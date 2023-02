Limburg: Verdächtige Person läuft hinter Mädchen her!

Tatort: 65549 Limburg, Parkstraße bis Bahnhofsplatz

Tatzeit: Fr.: 24.02.2023, 12:55 Uhr – 13:10 Uhr

Am Freitagnachmittag erschien die Mutter eines 12-jährigen Mädchens aus Limburg auf dem Polizeiposten am Bahnhof und gab an, dass ihre Tochter und eine Freundin auf dem Weg von der Theodor-Heuss-Schule bis zum Bahnhof von einer männlichen Person verfolgt wurden. Am Bahnhof habe man noch eine Weile an der gleichen Stelle gestanden und auch dort seien sie weiter von dem Mann beobachtet worden. Schließlich sei er durch die Unterführung in Richtung Südseite Bahnhof davon gegangen. Die Mädchen beschrieben den Mann wie folgt:

- Ca 25-35 Jahre - ca. 170 cm groß - 3-Tage Bart - beige Hose - schwarze Jacke

Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 entgegengenommen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden