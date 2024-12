Mann bedroht Personen mit Messer im Bahnhof Kaiserslautern

Am 6. Dezember 2024 um 01:00 Uhr erging die Information an die Bundespolizei, dass ein Mann einen Lokführer geschlagen und mit einem Messer bedroht haben solle. Eine Streife der Bundespolizei befand sich bereits im Bahnhof Kaiserslautern und wurde auf eine lautstarke Situation in der Personenunterführung im Hauptbahnhof aufmerksam. Beim Eintreffen der Streife ging der dort angetroffene Mann sofort aggressiv auf einen der Polizisten los, der den 37-jährigen deutschen Angreifer zu Boden brachte und fesselte. Der Mann hatte zwei weitere Mitarbeiter der DB AG auf Bahnsteig 1 beleidigt und mit einem Messer bedroht. Einer der Geschädigten wehrte sich gegen den Angreifer mit einem Bodenwischer, während der zweite Mann den Notruf wählte. Das Messer sowie Betäubungsmittel wurden bei der anschließenden Durchsuchung des 37-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und eine Blutprobe angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann um 11:50 Uhr an den Kommunalen Vollzugsdienst übergeben und aufgrund psychisch auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren aufgrund des tätlichen Angriffs auf sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung, und Bedrohung eingeleitet.

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern