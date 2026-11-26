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Mannheim – Durchbruch nach dem Verhandlungsmarathon: IG Metall und Arbeitgeber haben sich am Donnerstag in Mannheim auf einen Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Die Entgelte steigen zum 1. Mai 2027 um 2,0 Prozent und zum 1. April 2028 um weitere 2,3 Prozent, dazu kommt im März 2027 eine Einmalzahlung zwischen 150 und 450 Euro, je nach Rendite des Betriebs. Die Laufzeit beträgt 25 Monate. Ausgehandelt wurde der Abschluss für rund 1,7 Millionen Beschäftigte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Er soll auf die übrigen Tarifgebiete übertragen werden und könnte dann für rund 3,7 Millionen Menschen gelten. Im Gegenzug sind erstmals begrenzte Abweichungen von der 35-Stunden-Woche möglich.

Stand: 18:29 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 17:55 Uhr, mit der Überschrift „Tarif-Einigung! Mehr Geld für Millionen Metaller“. Der Artikel ist aktuell, kein Archivtext. Wir haben die Angaben mit der Pressemitteilung der IG Metall, den Berichten von Tagesschau und SWR sowie dpa-Meldungen in der FAZ abgeglichen. Die Kernzahlen stimmen: zwei Stufen mit zusammen 4,3 Prozent, eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro, die Forderung von fünf Prozent und die Warnstreiks. An einigen Stellen ist BILD jedoch ungenau oder lässt Wichtiges weg, vor allem den Preis, den die Beschäftigten für den Abschluss zahlen.

Verhandelt haben in Mannheim die IG-Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Metall NRW. Für die Gewerkschaft führten Barbara Resch aus Stuttgart und Knut Giesler aus NRW die Gespräche, für die Arbeitgeber Peter Sebastian Krause von Südwestmetall und Arndt G. Kirchhoff von Metall NRW. Die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner, Tarifvorständin Nadine Boguslawski und Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter waren ebenfalls vor Ort. Für Resch ist es laut dpa der erste Pilotabschluss, Giesler blickt nun auf vier erfolgreiche Abschlüsse zurück. Die vierte Verhandlungsrunde begann am Mittwoch um 13 Uhr und dauerte bis Donnerstagnachmittag. Die Angaben zur Dauer schwanken: Tagesschau und FAZ sprechen von mehr als 24 Stunden, der NDR von mehr als 26 Stunden, der SWR von fast 28 Stunden.

Ein wichtiger Punkt betrifft den Geltungsbereich. BILD schreibt, der Abschluss solle „für ganz Deutschland gelten“, und „für 3,7 Millionen Metaller gibt es mehr Geld“. Das ist so zu glatt. Unmittelbar gilt das Ergebnis nur für die beiden Tarifgebiete Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit laut dpa rund 1,7 Millionen Beschäftigten. Der IG-Metall-Vorstand empfiehlt den regionalen Tarifkommissionen, das Ergebnis im ganzen Bundesgebiet zu übernehmen. Verhandelt wird laut IG Metall in 15 Tarifgebieten. Die Tagesschau formuliert korrekt, der Pilotabschluss „kann“ für insgesamt 3,7 Millionen Beschäftigte übernommen werden. Außerdem profitieren nur Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben direkt.

Die Einmalzahlung ist nach Rendite gestaffelt. Laut IG Metall orientiert sie sich an der Nettoumsatzrendite des Unternehmens. Nach dpa-Angaben in der FAZ gibt es mindestens 150 Euro, 300 Euro bei einer Nettoumsatzrendite von 2,3 bis 4,6 Prozent und 450 Euro bei mehr als 4,6 Prozent. Auszubildende sollen je nach Rendite 70, 140 oder 210 Euro bekommen. Gezahlt wird laut dpa und SWR im März 2027. BILD schreibt, es gebe „zunächst“ Einmalzahlungen; den Zeitpunkt und die Beträge für Azubis nennt die Zeitung nicht. Wichtig für die Beschäftigten: Bis zur ersten dauerhaften Erhöhung im Mai 2027 vergehen noch gut fünf Monate.

Die zweite große Neuerung bringt BILD nur in einem Halbsatz: „tarifliche Erleichterungen für Unternehmen, die wirtschaftlich unter Druck stehen“. Tatsächlich ist es der Kern des Pakets. Vereinbart wurde ein neuer „Tarifvertrag für Investition und Beschäftigung“. Die IG Metall stimmte laut Tagesschau und dpa optionalen Abweichungen von der 35-Stunden-Woche zu. Unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht sollen zeitlich begrenzt möglich sein, um Investitionen mit Beiträgen der Beschäftigten zu stützen. Die Obergrenze liegt bei acht Prozent der tariflichen Entgelte. Ein einseitiges Krisenwerkzeug ist das aber nicht: Laut IG Metall müssen sich Unternehmen zu Investitionen in die Standorte verpflichten und dürfen keinen aktiven Personalabbau betreiben. Halten sie ihre Zusagen nicht ein, müssen sie die Beiträge an die Beschäftigten zurückzahlen. Austritte aus der Tarifbindung werden sanktioniert, IG-Metall-Mitglieder können einen Bonus erhalten.

Dass diese Abweichungen bei BILD kaum vorkommen, ist die größte Auslassung. Für viele Beschäftigte in schwächelnden Betrieben kann gerade dieser Teil am Ende mehr ausmachen als die Lohnerhöhung. Knut Giesler betonte laut SWR, Beiträge der Beschäftigten wie Mehrarbeit würden erstmals unmittelbar mit verbindlichen Investitionen, Standortzusagen, Tarifbindung und Beschäftigungssicherung verbunden. Christiane Benner sagte laut IG Metall: „Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr für Verlagerungen und Arbeitsplatzabbau.“ Nadine Boguslawski sprach von einem „bedeutenden Beitrag für die betriebliche Demokratie“.

Die Arbeitgeber zeigten sich zurückhaltender, als BILD es mit „zufrieden“ darstellt. Peter Sebastian Krause sprach laut SWR von einem „akzeptablen Kompromiss“ in einer außerordentlich herausfordernden Lage; das von BILD zitierte Wort von der Planungssicherheit und der „realistischen Chance auf eine Genesung“ unserer Industrie ergänzt das. Arndt G. Kirchhoff nannte das Ergebnis laut SWR „gerade noch vertretbar“, die Lohnerhöhungen seien für das Gros der mittelständischen Unternehmen schmerzhaft. Von echter Zufriedenheit kann also nur eingeschränkt die Rede sein.

Zur Vorgeschichte: Die IG Metall war mit der Forderung nach fünf Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit angetreten. Die Arbeitgeber boten zuletzt laut dpa eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im Juli 2027 sowie 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028, bei 26 Monaten Laufzeit. Herausgekommen ist deutlich mehr als das Angebot, aber weniger als die Forderung, gestreckt auf gut zwei Jahre. Vor der vierten Runde hatte die Gewerkschaft zu 24-Stunden-Warnstreiks aufgerufen. BILD nennt „mehr als 950.000“ Teilnehmer, die IG Metall selbst spricht in ihrer Mitteilung von über 956.000 Beschäftigten in zwei Warnstreik-Wellen. Die Angaben stammen von der Gewerkschaft und sind nicht unabhängig überprüft.

Einige BILD-Angaben konnten wir in den Primärquellen nicht finden. Das gilt für die Aussage, der Tarifvertrag laufe „bis Ende November 2028“: Belegt sind 25 Monate Laufzeit, das genaue Enddatum nennen IG Metall, Tagesschau und dpa in den vorliegenden Texten nicht. Auch die Angabe, es sei laut IG Metall die längste Abschlussrunde seit mindestens 30 Jahren gewesen, steht nicht in der Pressemitteilung der Gewerkschaft. Dasselbe gilt für das Detail, die IG Metall habe erstmals seit acht Jahren Streikgeld gezahlt. Wir übernehmen diese Punkte deshalb nicht als gesicherte Fakten.

Ruhe ist in der Industrie trotz des Abschlusses nicht eingekehrt. Laut Tagesschau hat Mercedes-Benz geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt. Bei Volkswagen wird seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen, die Fronten dort sind verhärtet, wie wir bereits berichteten, als die IG Metall die VW-Forderungen einen Katalog des Grauens nannte. Der Flächentarif von Mannheim gilt für VW nicht, weil der Konzern einen eigenen Haustarifvertrag hat. Die Lage in den Sparten ist laut Tagesschau sehr unterschiedlich: Auto- und Zulieferindustrie schwächeln, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektrotechnik und Wehrtechnik boomen.

Wie geht es jetzt weiter? Formal ist das Mannheimer Ergebnis ein Verhandlungsergebnis der beiden Pilotbezirke. Die regionalen Tarifkommissionen der IG Metall in den übrigen Bezirken müssen über die Übernahme entscheiden, ebenso die jeweiligen Arbeitgeberverbände. Dass das in der Regel gelingt, zeigt die Erfahrung: Vor zwei Jahren hatten laut dpa die Bezirke Küste und Bayern gemeinsam den Pilotabschluss erzielt, der danach bundesweit übernommen wurde. Die Verhandlungen in diesem Jahr waren besonders zäh. Nach drei erfolglosen Runden hatte der IG-Metall-Vorstand laut NDR ganztägige Warnstreiks beschlossen. Am Montag beauftragte die Gewerkschaftsspitze dann laut Manager Magazin die beiden mitgliederstarken Bezirke, gemeinsam weiterzuverhandeln. Strittig war bis zuletzt, ob Abweichungen vom Tarifvertrag nur im Betrieb oder in einem tariflichen Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen geregelt werden. Durchgesetzt hat sich das tarifliche Verfahren, das die Gewerkschaft gefordert hatte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Endlich ein Ergebnis, und zwar eines ohne Wochen weiterer Streiks. Wer am Band steht, bekommt spürbar mehr, wenn auch später als gefordert. In einer Krise der deutschen Industrie ist das kein schlechter Deal.

KOMMENTAR / MEINUNG: Aber die eigentliche Sensation steht im Kleingedruckten: Die heilige Kuh der kurzen Wochenarbeitszeit bekommt Ausnahmen. Wenn Beschäftigte länger arbeiten oder verzichten, muss jeder Cent wirklich in die Standorte fließen. Kontrolle ist hier Pflicht, nicht Kür.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und die Politik sollte genau hinsehen. Tarifparteien können Brücken bauen, aber keine Energiepreise senken und keine Bürokratie abbauen. Wenn Berlin jetzt nicht liefert, nützt auch der beste Abschluss den Metallern auf Dauer wenig.

Mehr Geld, mehr Pflichten – jetzt muss die Industrie liefern!

Quellen:

IG Metall, Pressemitteilung vom 26.11.2026: https://www.igmetall.de/presse/pressemitteilungen/2026/mehr-geld-mehr-sicherheit-mehr-standort-tarifeinigung-ermoeglicht-investitionen-und-sichere-jobs

tagesschau.de, 26.11.2026: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/tarifabschluss-metall-elektroindustrie-100.html

FAZ / dpa, 26.11.2026: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ig-metall-und-arbeitgeber-einigen-sich-auf-4-3-prozent-mehr-gehalt-201720943.html

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