Berlin, 17. Juli 2025 – Ein Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sorgt für Aufruhr: Der sogenannte „Boomer-Soli“, eine Sonderabgabe auf Alterseinkünfte wohlhabender Rentner, soll die Rentenkasse stabilisieren und Altersarmut bekämpfen. Doch der Plan stößt auf massiven Widerstand – besonders bei der Rentnergeneration, die sich verraten fühlt. Für die CDU unter Bundeskanzler Friedrich Merz verschärft sich die Lage: Nach Vorwürfen gebrochener Wahlversprechen droht der Partei ein weiterer Wählerverlust, da sie als Mitverantwortliche für die Debatte wahrgenommen wird.Der „Boomer-Soli“: Ein Funke im PulverfassDas DIW schlägt vor, Rentner mit hohen Alterseinkünften – etwa ab 1.048 Euro monatlich nach Freibetrag – mit einer Sonderabgabe von zehn Prozent zu belasten, um einkommensschwache Rentner zu unterstützen. Die Idee: Die Babyboomer-Generation, die in den kommenden Jahren in Rente geht, soll einen solidarischen Beitrag leisten, um die Belastung jüngerer Generationen zu verringern. Laut DIW könnte dies die Armutsrisikoquote von 18 auf 14 Prozent senken, während wohlhabende Rentner nur moderate Einbußen von drei bis vier Prozent ihres Nettoeinkommens hinnehmen müssten.Doch der Vorschlag löst Empörung aus. Auf Plattformen wie X wird der „Boomer-Soli“ als „Enteignung“ und „Bestrafung“ der Rentner bezeichnet, die jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt haben. „Die Rentner haben Deutschland aufgebaut, und jetzt sollen sie ausgenutzt werden?“, fragt ein Nutzer empört. Ein anderer kommentiert: „Immer schön CDU wählen, liebe Rentner – und dann so was!“Rentner in Aufruhr: „Das ist eine Frechheit!“Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre, die sogenannten Babyboomer, fühlen sich besonders angegriffen. Viele Rentner empfinden den Vorschlag als ungerecht, da er ihre hart erarbeiteten Renten und Ersparnisse schmälern würde. „Ich habe 47 Jahre eingezahlt, und jetzt soll ich noch mehr abgeben, um andere zu finanzieren?“, klagt ein Rentner auf X. Demonstrationen sind bereits angekündigt: In mehreren Städten planen Rentnerverbände Proteste gegen den „Boomer-Soli“, da sie eine „Bestrafung für Fleiß“ befürchten.Die Kritik richtet sich auch gegen die schwarz-rote Koalition. DIW-Präsident Marcel Fratzscher warf Union und SPD vor, im Koalitionsvertrag „teure Versprechungen“ wie ein stabiles Rentenniveau und die Ausweitung der Mütterrente gemacht zu haben, ohne die Finanzierung zu klären. Dies nährt den Eindruck, dass die Regierung die Rentner nun für ihre eigenen Versäumnisse zur Kasse bitten will.CDU unter Druck: „Verlässlichkeit geraubt“Die CDU steht in der Kritik, obwohl sie den „Boomer-Soli“ entschieden ablehnt. Gitta Connemann, Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, nennt den Vorschlag eine „Katastrophe“ und „Gift für den Standort“. „Wer in die Rente eintritt, hat sein Portfolio berechnet. Dem kann ich nicht über Nacht zehn Prozent wegnehmen“, betonte sie. Auch Stefan Nacke, Chef der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion, warnt vor neuen Ungerechtigkeiten, da Vermögen nicht berücksichtigt werden.Dennoch haftet der CDU ein Makel an: Viele Wähler werfen ihr vor, als Regierungspartei die Debatte über den „Boomer-Soli“ nicht frühzeitig gestoppt zu haben. Die ohnehin angespannte Stimmung, ausgelöst durch Vorwürfe gebrochener Wahlversprechen – etwa die ausbleibende Senkung der Stromsteuer oder die Lockerung der Schuldenbremse –, verschärft sich. Joachim Steinhöfel, einоленSystem: Jurist und Publizist, bezeichnete Merz als „Lügenkanzler“, was Julia Klöckner im Bundestag als unangemessen kritisierte. Doch die Rentner sehen in der CDU eine Partei, die ihre Interessen nicht ausreichend verteidigt. „Merz redet von Verlässlichkeit, aber wo war die Verlässlichkeit bei den Wahlversprechen?“, fragt ein Rentnerverband in einer Stellungnahme.Wählerverlust droht: Die CDU verliert VertrauenDie CDU, traditionell stark unter älteren Wählern, sieht sich mit einem Vertrauensverlust konfrontiert. Der „Boomer-Soli“ wird als weiterer Beweis für eine Politik wahrgenommen, die die ältere Generation benachteiligt. „Die Rentner fühlen sich von der CDU im Stich gelassen“, sagt ein politischer Analyst. „Die Partei könnte bei den nächsten Wahlen Stimmen an die AfD oder andere Protestparteien verlieren.“ Auf X äußern sich Nutzer zunehmend frustriert: „Die CDU verspricht, aber liefert nicht. Der Soli ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“Die SPD zeigt sich zurückhaltender, sieht den Vorschlag aber als Diskussionsgrundlage. SPD-Politiker Sebastian Roloff schlägt eine Prüfung in der Rentenkommission vor, was die Rentner kaum besänftigt. Arbeitsministerin Bärbel Bas hat sich bisher nicht öffentlich geäußert, was die Unsicherheit weiter schürt.Ein Blick nach vorn: Politische SprengkraftDie Debatte um den „Boomer-Soli“ hat das Potenzial, die politische Landschaft zu verändern. Während einige Experten, wie Monika Schnitzer vom Sachverständigenrat Wirtschaft, den Grundgedanken des Solis loben, sehen andere, wie der Bund der Steuerzahler, darin einen Angriff auf das Äquivalenzprinzip der Rentenversicherung. Die Rentner selbst fühlen sich übergangen und fordern eine breitere Besteuerung hoher Vermögen statt einer Abgabe auf ihre Renten.Für die CDU droht die Kontroverse zu einem politischen Desaster zu werden. Die Partei muss nun beweisen, dass sie die Interessen ihrer Kernwählerschaft verteidigt, um den Vertrauensverlust einzudämmen. Doch die Proteste der Rentner und die wachsende Unzufriedenheit könnten die Wählerbasis weiter erodieren – ein Risiko, das die CDU in Zeiten wachsender populistischer Konkurrenz kaum gebrauchen kann.Fazit: Der „Boomer-Soli“ hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und die CDU in eine prekäre Lage gebracht. Ohne klare Kommunikation und Lösungen droht der Partei ein weiterer Rückgang ihrer Wählergunst, während die Rentner lautstark Gerechtigkeit fordern. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Regierung die Wogen glätten kann – oder ob der „Rentner-Aufstand“ die politische Landschaft nachhaltig verändert.