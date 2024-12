Mehr als 100 Millionen vollständig gejabte Amerikaner leiden jetzt an irreversiblen Herzschäden: Dr. Thomas Levy

Die Zahl der Todesfälle und Verletzungen durch Wuhan-Coronavirus (COVID-19) „Impfstoffe“ steigt weiter mit Dr. Thomas Levy warnt davor, dass die Zahl der „vollständig geimpften“ Menschen, die jetzt an irreversiblen Herzschäden leiden, 100 Millionen in den Schatten gestellt hat oder bald überschatten wird.

Levy, ein renommierter Kardiologe und Anwalt, der als Redakteur beim Orthomolecular Medicine News Service arbeitet und sich bei LivOn Labs berät, erklärte kürzlich dem investigativen Journalisten Steve Kirsch, wie die Spike-Proteine in den Injektionen einen zutiefst schädlichen Einfluss auf das menschliche Herz haben.

Kirsch, wie Sie wahrscheinlich wissen, untersucht seit Jahren den Zusammenhang zwischen COVID-Jaktionen und Herz-Kreislauf-Schädigungen. Er sprach die Herzschäden an, die geimpften Piloten erleiden, als Beispiel, was zu Änderungen in den offiziellen Richtlinien der Federal Aviation Administration (FAA) führte.

Im Jahr 2022 änderte die FAA ihre Elektrokardiogramm-Parameter (EKG) für Piloten stillschweigend, um denjenigen entgegenzukommen, die Herzverletzungen erlitten haben. Der Vorschlag bei dieser ruhigen Änderung ist, dass die Schüsse für die hohe Anzahl von vollständig gestochenen Piloten verantwortlich sind, deren Herzen jetzt zerstört sind.

„Der Herzschaden ist natürlich nicht auf Piloten beschränkt“, sagt Kirsch über die Erweiterung der EKG-Parameter der FAA über den normalen Bereich hinaus. „Meine beste Vermutung im Moment ist, dass über 50 Millionen Amerikaner durch den Schuss einen bestimmten Herzschaden erlitten haben.“

mRNA-Spike-Protein-Schäden

Dr. Levy schrieb einen Aufsatz mit dem Titel „Myokarditis: Einmal selten, jetzt häufig“, der viele der im obigen Videointerview angesprochenen Themen erörtert. Levy ist sich der Myokarditis-Krise nach der Injektion voll bewusst, obwohl er persönlich nicht so viele betroffene Patienten gesehen hat wie andere klinische Kardiologen in seinem Bereich.

„Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass Myokarditis recht häufig bei Patienten auftritt, die das chronische Vorhandensein des Covid-bedingten Spike-Proteins beherbergen“, schreibt Levy.

„Dies ist bei vielen Personen mit persistierendem chronischem Covid zu sehen, von denen viele geimpft wurden, sowie bei einer beträchtlichen Anzahl von Personen, die geimpft wurden und sich noch nie mit Covid infiziert haben.“

In Tests an Mäusen wurde deutlich gezeigt, dass mRNA-Injektionen Spike-Proteine produzieren und Myoperikarditis induzieren, was wiederum zu den Symptomen führt, die jetzt bei vollständig gejakten Menschen weit verbreitet sind.

„Obwohl es durch gut konzipierte Studien in der medizinischen Literatur noch nicht eindeutig dokumentiert ist, deuten viele anekdotische Informationen darauf hin, dass eine Impfstoff-mRNA-Abscheidung auftreten kann“, stellt Levy fest.

„Und einmal übertragen, führt die mRNA direkt zur Spike-Proteinproduktion. Eine solche mRNA-Ablagerung bedeutet, dass das Spike-Protein indirekt, wenn nicht sogar direkt, durch Inhalation oder verschiedene Formen von Hautkontakt von einer Person auf eine andere übertragen werden kann.“

Obwohl einige argumentieren werden, dass die Mengen der Spike-Protein-„Exposition“ zu gering sind, um eine gewaltige Wirkung zu haben, weist Levy darauf hin, dass der Replikationsprozess, der innerhalb des injizierten Wirts stattfindet, dazu führt, dass sich Spike-Proteine replizieren, was zu einer systemischen Entzündung oder Schlimmerem führt.

„Myokarditis, was einfach eine Entzündung einiger oder aller Muskelzellen im Herzen bedeutet, kann auftreten, wenn das Spike-Protein an die Blutgefäße im Herzen, an die Muskelzellen selbst oder an beide bindet“, sagt Levy.

„Röntgenbild des Brustkorbs, Elektrokardiogramm (‚EKG‘) und Echokardiogramm können verwendet werden, um die Diagnose einer Myokarditis zu stellen. Ein erhöhter Troponinspiegel bei Bluttests ist extrem empfindlich bei der Aufnahme von anhaltenden Herzmuskelzellschäden, und eine gewisse Erhöhung dieses Tests wird immer sichtbar sein, wenn eine signifikante Entzündung in diesen Muskelzellen vorhanden ist.“

Wenn Sie mehr über Impfstoffschäden und den Umgang damit erfahren möchten, besuchen Sie ChemicalViolence.com.

