MESSER-ATTACKE IM PARK! TEENAGER-RUDEL GREIFT KINDER BEIM FUSSBALL AN

Berlin – Ein harmloses Fußballspiel unter Kindern ist in der Hauptstadt in eine schockierende Gewaltattacke umgeschlagen. Am frühen Freitagabend spielten drei Jungen rumänischer Herkunft im Jonny-K.-Aktivpark an der Lutoner Straße in Berlin-Spandau unbeschwert Fußball, als plötzlich eine große Gruppe Jugendlicher auftauchte. Augenzeugen berichten, dass die Stimmung innerhalb weniger Sekunden kippte: Die Gruppe beschimpfte die Jungen lautstark, umzingelte sie und ließ ihnen kaum eine Chance zu fliehen. Aus einem Spiel im Park wurde innerhalb kürzester Zeit ein brutaler Angriff.

Die Lage eskalierte dramatisch. Aus der Gruppe heraus sollen mehrere Jugendliche plötzlich auf die Kinder losgegangen sein. Zwei der Jungen wurden geschlagen und getreten, während die Angreifer sie bedrängten. Besonders schockierend: Ein Täter soll einem der dreizehnjährigen Jungen von hinten mit einem Messer in das Gesäß gestochen haben. Für die Kinder muss der Moment blanker Horror gewesen sein – statt Fußball und Freizeit plötzlich Gewalt, Angst und Chaos mitten im Park.

Nach der Attacke verschwanden die Angreifer so schnell, wie sie gekommen waren. Zeugen berichten, dass einige zu Fuß flüchteten, andere mit E-Scootern davonrasten. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen wenig später in ein Berliner Krankenhaus, wo er stationär behandelt werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wer hinter dem brutalen Angriff steckt. Für viele Anwohner bleibt eine erschreckende Frage: Wie konnte ein Kinderpark plötzlich zur Bühne für solch eine brutale Gewalt werden?

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