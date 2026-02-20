MANAGER-BEBEN BEI AUDI! SCHMEISST DER BOSS JETZT DEN NÄCHSTEN TECHNIK-CHEF RAUS?

Paukenschlag in Ingolstadt! Bei den Herren der Ringe herrscht eisige Stimmung: Schon wieder muss ein Top-Manager seinen Koffer packen! Technik-Vorstand Geoffrey Bouquot steht nach nur einer kurzen Amtszeit vor dem Aus, während die Krise beim Premium-Autobauer immer tiefere Spuren hinterlässt. Erst vor Kurzem wurde er als großer Hoffnungsträger aus Frankreich geholt, doch nun scheint das Vertrauen der Konzernspitze endgültig verspielt zu sein.

Die Nerven in der Vorstandsetage liegen blank, denn die bittere Realität holt Audi gnadenlos ein: Die Verkaufszahlen schmieren ab und der Gewinn rauscht in den Keller! Während die Konkurrenz aus Fernost mit rasantem Tempo vorbeizieht, herrscht im Herzen von Bayern personelles Chaos statt technischer Innovation. Intern wird gemunkelt, dass die Mitarbeiter ihrem Chef eine krachende Ohrfeige verpasst haben, da eine anonyme Bewertung der neuen Strategie mit einer glatten Sechs abgestraft wurde.

Jetzt soll ein echter PS-Profi die Scherben aufsammeln: Rouven Mohr, der bisher die Sportwagen-Schmiede Lamborghini auf Erfolgskurs hielt, wird als neuer Retter gehandelt! Er muss nun das Unmögliche schaffen und den legendären Slogan „Vorsprung durch Technik“ endlich wieder mit Leben füllen. Die große Frage bleibt, ob dieser radikale Wechsel an der Spitze reicht, um das Ruder noch einmal herumzureißen, oder ob das Beben in der Führungsetage erst der Anfang eines noch viel größeren Sturms ist.

