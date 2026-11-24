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Luxemburg – Milliarden an EU-Entwicklungshilfe fließen über die Vereinten Nationen und Entwicklungsagenturen der Mitgliedstaaten, doch die EU-Kommission weiß nach Ansicht des Europäischen Rechnungshofs zu wenig darüber, was mit dem Geld erreicht wird. Das steht im Sonderbericht 27/2026, den die Prüfer am 23. November 2026 vorgelegt haben. Sie bemängeln zu viel Vertrauen in Eigenberichte der Partner, zu wenige eigene Kontrollen und fehlende Kosten-Nutzen-Prüfungen. Von Betrug oder Veruntreuung ist im Bericht nicht die Rede. FOCUS online spricht von einem „peinlichen Bericht“, der ein „System entlarvt“. Wir haben das Original gelesen.

Der Bericht trägt den sperrigen Titel „EU-Entwicklungshilfe über die Vereinten Nationen und Organisationen der Mitgliedstaaten – Eine auf Vertrauen basierende Partnerschaft, bei der jedoch die Rechenschaftspflicht und das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht ausreichend berücksichtigt werden“. Geprüft hat die Kammer für externe Politikbereiche unter Leitung des dänischen Rechnungshofmitglieds Bettina Jakobsen. Es geht um die sogenannte indirekte Mittelverwaltung: Die Kommission gibt das Geld nicht selbst aus, sondern überträgt Projekte an betraute Einrichtungen wie UN-Organisationen oder staatliche Entwicklungsagenturen und -banken der EU-Länder. Diese nutzen ihre Präsenz und ihr Fachwissen vor Ort, gerade in fragilen Staaten. Verantwortlich für die ordnungsgemäße Verwendung bleibt aber die Kommission.

Um welche Summen geht es? Laut Bericht hat die zuständige Generaldirektion für internationale Partnerschaften im laufenden Finanzrahmen 2021 bis 2027 bis Ende 2025 Verträge über rund 29,7 Milliarden Euro für Entwicklungsmaßnahmen geschlossen. Davon laufen 16,5 Milliarden Euro über die indirekte Mittelverwaltung, das sind 56 Prozent. Davon entfallen rund 6 Milliarden Euro auf Agenturen und Entwicklungsbanken der Mitgliedstaaten, 5,2 Milliarden Euro auf die Vereinten Nationen, 2,5 Milliarden Euro auf internationale Finanzinstitutionen und 2,8 Milliarden Euro auf sonstige Organisationen. Das Geld fließt laut Pressemitteilung vor allem in Länder Afrikas südlich der Sahara und in Asien.

Hier liegt die erste Ungenauigkeit bei FOCUS. Dort heißt es, zwischen 2021 und 2027 seien „rund 16,5 Milliarden Euro vorgesehen“. Laut Rechnungshof handelt es sich aber um bereits vertraglich gebundene Beträge aus den Jahren 2021 bis 2025, Stand Ende 2025. Die Pressemitteilung des Rechnungshofs schreibt ausdrücklich, dass diese Organisationen zwischen 2021 und 2025 16,5 Milliarden Euro im Namen der EU vergeben haben. Für den gesamten Zeitraum bis 2027 dürfte die Summe höher liegen. Der Unterschied ist nicht dramatisch, aber er zeigt, wie schnell Zahlen beim Zuspitzen verrutschen.

Was genau kritisieren die Prüfer? Zentral ist die sogenannte Säulenbewertung. Damit prüft die Kommission, ob eine Partnerorganisation solide interne Systeme, Regeln und Verfahren hat, bevor sie EU-Geld verwalten darf. Mehr als 150 Organisationen wurden so bereits bewertet. Laut Rechnungshof überprüft die Kommission aber nicht regelmäßig, ob diese Bewertungen noch stimmen, und stützt sich dabei hauptsächlich auf Eigenerklärungen der Organisationen. In ihrem zentralen IT-Werkzeug fanden die Prüfer bei acht von zwölf untersuchten Einrichtungen fehlerhafte Daten. Wegen technischer Einschränkungen waren die Bewertungsdaten bei keiner der zwölf vollständig korrekt.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Verträge. Die Vereinbarungen mit den Partnern erleichtern zwar die Zusammenarbeit, schränken aber laut Bericht die Aufsicht ein. Besonders die gemeinsame Vereinbarung mit den Vereinten Nationen enthalte seit langem bestehende Bestimmungen, die eingehende und umfangreiche Überprüfungen durch die Kommission kaum zulassen. Das erschwere auch die Rückforderung nicht förderfähiger Kosten. Die Prüfer empfehlen deshalb, Gespräche über eine Neuverhandlung solcher Vereinbarungen aufzunehmen. FOCUS gibt diesen Punkt im Kern korrekt wieder.

Dritter Punkt: die Kosten. Partnerorganisationen dürfen zusätzlich zu den direkten Projektkosten bis zu 7 Prozent für indirekte Kosten wie Verwaltung abrechnen. Laut Bericht beantragen die Einrichtungen in der Praxis systematisch diesen Höchstsatz, und die Kommission akzeptiert ihn im Allgemeinen ohne schriftliche Nachweise. In der Stichprobe galt bei elf von zwölf Projekten der volle Satz, bei einem waren es 6,5 Prozent. Hinzu kommt ein Effekt, den FOCUS nicht erwähnt: Wenn Projekte an Unterauftragnehmer weitergereicht werden, dürfen deren indirekte Kosten als direkte Kosten abgerechnet werden. In einem geprüften Fall summierten sich die indirekten Kosten dadurch auf 14,2 Prozent der direkten Kosten, obwohl vertraglich höchstens 6,95 Prozent vorgesehen waren. Der Beitrag der Kommission lag in diesem Projekt bei 7,5 Millionen Euro.

Das von FOCUS zitierte Beispiel aus Uganda steht so im Bericht. Bei einem Infrastrukturprojekt zum Ausbau und zur Sanierung eines Wasserversorgungsnetzes bestand der Haushaltsplan aus sechs Posten ohne Aufschlüsselung der Kosten. Die Sanierung eines bestehenden Netzes stand ohne weitere Angaben in einer einzigen Zeile. Die Kommission könne deshalb nur eingeschränkt beurteilen, ob die gemeldeten Ausgaben angemessen seien. Ein weiteres Beispiel aus Uganda nennt FOCUS nicht: In einem Fortschrittsbericht hieß es, 185 Menschen profitierten von neu installierten Kochherden. Vor Ort bestätigte der Partner aber, dass die Herde höchstens für 150 Personen ausgelegt und nur etwa zur Hälfte ausgelastet waren; ausgegeben wurden nicht mehr als 80 Mahlzeiten am Tag.

Geprüft wurden insgesamt 14 Projekte in Côte d’Ivoire, Nigeria und Uganda, ausgeführt von den sechs UN-Organisationen und sechs Agenturen von EU-Staaten mit den größten Beträgen. Uganda und Côte d’Ivoire besuchten die Prüfer vor Ort, für Nigeria gab es Fernbefragungen. Die Ergebnisberichte der Partner waren nur bei zwei Projekten zufriedenstellend, bei elf zeigten sie Schwachstellen, bei einem waren sie nicht zufriedenstellend. Informationen über eigene Vor-Ort-Besuche der Kommission erhielten die Prüfer nicht für alle Projekte; die Häufigkeit schwankte von keinem Besuch in manchen Jahren bis zu mehreren.

Der vielleicht wichtigste Befund: Die Kommission kann laut Bericht nicht zeigen, was mit dem Geld insgesamt erreicht wurde. Ziele und Indikatoren aus der Programmplanung werden nicht systematisch in die Projekte übernommen, die Projektindikatoren sind zu unterschiedlich, um sie zusammenzufassen, und Ausgaben sind nicht mit Ergebnissen verknüpft. Deshalb lasse sich weder das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewerten noch feststellen, über welche Partner die Förderung am kosteneffizientesten ist. „Wenn Organisationen Gelder im Namen der EU verwalten, reicht eine Partnerschaft, die allein auf Vertrauen beruht, nicht aus“, sagte Bettina Jakobsen.

Der Rechnungshof erkennt aber auch an, was funktioniert: Die Kommission habe eine gut funktionierende Struktur für die Verwaltung dieser langfristigen Partnerschaften geschaffen, das Rahmenwerk sei umfassend. Kritisiert wird das Gleichgewicht zwischen Vertrauen und eigener Aufsicht. Fünf Empfehlungen sollen bis Ende 2027 umgesetzt werden: Säulenbewertungen laufend überprüfen, Vereinbarungen wie die mit der UN neu verhandeln, Kosten-Nutzen-Prüfungen in den Verträgen stärken, risikobasiert überwachen und Ergebnisse über das gesamte Portfolio zusammenführen. Die Antworten der Kommission veröffentlicht der Rechnungshof gesondert auf seiner Website; ein Abruf des Dokuments gelang uns bis Redaktionsschluss nicht. Ob und welche Empfehlungen die Kommission annimmt, können wir deshalb noch nicht sagen.

Wie ordnet sich FOCUS ein? Der Text von Tanit Koch ist ein Meinungsbeitrag. Überschrift und Einstieg sprechen von einem „peinlichen Bericht“, der ein „Entwicklungshilfe-System entlarvt“, und von „schlampiger Buchführung“. Der Begriff Buchführung kommt im Bericht so nicht vor; kritisiert werden Aufsicht, Vertragsdetails und Ergebnismessung. FOCUS schreibt selbst, von Verschwendung oder Betrug sei keine Rede. Die Verknüpfung mit den laufenden Verhandlungen über den nächsten EU-Haushalt und mit Ursula von der Leyen stammt von der Autorin, nicht aus dem Bericht. Auch der Satz „Wir haben dafür gesorgt, dass wir es nicht erfahren“ ist Kommentar: Laut Bericht stammen die einschränkenden Klauseln aus seit langem bestehenden Vereinbarungen, von einer gezielten Verschleierung spricht der Rechnungshof nicht.

Unterm Strich trifft FOCUS die Kernbefunde: zu viel Vertrauen in Selbstauskünfte, kaum Prüfmöglichkeiten bei der UN, pauschal akzeptierte Verwaltungszuschläge und kein Überblick über die Wirkung. Die Zuspitzung zum „System“ und zur „Abrechnung“ mit Brüssel geht aber über das hinaus, was die Prüfer schreiben. Sie fordern bessere Aufsicht, nicht weniger Entwicklungshilfe.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Bericht ist unangenehm für die Kommission, und das zu Recht. Wer Milliarden an Partner weiterreicht, muss wissen, was damit passiert. Ein Verwaltungszuschlag, der fast immer in voller Höhe durchgewunken wird, ist keine Kleinigkeit, sondern eine Einladung zur Bequemlichkeit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem sollte man die Befunde nicht größer machen, als sie sind. Der Rechnungshof spricht nicht von Betrug, nicht von Veruntreuung und nicht von einem entlarvten System. Er beschreibt Lücken in der Aufsicht. Wer daraus einen Skandal baut, hilft am Ende denen, die Entwicklungshilfe grundsätzlich abschaffen wollen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Lehre lautet: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Pflicht. Die Kommission hat jetzt klare Empfehlungen und einen Zeitplan. Daran muss sie sich messen lassen, ebenso wie die Partner, die mit Steuergeld arbeiten.

Lesen Sie Berichte im Original, bevor Sie Schlagzeilen teilen. Den Sonderbericht stellt der Europäische Rechnungshof frei zum Download bereit.

Quellen:

Europäischer Rechnungshof – Sonderbericht 27/2026 (PDF): https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2026-27/SR-2026-27_DE.pdf

Europäischer Rechnungshof – Pressemitteilung vom 23.11.2026 (Presseportal): https://www.presseportal.de/pm/111458/6396451

FOCUS online – Bericht entlarvt Entwicklungshilfe-System der EU: https://www.focus.de/politik/briefing/peinlicher-bericht-entlarvt-entwicklungshilfe-system-der-eu_7d08eb01-eeae-48c8-9bd5-19fc25ac8f57.html

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