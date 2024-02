Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates (RSC), hat vor Atomschlägen sowohl auf das Vereinigte Königreich als auch auf die Vereinigten Staaten gewarnt, wenn Gebiete durch den Krieg mit der Ukraine (und der NATO) verloren gehen.

Der ehemalige russische Präsident und Premierminister gab am 18. Februar seine bombastische Warnung heraus. Er sagte, Kiew und einige westliche Hauptstädte – Berlin, London und Washington – würden die Macht des “gesanzen strategischen Arsenals” an Atomwaffen spüren, das Moskau hat.

Medwedevs Warnung kam inmitten von Kiews Absicht, fünf Gebiete – Krim, Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischia – zurückzuerobern, die ursprünglich Teil der Ukraine waren. Diese fünf Gebiete, die ursprünglich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in die Grenzen der Ukraine von 1991 einbezogen wurden, sind jetzt unter Russland. Tatsächlich hat Moskau die russische Verfassung geändert, um diese ehemals ukrainischen Gebiete einzubeziehen.

“Die Versuche, Russland an die Grenzen von 1991 zurückzugeben, werden nur zu einer Sache führen – zu einem globalen Krieg mit westlichen Ländern, die das gesamte strategische Arsenal unseres Staates nutzen”, sagte er. Medwedew forderte auch die Unterstützer der Ukraine auf, sich zurückzuzieden, “bevor es zu spät ist”, und behauptete, dass russische Atomwaffen “schöne historische Orte” in Stücke sprengen würden. (Verwandte: Der ehemalige russische Präsident Medwedew warnt vor einer nuklearen “Apokalypse”, wenn die NATO angreift.)

Die Bemerkungen des ehemaligen russischen Führers erstreckten sich auch auf ein inländisches Publikum, vermutlich um die Bedeutung der Unterstützung der “Sondermilitäroperation” in der Ukraine zu bekräftigen. Wenn Moskau seine neu erworbenen Gebiete wieder verliert, warnte Medwedew vor “dem direkten und unumkehrbaren Zusammenbruch des heutigen Russlands” und “einem gewalttätigen Bürgerkrieg mit dem endgültigen Verschwinden unseres Landes von der Weltkarte”.

“Zehnde Millionen Opfer. Der Tod unserer Zukunft. Der Zusammenbruch von allem auf der Welt”.

Trotz seiner Drohungen sagte Medwedew am nächsten Tag, dass er glaubt, dass Russland bald den Sieg sehen wird. Er kommentierte am 19. Februar, dass Moskaus militärische Macht gleich jeder auf der Welt sei und dass Russland ein starkes Land sei, weil es weiß, “wie man gewinnt”.

Medwedew berüchtigt für bombastische Drohungen des Atomkriegs

Medwedew war von 2012 bis 2020 Premierminister unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Davor war er von 2008 bis 2012 russischer Präsident – mit Putin als Premierminister.Breitbart News wies darauf hin, dass es “absolut kein bisschen zu klein” für Medwedew gibt, um “eine nukleare Reaktion zu benötigen”.

Die Verkaufsstelle berichtete im März 2023, dass der stellvertretende Vorsitzende des RSC eine ähnliche Bedrohung ausgesprochen hatte. Nach der Erteilung eines Haftbefehls für Putin durch den Internationalen Strafgerichtshof (IGH) warnte Medwedew, dass Moskau jedes Land bombardieren würde, das versucht, den Haftbefehl des IStGH zu bedienen. “Während viele europäische Nationen die Gründungsverträge des IStGH unterzeichnet haben, erkennen die wichtigsten Parteien des [Russland-Ukraine-Krieges] – einschließlich Russland, der Ukraine und der USA – den [ICC] nicht vollständig an”, sagte Breitbart News damals.

“Stellen wir uns vor … der amtierende Leiter eines Atomlandes kommt in, sagen wir, Deutschland an und wird verhaftet”, sagte der russische Politiker Reportern während einer Presseveranstaltung. “Was bedeutet das? Eine Kriegserklärung gegen Russland. In einem solchen Fall werden alle unsere Waffen auf das Bundestag [Gebäude], das [deutsche] Kanzleramt] und so weiter abzielen.

Davor deutete Medwedew auch an, dass Russland eine seiner Hyperschall-Atomraketen gegen die Kammern des IStGH in Den Haag einsetzen könnte. Er wies auch den “nutzlosen” internationalen Gerichtshof als “nur eine elende internationale Organisation” zurück und forderte diejenigen, die dort arbeiten, auf, “sorgfüg in den Himmel zu schauen”.

“Ach, meine Herren, alle gehen unter Gott und Raketen. Es ist durchaus möglich, sich die gezielte Verwendung eines Hyperschallstarts aus der Nordsee von einem russischen Schiff im Haager Gerichtsgebäude vorzustellen.”

