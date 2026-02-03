MAILS DES ABGRUNDS – WIE DER EPSTEIN-SCHATEN DEN NORWEGISCHEN HOF ERSCHÜTTERT

Der Glanz der Krone bekommt tiefe Risse, denn neue Enthüllungen ziehen Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit in einen Abgrund aus Misstrauen und moralischem Verfall. In den nun öffentlich gewordenen Epstein-Unterlagen taucht ihr Name immer wieder auf und legt eine Nähe offen, die mit der Würde eines Königshauses kaum vereinbar scheint. Was einst als distanzierte Bekanntschaft hätte gelten können, wirkt nun wie ein dunkles Geflecht aus Vertraulichkeit und Schweigen, das den Hof in peinliches Zwielicht rückt und das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert.

Besonders brisant ist der Ton der veröffentlichten Korrespondenz, der jede höfische Zurückhaltung vermissen lässt. Die Nachrichten lesen sich vertraut, teils spielerisch, und werfen Fragen auf, die niemand mehr wegwischen kann. Noch schwerer wiegt der Umstand, dass der Kontakt offenbar fortbestand, obwohl die Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein längst im Raum standen. Statt klarer Abgrenzung zeigt sich eine irritierende Kontinuität, die das Bild einer Kronprinzessin zeichnet, die Warnsignale ignoriert und Grenzen verschwimmen lässt.

Der Skandal trifft das norwegische Königshaus ins Mark und nährt den Verdacht, dass moralische Maßstäbe dort nur gelten, solange sie bequem sind. Die Öffentlichkeit fragt sich, wie viel Nähe zu einem verurteilten Sexualstraftäter ein Staatssymbol rechtfertigen kann, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Was bleibt, ist ein beschädigtes Ansehen, ein Hof unter Druck und das Gefühl, dass hinter höfischen Fassaden Abgründe lauern, die nun ans Licht gezerrt wurden.

