaftlichen Pulverfass. Und erneut steht der Vorwurf im Raum, dass Kritiker und abweichende Meinungen in Lohr offenbar nur schwer Gehör finden.

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