Mann nach Messerangriff verletzt – Verdächtiger festgenommen!

Brücken (Kreis Kusel) (ots)

Ein 25-Jähriger erlitt am Montagabend Verletzungen, vermutlich durch ein Messer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es gegen 20 Uhr in der Paulengrunder Straße zu einem Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 25-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 25-Jährige eine Schnittverletzung. Er alarmierte die Polizei. Der Mann wurde in aktuell nicht lebensbedrohlichem Zustand vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aktuell ist das genaue Geschehen unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an. Der 20-Jährige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. |erf

Polizeipräsidium Westpfalz