In dem Gutachten ist deutlich zu sehen, dass der überforderte Gutachtern in seinem Gutachten nicht auf dem aktuellen Stand ist! Weitere Belege dafür folgen auf dieser Seite!

Im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main eskaliert ein brisanter Streit, der Fragen nach Recht, Transparenz und Verantwortung aufwirft. Im Mittelpunkt steht ein umstrittener Gutachter, dem vorgeworfen wird, eine Risikobewertung erstellt zu haben, ohne den Betroffenen überhaupt persönlich untersucht zu haben. Gleichzeitig sollen bereits Verfahren gegen ihn laufen und seine Begutachtung ausdrücklich abgelehnt worden sein. Trotzdem entsteht ein Gutachten, das nun für massive Diskussionen sorgt. Besonders explosiv: Der Gutachter geht offenbar selbst in die Offensive und bezeichnet veröffentlichte Berichte auf Pressecop24.com, die sich auf Dokumente und Zeugenaussagen stützen, als unwahr. Damit prallen zwei völlig unterschiedliche Darstellungen frontal aufeinander – und die Öffentlichkeit steht vor einem undurchsichtigen Konflikt.

Parallel dazu rückt die Rolle von Veröffentlichungen im Internet immer stärker in den Fokus. Über einen Bevollmächtigten (welcher der drei Bevollmächtigten meint Prof. V. ?) werden regelmäßig Vorwürfe über angebliche Missstände im BKH Lohr öffentlich gemacht, darunter auch tagesaktuelle Schilderungen von Vorfällen innerhalb der Einrichtung. Besonders schwer wiegt die Behauptung, dass Druck auf den Betroffenen ausgeübt worden sei, bestimmte Medikamente einzunehmen. Solche Vorwürfe treffen das System empfindlich und sorgen für wachsende Unruhe. Gleichzeitig wird berichtet, dass bereits zuvor eine erneute geplante Verlegung des Betroffenen durch ein Gericht abgelehnt worden sei, was die Situation zusätzlich verkompliziert und Fragen nach der weiteren Vorgehensweise aufwirft.

Inzwischen scheint das Verhältnis zwischen dem Betroffenen und der Einrichtung völlig zerrüttet zu sein. Von einem zerstörten Vertrauensverhältnis ist die Rede, das eine weitere Behandlung mit den ferngesteuerten Therapeuthen vor Ort angeblich unmöglich macht. Die Konsequenz: Ein erneuter Versuch der Verlegung wird vorbereitet. Doch genau dieser Schritt könnte den Konflikt weiter verschärfen, denn die Fronten sind verhärtet wie selten zuvor. Während die eine Seite von notwendigen Maßnahmen spricht, sehen Kritiker darin ein weiteres Kapitel in einem ohnehin hochumstrittenen Fall. Klar ist nur eines: Der Fall Lohr entwickelt sich immer mehr zu einem Justiz- und Klinikdrama mit Sprengkraft.

Das Gutachten erweckt den Eindruck, nicht einer objektiven Klärung zu dienen, sondern darauf abzuzielen, den derzeitigen Bevollmächtigten zu diskreditieren und dessen Ablösung zu erreichen, um anschließend einen neuen Betreuer einsetzen zu lassen. Auffällig ist zudem, dass der Gutachter – obwohl seine Mitwirkung bereits abgelehnt wurde – erneut Einsicht in die Krankenunterlagen sowie eine medikamentöse Behandlung fordert. Dies geschieht ungeachtet dessen, dass Thomas Krebs seit vielen Jahren frei von Drogen- und Medikamentenkonsum ist. Durch diese Forderungen entsteht der Eindruck, dass hier Maßnahmen angestrebt werden, die nicht nur fragwürdig erscheinen, sondern möglicherweise sogar das Risiko bergen, eine erneute Abhängigkeit herbeizuführen.

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