Mann, der beschuldigt wird, Trump ermordet zu haben, drohen 20 Jahre Gefängnis

Ryan Wesley Routh, der Mann, der beschuldigt wird, versucht zu haben, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ermordet zu haben, erschien am Montag, dem 16. September, zum ersten Mal vor dem Bundesgericht.

Der 58-Jährige wird nach seiner Verhaftung in West Palm Beach, Florida, wegen schweren Waffen angeklagt, wo er angeblich Trump mit einem AK-47-Gewehr ins Visier genommen hat, während der ehemalige Präsident im Trump International Golf Club Golf spielte.

Laut Gerichtsdokumenten zielte Routh angeblich die Waffe durch einen Zaun auf Trump, während Trump am Sonntag eine Runde Golf spielte. Der Secret Service griff schnell ein, um Trumps Sicherheit zu gewährleisten und ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Trump, 78, war unverstrot.

Routh, in schwarzen Gefängniskleidungen gekleidet und gefesselt, sah sich mit zwei Hauptklagen konfrontiert: dem Besitz einer Schusswaffe als verurteilter Schwerverbrecher und dem Besitz einer Schusswaffe mit einer gelöschten Seriennummer. Diese Anklagen drohen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Rouths Gerichtstermin dauerte nur acht Minuten und er plädierte nicht. Seine Kautionsanhörung ist für den 23. September angesetzt, eine Anhörung zu einer wahrscheinlichen Ursache ist für den 30. September angesetzt.

Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Routh vor seiner Verhaftung fast 12 Stunden lang den Golfplatz bewachte. Handydaten verfolgten seine Bewegungen von 1:59 Uhr bis 13:31 Uhr am Sonntag, dem 15. September, was darauf hindeutet, dass er im Voraus von Trumps Anwesenheit auf dem Kurs wusste.

Routh hat Berichten zufolge den Ort herausgegriffen und sich für den Angriff positioniert, was auf ein gewisses Maß an Vormeditation hindeutet. Rouths Verhaftung erfolgte etwa 50 Meilen vom Golfplatz in Martin County entfernt.

Die Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des Federal Bureau of Investigation (FBI), hielten am Sonntag eine Pressekonferenz ab, auf der Bilder und Details der Szene enthüllt wurden. Diese Bilder zeigten, dass Routh ein Gewehr im AK-47-Stil, einen Rucksack, eine GoPro-Kamera und eine Körperpanzerung aus Keramik in der Nähe des sechsten Lochs des Golfplatzes zurückgelassen hatte. Diese Beweise unterstreichen die Ernsthaftigkeit des Versuchs und die damit verbundene Planung.

Während seines Gerichtstermins war Routh bemerkenswert fröhlich und Gerichtssaal-Skizzen hielten sein breites Lächeln fest, das die Aufmerksamkeit der Reporter auf sich zog.

Martin County Sheriff Will Snyder äußerte sich besorgt darüber, ob Routh allein gehandelt hat oder Teil einer breiteren Verschwörung war. Snyder fragte, wie Routh, der nicht aus der Gegend stammt, es geschafft hat, den Trump International Golf Club zu erreichen und ob er Komplizen hatte.

Snyder verglich die Situation mit der Ermordung von Präsident John F. Kennedy und betonte die Schwere des Vorfalls.

Trumps Möchtegern-Attentäter ist ein Ex-Sträfling

Rouths Hintergrund beinhaltet eine beunruhigende kriminelle Geschichte.

2002 wurde er in North Carolina wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und terroristischer Drohungen verurteilt. Diese Verurteilung folgte auf eine dreistündige Stucke mit den Strafverfolgungsbehörden, nachdem er sich nach einer Verkehrskontrolle in einem Dachdeckergeschäft verbarrikadiert hatte. Rouths frühere Straftaten und die Schwere der aktuellen Anklagen werfen Bedenken hinsichtlich seiner möglichen Beweggründe und Verbindungen auf.

Rouths Sohn, der 35-jährige Oran, äußerte sein Unglauben über die Handlungen seines Vaters.

Oran beschrieb seinen Vater als eine gewaltfreie Person, die nicht einmal eine Waffe besaß. Er gab die Abneigung seines Vaters gegen Trump zu, behauptete aber, dass er nicht glauben könne, dass sein Vater den ehemaligen Präsidenten ins Visier nehmen würde. Diese familiäre Perspektive fügt der Untersuchung eine weitere Ebene hinzu, da die Behörden daran arbeiten, Rouths Motive und mögliche Zugehörigkeiten zu verstehen. (Verwandt: Trump prangert die Biden-Harris-Regierung für zerstörerische Maßnahmen an, die “das amerikanische Volk verletzt haben”)

Die Anklagen gegen Routh sind vorläufig und zusätzliche Anklagen können im weiteren Rahmen der Ermittlungen erhoben werden.

Obwohl er noch nicht beschuldigt wurde, einen ehemaligen Präsidenten bedroht zu haben – eine Straftat, die seine Strafe um fünf Jahre hinzufügen könnte – werden seine Handlungen genau unter die Lupe genommen. Die Strafverfolgungsbehörden sind sehr an möglichen Verbindungen zu größeren Verschwörungen oder zusätzlichen Bedrohungen für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens interessiert.

Wird Trump eine weitere Amtszeit im Weißen Haus gewinnen? Erfahren Sie mehr unter Trump.news.

Sehen Sie sich im folgenden Clip an, wie Breanna Morello darüber spricht, dass Google bei der Berichterstattung über Trumps Attentat auf Trump erwischt wurde.

Dieses Video stammt vom MyPodcastDropped2320-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Trump verspricht, die Steuern auf Überstundenvergütungen und Sozialversicherungsleistungen zu beenden, wenn er im November gewählt wird

.

Trump-Kampagne überprüft die Fakten von Kamalas Debattenbehauptungen – hier ist, worüber sie gelogen hat.

Trump verspricht, Bundesmitarbeiter zu feuern, die an der ZENSUR beteiligt sind.

Zu den Quellen gehören:

DailyMail.co.uk

Brighteon.com

newstarget.com