LOHR AM MAIN: THOMAS KREBS RECHNET AB! 150 STUNDEN ARBEIT FÜR NUR 270 EURO – Lohnanpassung nach Urteil nicht umgesetzt!

Löhne in Behindertenwerkstätten sind noch schlechter!

Nur 1,80 Euro pro Stunde für harte Arbeit in der Großküche! Thomas Krebs, Patient im Maßregelvollzug des Bezirkskrankenhauses Lohr am Main, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Arbeitsvergütung forensischer Patienten. In einer persönlichen Stellungnahme vom 31. Oktober 2026 berichtet er über seine Erfahrungen, kritisiert die Verantwortlichen und fordert eine gerechte Bezahlung. Neun Monate arbeitete Thomas Krebs nach eigenen Angaben in der Großküche der Klinik. Zeitweise sogar sechs Tage pro Woche! Für einen Monatsverdienst von gerade einmal 270 Euro musste er rund 150 Stunden arbeiten. Dabei habe er dieselben Tätigkeiten verrichtet wie regulär beschäftigte Mitarbeiter – allerdings für einen Bruchteil ihres Lohnes. Besonders brisant: Als Krebs die seiner Ansicht nach unangemessene Bezahlung beim stellvertretenden Maßregelvollzugsleiter ansprach, soll dieser entgegnet haben, dass Beschäftigte in Behindertenwerkstätten noch weniger verdienen würden. Eine Antwort, die Krebs nach eigenen Worten sprachlos machte. „Ausbeute ist das und das ist gegen die Resozialisierung!“, erklärt Thomas Krebs unmissverständlich. Auch fehlende Lohnfortzahlung bei Krankheit, mangelnde finanzielle Absicherung und die Frage nach der Umsetzung verfassungsgerichtlicher Vorgaben zur Arbeitsvergütung stehen im Mittelpunkt seiner Kritik. Inzwischen hat Thomas Krebs seine Tätigkeit in der Großküche beendet und nach eigenen Angaben wieder eine Beschäftigung bei seinem früheren Arbeitgeber im Montagebau aufgenommen. Möglich wurde dies durch die Lockerungsstufe C3. Nun richtet sich der Blick auf die zuständige Aufsichtsbehörde: Welche Konsequenzen hat die eingereichte Beschwerde? Wird die Arbeitsvergütung im bayerischen Maßregelvollzug überprüft? Und wie soll Resozialisierung funktionieren, wenn anspruchsvolle Arbeit lediglich mit 1,80 Euro pro Stunde vergütet wird? Pressecop24 dokumentiert die Aussagen von Thomas Krebs und berichtet über die weitere Entwicklung. Die geschilderten Vorwürfe und die rechtliche Bewertung geben die Sichtweise des Betroffenen wieder. 📢 Was ist Ihre Meinung? Sind 1,80 Euro Stundenlohn im Maßregelvollzug angemessen oder muss die Politik endlich handeln? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare! 🔴 Weitere Informationen und Berichte: 🌐 https://pressecop24.com 📲 Telegram: https://t.me/pressecop24 👍 Unterstützen Sie unsere Berichterstattung mit einem Like, teilen Sie das Video und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal! #ThomasKrebs #BKHLohr #LohrAmMain #Maßregelvollzug #Forensik #Stundenlohn #Arbeitsvergütung #Resozialisierung #Patientenrechte #Justiz #Bayern #Pressecop24 #Skandal #Aufklärung

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html