Symbolfoto – Bild KI-generiert

Wolfsburg – Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo und die IG Metall haben die am Donnerstag vorgelegten Tarifforderungen von Volkswagen scharf zurückgewiesen. Die Gewerkschaft spricht von einem „Katalog des Grauens“. Cavallo kündigt an, von der langjährigen „kooperativen Konfliktbewältigung“ zur „konfrontativen Konfliktbewältigung“ überzugehen. Vereinbart ist davon nichts; verhandelt wird ab Dienstag in Emden.

Die Reaktion kam, nachdem der Vorstand der Volkswagen AG der IG Metall am Donnerstag, den 19. November 2026, seinen Forderungskatalog übermittelt hatte. In einer Mitteilung der IG Metall Wolfsburg, datiert auf Hannover und Wolfsburg, heißt es, nun lägen die Karten auf dem Tisch. Die Gewerkschaft kündigt „entschlossenen Widerstand“ an. Wer den Beschäftigten weitere Einschnitte zumuten wolle, müsse mit einer harten Auseinandersetzung rechnen. Das ist die Antwort der Arbeitnehmerseite auf den Katalog, nicht bereits das Ergebnis einer Tarifrunde. In unserem Beitrag zu den VW-Forderungen hatten wir den vom Unternehmen öffentlich genannten Kern der Vorschläge dargestellt; eine detaillierte Erwiderung der Gewerkschaft lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Volkswagen, wird in der Mitteilung der IG Metall mit einer klaren Warnung zitiert: „Mit dem Kompromiss aus 2024 haben die Kolleginnen und Kollegen geliefert und tun das bis heute. Doch inzwischen fühlt sich die Belegschaft betrogen und traut dem Vorstand nicht mehr. Seine Zusagen sind offensichtlich nichts mehr wert – Stichwort Zukunftsprodukte und Gamechanger. Nun kommen die krassen Forderungen zum Haustarif noch obendrauf.“ Daraus zieht sie eine Folgerung für den Stil des Konflikts: „Dieses Vorgehen zwingt uns, die Dinge diesmal anders auszutragen. Seit Jahrzehnten galt bei uns die ‚kooperative Konfliktbewältigung‘. Nun will es der Vorstand auf die harte Tour und wir müssen zur ‚konfrontativen Konfliktbewältigung‘ übergehen. Die Belegschaft ist bereit dafür, ihre Wut groß. Es gärt gehörig bei VW!“ Das sind Cavallos Worte. Die Formel, der Betriebsrat habe dem Vorstand „den Krieg erklärt“, stammt nicht aus diesem Text, sondern aus der Überschriften-Sprache von BILD.

Deutlich schärfer formuliert Thorsten Gröger, IG-Metall-Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. In derselben Mitteilung sagt er: „Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken.“ Niemand solle sich etwas vormachen: Volkswagen stehe vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren sei. Wer glaube, die Belegschaft mürbe machen und die Arbeitnehmerseite Stück für Stück in die Knie zwingen zu können, verkenne die Entschlossenheit an den Standorten. „Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird.“ Gröger zieht die Auseinandersetzung über einzelne Tarifpunkte hinaus: Es gehe um die Frage, ob die Mitbestimmung bei Volkswagen Bestand habe oder ob ein Vorstand glaube, sie nach eigenem Gutdünken schleifen zu können. Wer die Arbeitnehmervertretung entmachten, ihre Rechte aushöhlen und die Beschäftigten zu Statisten degradieren wolle, lege die Axt an das Fundament des Konzerns. Das ist die Anklage der Gewerkschaft, nicht eine festgestellte Entmachtung.

Bei BILD wurde der Artikel am Donnerstagnachmittag unter der Überschrift „Messer in den Rücken: VW-Betriebsrat erklärt Vorstand den Krieg“ aktualisiert, mit Zeitstempel 17:32 Uhr MEZ. Die Messer-Metapher stammt in der amtlichen Gewerkschaftsmitteilung von Gröger, nicht von Cavallo und nicht vom Betriebsrat als solchem. BILD schreibt außerdem, die Arbeitnehmervertreter bereiteten sich nach eigenen Angaben bereits auf Arbeitsniederlegungen vor. In der uns vorliegenden Mitteilung der IG Metall steht diese Formulierung nicht. Der NDR fasst Cavallo so, sie rechne mit einer heftigen Auseinandersetzung zum Jahreswechsel; die Friedenspflicht endet nach Angaben der Gewerkschaft am 31. Dezember 2026, danach wären Warnstreiks möglich. Das ist eine rechtliche Lage ab Jahreswechsel, keine belegte, bereits laufende Streikvorbereitung. In Agenturberichten wird Gröger zudem sinngemäß mit den Worten wiedergegeben, die Forderungen seien an Respektlosigkeit und Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten und um ein Vielfaches schlimmer als in der Tarifrunde 2024; er gehe nicht davon aus, dass sich die Tarifparteien noch in diesem Jahr einig würden. Diese Zusätze stehen so nicht im Wortlaut der uns vorliegenden IG-Metall-Mitteilung; wir geben sie als Agenturwiedergabe wieder.

Den öffentlich vom Unternehmen genannten Kern der Forderungen haben wir bereits dargestellt. Die Volkswagen AG verlangt nach ihrer eigenen Mitteilung vom Donnerstag, 15:46 Uhr MEZ, unter anderem Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028, den Entfall der tariflichen Zusatzvergütung von 27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdienstes beziehungsweise alternativ sechs Freistellungstagen, den Entfall der monatlichen tariflichen Zulage von 167 Euro sowie eine Flexibilisierung der 35-Stunden-Woche: Anpassung an die Auslastung ohne Entgeltausgleich nach oben und mit proportionaler Entgeltanpassung nach unten. Das sind Forderungen, keine abgeschlossenen Einschnitte. Verhandelt wird ab dem 24. November 2026 in Emden, eine weitere Runde ist für den 15. Dezember 2026 in Zwickau vorgesehen. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit. Wer die Einzelheiten des Unternehmenskatalogs nachlesen will, findet sie in unserem Beitrag zu den VW-Forderungen.

Die IG Metall legt nun eine eigene, längere Liste vor und nennt sie ausdrücklich einen Auszug. Neben den bereits bekannten Punkten führt sie unter der Überschrift des „Katalogs des Grauens“ unter anderem an: den drohenden Wegfall verschiedener Sonderzahlungen, exemplarisch das erhöhte Urlaubsentgelt; dass die „Axt an der tariflichen Ergebnisbeteiligung“ angelegt werde; den Wegfall aller Jubiläumsgratifikationen für langjährig Beschäftigte; die Abschaffung der bezahlten 20-Minuten-Pause im Dreischichtbetrieb; die Infragestellung freier Tage an Heiligabend und Silvester; das Kippen der Übernahmeregelung für Auszubildende und dual Studierende; sowie das „Ende des Tarif-Plus-Bereiches“. Wörtlich fügt die Gewerkschaft hinzu, das sei „nur ein Auszug der Giftliste“. Diese Punkte stehen in der öffentlichen Unternehmensmitteilung so nicht im Einzelnen. Es handelt sich um die Darstellung der Arbeitnehmerseite, was der an die IG Metall übergebene Katalog zusätzlich enthalten soll. Eine öffentliche, punktgenaue Bestätigung oder ein Dementi des Vorstands zu jedem dieser Posten lag bei unserer Prüfung nicht vor.

Beim umstrittenen Arbeitszeitpunkt fällt die Sprache auseinander. Die Volkswagen AG spricht von Flexibilisierung und Anpassung an die Auslastung, nach oben ohne Ausgleich, nach unten mit proportionaler Kürzung. Die IG Metall nennt das eine „Beerdigung der 35-Stunden-Woche durch Verlängerung der Arbeitszeit ohne Entgeltausgleich“ und eine Abkehr von einer Regelung, die bei Volkswagen seit mehr als drei Jahrzehnten tariflich verankert sei. Gröger sagt abschließend: „Die Belegschaft wird nicht tatenlos zusehen, wie Oliver Blume und sein Vorstand als Totengräber der 35-Stunden-Woche auftreten.“ Und weiter: „Ich sage ganz offen: Das Verhalten dieses Vorstandes provoziert einen historischen Konflikt bei Volkswagen!“ Die Gewerkschaft hält das Gesamtpaket für „weltfremd und keine Ausgangsbasis für Verhandlungen“. „Totengräber“ und „Beerdigung“ sind Kampfbegriffe der IG Metall, keine amtliche Bezeichnung des Unternehmens. Ebenso bleibt die 35-Stunden-Woche tariflich in Kraft, solange nichts Neues vereinbart ist oder die Nachwirkung endet.

Auch aus dem Betriebsrat selbst ist eine schriftliche Ansprache an die Belegschaft überliefert. Dem manager magazin lag nach eigener Angabe ein Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, in dem es heißt, der Vorstand suche „früh die volle Eskalation“. Weiter zitiert das Magazin: „Es ist ein Katalog des Grauens: Entgelt, Arbeitszeit, Zulagen, Freizeit, Sicherheiten – quasi kein Bereich soll ohne Einschnitte davonkommen.“ Die Börsen-Zeitung berichtet sinngemäß dasselbe und ergänzt die Formulierung, der Vorstand habe Ende September „praktisch die gesamte Haustariffamilie gekündigt“. Das Originalschreiben ist uns nicht unabhängig zugegangen; die Zitate geben wir daher als Wiedergabe dieser Medien. Zur Reichweite des Haustarifs schreibt die IG Metall Wolfsburg jetzt, er gelte derzeit für rund 120.000 Beschäftigte der Volkswagen AG an den Standorten Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg; seit Anfang 2026 seien zudem Chemnitz, Dresden und Zwickau Teil des Haustarifs, außerdem gelte er bei Volkswagen Financial Services, Volkswagen Immobilien und dx.one. Eine zusammengezählte neue Gesamtzahl nennt die Mitteilung nicht. BILD und andere Medien sprechen weiter von rund 130.000 Beschäftigten an den genannten Werken; das bleibt eine gerundete Angabe der Berichterstattung, keine neue amtliche Summe der IG Metall.

An der Begründung des Vorstands ändert die scharfe Antwort nichts und bestätigt sie auch nicht. Das Unternehmen verweist auf Zollbarrieren, einen schrumpfenden chinesischen Markt und den Wettbewerb in Europa; die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten allein nicht mehr aus. Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz hatte am Donnerstag erklärt, man stelle die Regelungen nicht leichtfertig infrage, die Rahmenbedingungen hätten sich aber signifikant verschlechtert. Frank Ischner sprach von der Notwendigkeit einer schnellen Einigung gegen den Kostendruck. Das sind die Argumente der Arbeitgeberseite. Ob sie eine Nullrunde, den Wegfall von Zulagen und eine bewegliche Wochenarbeitszeit rechtfertigen, entscheidet nicht eine Pressemitteilung, sondern die Tarifrunde. Bis zum 31. Dezember gilt die Friedenspflicht. Ab dem 1. Januar 2027 wären Streiks zulässig, sofern es bis dahin keine Einigung gibt. Ein heißer Winter ist eine Möglichkeit, die beide Seiten in den Raum stellen – kein bereits beschlossener Arbeitskampf.

Fest steht damit die Konfrontation in der Sprache, nicht das Ergebnis am Verhandlungstisch. Die IG Metall hat den Katalog als „Katalog des Grauens“ bezeichnet, Gröger spricht vom Messer im Rücken und von einem historischen Konflikt, Cavallo stellt den Konfliktmodus von Kooperation auf Konfrontation um und sagt, die Belegschaft sei bereit, die Wut groß. Der Vorstand hält an seinen Forderungen fest und verweist auf den Kostendruck. Vereinbart ist weiterhin nichts. Ob Jubiläumsgeld, Pausenregelung, Feiertage und Übernahme von Auszubildenden tatsächlich so im internen Katalog stehen, wie die Gewerkschaft es auflistet, muss der Vorstand in Emden entweder erläutern oder korrigieren. Bis dahin gilt: Die öffentliche Unternehmensliste ist kürzer als die Liste der IG Metall, und aus keiner der beiden Listen folgt schon ein neuer Tarifvertrag.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer nach einem bereits harten Kompromiss als Nächstes eine Giftliste auf den Tisch legt, darf sich über den Ton der Antwort nicht wundern. Vertrauen ist kein sparebarer Kostenblock. Wenn die Belegschaft das Gefühl hat, Zusagen zu Produkten und Standorten seien nichts mehr wert, zerbricht mehr als eine Tarifzeile. Das rechtfertigt noch keine Beleidigung als Feststellung – aber es erklärt, warum aus Kooperation plötzlich Konfrontation werden soll.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig bleibt ein Maximalkatalog eine Eröffnungsforderung, kein Gesetz. Wer aus einer Wunschliste schon die Beerdigung der freien Tage und der kurzen Woche macht, betreibt ebenfalls Zuspitzung. Der Kostendruck in der Autoindustrie, der Wettbewerb und teure Rahmenbedingungen sind real. Sie entbinden den Vorstand nicht davon, zu erklären, warum ausgerechnet Zulagen, Pausen und Übernahmen das Geschäftsmodell retten sollen, und die Politik nicht davon, den Standort nicht nur in Sonntagsreden zu verteidigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Friedenspflicht endet, dann darf gestreikt werden. Das ist Tarifautonomie, kein Untergang. Ein langer Kräftemessen hilft aber weder den Beschäftigten noch einem Konzern, der verkaufbare Autos braucht. Wer nur Härte zeigt, ohne in Emden eine verhandelbare Linie zu legen, schadet dem Haus, das beide Seiten retten wollen. Konfrontation kann ein Mittel sein – sie ersetzt keinen Abschluss.

Was meinen Sie: Ist die Ansage einer konfrontativen Konfliktbewältigung die richtige Antwort auf den Forderungskatalog – oder der Einstieg in einen Konflikt, der dem Standort schadet? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

IG Metall Wolfsburg, Mitteilung vom 19. November 2026: Volkswagen legt „Katalog des Grauens“ vor: https://www.igmetall-wob.de/meldung/volkswagen-legt-katalog-des-grauens-vor-ig-metall-kuendigt-entschlossenen-widerstand-an

Volkswagen AG, „Tarifrunde 2026: Volkswagen AG fordert deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten“, 19. November 2026, 15:46 Uhr MEZ: https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/tarifrunde-2026-volkswagen-ag-fordert-deutliche-entlastung-bei-den-arbeitskosten-20874

BILD, „Messer in den Rücken: VW-Betriebsrat erklärt Vorstand den Krieg“, 19. November 2026, 17:32 Uhr MEZ: https://bild.de/politik/autokrise-vw-will-nullrunden-und-einschnitte-bei-35-stunden-woche-6aff0bd2ee91e990acae6fc8

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24