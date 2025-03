Kriminalität in Köln am 03. März 2025: Ein Tag im Zeichen von Karneval und Gewalt

Köln, 03. März 2025 – Während die Stadt Köln sich inmitten der Karnevalssaison in einem bunten Festtaumel befindet, überschatten am heutigen Rosenmontag, dem 03. März 2025, mehrere schwere Straftaten die Feierlichkeiten. Die Polizei meldet eine besorgniserregende Bilanz, die von Sexualdelikten bis hin zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt reicht. Die Ereignisse werfen erneut Fragen zur Sicherheit während Großveranstaltungen wie dem Kölner Karneval auf.

Schwerwiegende Sexualdelikte in der Nacht

In der Nacht zum Rosenmontag registrierte die Kölner Polizei drei Sexualdelikte, die das ohnehin angespannte Sicherheitsgefühl in der Stadt weiter belasten. Laut ersten Berichten ereigneten sich diese Vorfälle in unterschiedlichen Stadtteilen, wobei die genauen Umstände noch untersucht werden. Die Polizei hält sich mit Details zurück, bestätigt jedoch, dass die Ermittlungen mit Hochdruck laufen. Bereits zum Karnevalsauftakt am Weiberfastnacht (27. Februar 2025) hatte es drei Vergewaltigungen gegeben, zwei davon in mobilen Toiletten – ein Hinweis darauf, dass selbst vermeintlich sichere Orte während des Trubels nicht vor Übergriffen geschützt sind. Insgesamt wurden seit Beginn der Session 76 Platzverweise ausgesprochen, 14 Personen in Gewahrsam genommen und bei 370 Kontrollen mehrere Messer sichergestellt.

Mutmaßliches Tötungsdelikt im Kölner Westen

Ein besonders erschütternder Vorfall ereignete sich am Sonntagabend, dem 02. März, im Kölner Westen. Die Polizei stieß auf eine leblose Frau in einer Wohnung, bei der die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgehen. Auch hier sind die Hintergründe noch unklar, doch die Tat fügt sich in eine Reihe besorgniserregender Ereignisse ein. Am selben Wochenende wurde eine weitere Kölnerin tot in ihrer Wohnung entdeckt, wobei ebenfalls ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen wird. Die Kripo hat die Untersuchungen aufgenommen, und die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten.

Karneval unter polizeilicher Hochsicherheit

Die Polizei Köln war mit einem massiven Aufgebot von 1.500 Beamten im Einsatz, um die Feierlichkeiten zu sichern. Trotz dieser Präsenz kam es zu insgesamt 25 Körperverletzungen und vier weiteren angezeigten Sexualdelikten über das Wochenende hinweg. Besonders die Messerfunde bei Kontrollen – deren genaue Zahl noch nicht veröffentlicht wurde – verdeutlichen die Herausforderungen, denen sich die Sicherheitskräfte gegenübersehen. „Der Karneval soll ein friedliches Fest sein, aber wir müssen wachsam bleiben“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Einsatzzahlen nähern sich laut Behörden wieder dem Niveau vor der Pandemie, was die Rückkehr zu einem „normalen“ Karneval widerspiegelt – inklusive der damit verbundenen Risiken.

Reaktionen und Konsequenzen

Die jüngsten Vorfälle haben eine Debatte über die Sicherheitslage in Köln angefacht. Oberbürgermeisterin Henriette Reker zeigte sich bestürzt und kündigte an, die Sicherheitskonzepte für künftige Veranstaltungen erneut zu überprüfen. „Solche Taten sind inakzeptabel und dürfen nicht den Karneval prägen“, betonte sie. Kritik richtet sich auch gegen Sicherheitsfirmen, die im Einsatz waren, da es Berichte über unzureichende Kontrollen gibt. Gleichzeitig wird die Frage laut, ob die hohe Polizeipräsenz allein ausreicht, um die komplexe Gemengelage aus Feierstimmung, Alkohol und potenzieller Gewalt zu beherrschen.

Ein Schatten über dem Frohsinn

Der 03. März 2025 markiert einen Höhepunkt des Kölner Karnevals mit dem Rosenmontagszug, der traditionell Hunderttausende Besucher anzieht. Doch die Freude wird von den aktuellen Straftaten getrübt. Die Stadt steht vor der Herausforderung, den Spagat zwischen ausgelassenem Fest und wirksamer Gefahrenabwehr zu meistern. Während die Ermittlungen andauern, bleibt abzuwarten, welche Lehren aus diesen Ereignissen gezogen werden – und ob sie langfristig zu einem sichereren Karneval beitragen können.