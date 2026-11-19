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Rüsselsheim – Berlin kündigt Entlastung an, in Rüsselsheim steigt die Stromrechnung. Zum 1. Januar 2027 geht der Arbeitspreis in der Grundversorgung um 3,64 Cent je Kilowattstunde brutto rauf, das sind 9,4 Prozent, von 38,70 auf 42,34 Cent. Der Grundpreis bleibt bei 13,48 Euro im Monat. Der geplante Steuerrabatt wäre selbst im Bestfall nur rund 2,32 Cent brutto. Unterm Strich zahlen die Bürger drauf.

Die Zahlen liefert die amtliche Bekanntmachung der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, die unter der Marke der Stadtwerke auftritt. Der Tarif der gesetzlichen Grundversorgung, auch SWR-Basis genannt, weist den Sprung brutto aus: 38,70 Cent bis zum 31. Dezember 2026, 42,34 Cent ab dem 1. Januar 2027. Netto sind das 32,52 und 35,58 Cent. Der Grundpreis liegt unverändert bei 13,48 Euro brutto. Als Grund nennt das Blatt „gestiegene interne Kosten und Beschaffungskosten, Netzentgelte sowie staatlich veranlasste Umlagen und Abgaben“. Die Stromsteuer bleibt in der Kalkulation bei 2,050 Cent. Eine Zeile, wonach ein Bundesrabatt den neuen Arbeitspreis bereits gemindert hätte, fehlt. Das amtliche Preisblatt ist auf den 16. November datiert, ein Haushalt erhielt das Schreiben am 18. November, die gesetzliche Frist endet am 20. November.

Was die Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz versprochen hat, steht im Koalitionsvertrag „Verantwortung für Deutschland“. Union und SPD wollten „Unternehmen und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens fünf Cent pro kWh mit einem Maßnahmenpaket entlasten“. Die Stromsteuer sollte „für alle auf das europäische Mindestmaß“ sinken, Umlagen und Netzentgelte sollten runter. Fünf Cent sind eine klare Ansage. In der Rüsselsheimer Tabelle für 2027 kommt diese Ansage nicht als Senkung vor. Eine alte Strompreisbremse aus der vorherigen Legislatur ist das nicht. Es ist das Entlastungspaket der neuen Koalition. Genau deshalb zählt, was davon auf der Rechnung ankommt – und was nicht.

Die Haushalte kamen zuletzt. Mit Kabinettsbeschluss vom 3. September 2025 senkte die Bundesregierung die Stromsteuer dauerhaft auf den EU-Mindestsatz – für das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Private Haushalte blieben bei 2,05 Cent. Zugleich kam ein Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten: 6,5 Milliarden Euro für 2026, im Schnitt etwa 2 Cent je Kilowattstunde für Haushaltskunden. Das örtliche Netzentgelt im Arbeitspreis steigt 2027 trotzdem, von 7,540 auf 8,190 Cent netto. Die bundesweiten Umlagen steigen mit. Der größere Teil des Aufschlags steckt im tarifbezogenen Saldo für Beschaffung, Vertrieb, Service und Sachkosten. Ergebnis: 3,64 Cent brutto mehr auf der Rechnung.

Am 18. November, während der Brief im Kasten lag, veröffentlichte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung unter der Überschrift „Stromsteuer sinkt – Spritpreisdeckel kommt“ die neue Verständigung. Ab dem 1. Januar 2027 soll die Stromsteuer auch für private Haushalte von 2,05 Cent auf 0,1 Cent sinken, zunächst bis zum 31. Dezember 2027. Friedrich Merz sagt: „Wir machen, was wir versprochen haben, die Stromsteuer wird abgesenkt und die Haushalte in Deutschland werden entlastet – wie versprochen.“ Das ist eine Ankündigung. Es ist noch kein Gesetz. Im Rüsselsheimer Preisblatt steht die Steuer weiter mit 2,050 Cent. Der Bundestag soll nach Berichten am 27. November beschließen. Die Preiserhöhung ist fest und bekanntgemacht. Die Entlastung ist es nicht.

Die Rechnung ist kurz. Von 2,05 Cent bleiben 0,1 Cent, also 1,95 Cent netto weniger Steuer. Inklusive Mehrwertsteuer sind das rund 2,32 Cent brutto. Die lokale Erhöhung beträgt 3,64 Cent brutto. Selbst wenn der Rabatt Gesetz würde und vollständig in der Rechnung ankäme, blieben rund 1,32 Cent Rest. Die Erhöhung ist größer als der geplante Steuerrabatt. Bis der Nachlass auf der Jahresabrechnung steht, ist das Entlastung nur auf dem Papier.

In Euro wird das hart. Bei 2.500 Kilowattstunden im Jahr – eher eine kleinere Wohnung – kostet der Aufschlag 91 Euro. Der mögliche Steuerrabatt wäre rund 58 Euro. Es bliebe ein Plus von rund 33 Euro. Bei 3.500 Kilowattstunden wären es 127,40 Euro rauf, rund 81 Euro Rabatt, rund 46 Euro Restanstieg. Fünf Cent auf 2.500 Kilowattstunden wären 125 Euro Entlastung. So viel steht auf diesem Preisblatt nicht. Die Jahresrechnung in der Grundversorgung läge bei diesem Verbrauch bei rund 1.129 Euro im Jahr 2026 und bei rund 1.220 Euro nach der veröffentlichten Tabelle für 2027. Selbst mit vollem Steuerrabatt wären es noch rund 1.162 Euro. Und den Netzzuschuss des Jahres 2026 kann man nicht noch einmal abziehen: Der Preis von 38,70 Cent gilt bereits in einem Jahr, in dem dieser Zuschuss wirkt. Was der Brief ankündigt, kommt obendrauf. Für 2027 bis 2029 ist sogar ein niedrigerer Bundeszuschuss vorgesehen, 5,525 Milliarden Euro im Jahr.

Berlin sagt Entlastung, wie versprochen. In Rüsselsheim geht die Rechnung hoch. Ist das eine Entlastung – oder Show? Muss der Grundversorger die Tabelle neu rechnen, sobald der Bundestag wirklich beschlossen hat? Bis dahin gilt der veröffentlichte Preis von 42,34 Cent. Nicht der Wunschpreis aus der Hauptstadt. Wer die Entlastung schon heute von der Erhöhung abzieht, rechnet mit einem Gesetz, das noch nicht da ist. Die Stadtwerke haben die neuen Preise bekanntgemacht. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es. Das ändert nichts am Befund: Wer in der Grundversorgung bleibt, zahlt ab Januar mehr – während die Koalition Entlastung verkündet. Ist das seriöse Politik oder Show für die Kamera? Die Bürger zahlen drauf, bevor der Rabatt überhaupt Gesetz ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: In Berlin heißt es Entlastung, wie versprochen. Im Briefkasten liegt die Erhöhung. Beides im selben Atemzug, und unterm Strich zahlen die Bürger drauf. Eine Entlastung nur auf dem Papier ist keine Entlastung. Sie ist Show. Wer wirklich entlasten will, muss die Rechnung senken. Nicht nur die Überschrift.

KOMMENTAR / MEINUNG: Im Koalitionsvertrag stand eine Entlastung für Unternehmen und Verbraucher um mindestens fünf Cent. Zuerst kamen Fabriken und Höfe. Die Haushalte kamen zuletzt. Der Zuschuss zu den Netzen kam, örtlich stiegen Netzentgelt und Umlagen trotzdem. Eine neue Ankündigung ändert den bekanntgemachten Arbeitspreis nicht. Angekündigt ist nicht gebucht. Gebucht ist ein Plus auf der Rechnung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Frage geht an die Wähler. Wie lange lassen sie sich erklären, die Entlastung sei schon da, während die Stromrechnung steigt? Wie oft soll dieselbe Show noch als Erfolg verkauft werden? Wer das nicht länger hinnehmen will, hat in einer Demokratie ein Mittel, das lauter ist als jede Ankündigung aus der Hauptstadt: Er kann diese Politik abwählen.

Was meinen Sie: Frisst die Erhöhung in Rüsselsheim den Bundesrabatt – und muss der Preis neu berechnet werden, sobald die Steuersenkung Gesetz ist? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Bekanntmachung der allgemeinen Preise für die Grundversorgung und die Ersatzfolgeversorgung Strom, gültig ab 1. Januar 2027: https://www.stadtwerke-ruesselsheim.de/de/Privatkunden/Energie-Wasser/Strom/Tarifuebersicht/Bekanntmachung-Allgemeine-Preise-Strom.html

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung / Der Bundeskanzler: Stromsteuer sinkt – Spritpreisdeckel kommt, 18. November 2026: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/stromsteuer-spritpreisdeckel-bundesregierung-2461514

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, „Verantwortung für Deutschland“, 2025: https://www.cdu.de/app/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf

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