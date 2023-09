Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus +++ Gewalttätiger Streit auf Supermarktparkplatz +++ Frau von anderer bedroht und geschlagen +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus, Weilburg, Mauerstraße, Montag, 04.09.2023, 12:45 Uhr

(wie) In Weilburg hat ein Mann, der mit einem großen Messer in der Stadt unterwegs war, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Passanten sprachen die Schutzfrau vor Ort auf ihrer Fußstreife an, da in einer Eisdiele ein Mann mit einem offen sichtbaren großen Messer aufgefallen war. Bei weiteren Ermittlungen konnte der Mann identifiziert werden, zudem fanden die Beamten heraus, dass er am Nachmittag noch einem Termin beim Amtsgericht haben würde. Daher wurde nach dem Verdächtigen gefahndet und eine Streife entdeckte und kontrollierte ihn in der Innenstadt. Das große Messer hatte er deutlich sichtbar am Hosenbund hängen. Ihm wurde erklärt, dass er so nicht zum Amtsgericht gehen könne und sein Messer stellten die Polizisten anschließend sicher. Danach konnte der Mann seinen Termin im Gericht mit Polizeibegleitung wahrnehmen.

Gewalttätiger Streit auf Supermarktparkplatz, Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 04.09.2023, 22:00 Uhr

(wie) Am späten Montagabend kam es auf einem Parkplatz in Limburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Westerwaldstraße gerufen. Dort wäre ein Mann absichtlich angefahren worden, zudem seien Waffen im Spiel. Mehrere Streifen eilten daraufhin zum Tatort und trafen dort auf einen größere Personengruppe die offensichtlich miteinander stritt. Ein 44-Jähriger beruhigte sich auch in Anwesenheit der Polizei nicht, ging aggressiv einen anderen an und musste von daher Beamten zunächst auf Distanz gebracht werden. Schließlich konnte der Sachverhalt in Erfahrung gebracht werden. Offenbar gibt es bereits seit längerem Streit zwischen den zwei Parteien und heute traf man auf dem Parkplatz aufeinander. Hierbei soll ein 23-Jähriger den 44-Jährigen mit einem Fahrzeug absichtlich gegen sein Bein gefahren sein. Zudem sei es zu Todesdrohungen gekommen. Bei der Durchsuchung der beteiligten Personen und Fahrzeuge fand die Polizei einen Schlagstock in einem Pkw und stellte diesen sicher. Anschließend sprachen die Beamten den Kontrahenten ins Gewissen und belegten sie mit Platzverweisen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und dem Androhen von Straftaten und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Frau bedroht und geschlagen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Montag, 04.09.2023, 15:00 Uhr

(wie) Eine junge Frau ist am Montagnachmittag in Weilburg von einer anderen bedroht und geschlagen worden. Die 18-Jährige war kurz vor 15:00 Uhr am Weilburger Bahnhof aus einem Zug gestiegen und wollte nach der Unterführung einen Treppenaufgang hinaufgehen. Als eine weibliche Person sich über die zu geringe Geschwindigkeit der jungen Frau und anderer Passanten aufregte, ließ diese sie passieren. Anschließend soll die Unbekannte sich umgedreht und die 18-Jährige massiv bedroht haben. Schließlich habe die Frau auch noch mit einem Mobiltelefon in der Hand zugeschlagen. Anschließend lief die Frau in Richtung Stadtmitte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden