Mexikaner in Phoenix wurde dabei erwischt, illegale DACA-Ausländer zu registrieren, um bei den Wahlen 2024 zu wählen

Videoaufnahmen von Real Muckraker beweisen, dass illegale Ausländer in Swing-Staaten wie Arizona registriert werden, um die Wahl so zu veranstalten, wie es die Mächte (TPTB) wollen.

In Phoenix, Arizona, wurde ein Mexikaner in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft gesichtet, in dem er anbot, wissentlich einen illegalen Ausländer ohne Staatsbürger unter dem Programm DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) zu registrieren, um bei den bevorstehenden Wahlen zu wählen.

Denken Sie daran, dass Arizona im Rennen 2020 mit einem Vorsprung von weniger als 11.000 Stimmen für Joe Biden berufen wurde.

„Wenn Sie möchten, können wir uns melden“, sagt der Mexikaner dem illegalen DACA-Außerirdischen im Video unten. „Ich kann Ihnen ein Formular zur Registrierung zur Wahl bringen. Sind Sie ein Einwohner des Staates?“

Der illegale Ausländer antwortete dem Mexikaner, indem er erklärte, dass er „dank DACA gerade hier ist, aber jetzt schaue ich mir an, wie ich die Staatsbürgerschaft beantragen kann“.

„Oh, hast du einen Führerschein in Arizona?“ fragte der Mexikaner dann. „Du brauchst nur das und deinen Wohnsitz.“

„Nun, wir melden uns, wann immer Sie wollen“, antwortete der illegale DACA-Ausländer.

(Verwandt: Haben Sie sich das durchgesickerte Audio von Arizona Gov. Katie Hobbs gibt zu, dass mehrere hunderttausend illegale Ausländer ohne US-Staatsbürgerschaft registriert sind, um in ihrem Staat bei den Wahlen 2024 zu wählen?)

Hey, DACA-Außerirdische: Bringt eure Freunde mit!

Der Austausch ging von dort aus weiter, als der Mexikaner dem illegalen DACA-Ausländer sagte, er solle alle seine illegalen DACA-Ausländer-Freunde mitbringen, damit sie alle rechtzeitig zur Wahl 2024 registriert werden können.

„Ich registriere euch alle“, sagte er zu dem Außerirdischen. „Ich werde Stifte, Formen und all das mitbringen.“

Das Oversight Project, das diese jüngsten Entwicklungen genau im Auge behalten hat, möchte, dass Aktivisten für Wahlintegrität in Arizona die Gruppe beraten, wie sie vorgehen soll.

„Wir treffen die sorgfältige Entscheidung, die Angelegenheit nicht an Gouverneur Hobbs und Arizona AG Kris Mayes zu verweisen“, twitterte die Gruppe. “ Ihre und Richtlinien zeigen Unterstützung für die Abstimmung von Nicht-Bürgerinnen.“

Mit anderen Worten, die Führer von Arizona wissen genau, was mit illegalen Ausländern vor sich geht, die als Wähler registriert sind, und sie unterstützen es voll und ganz. Was kann getan werden, wenn die Gesetzlosigkeit für die Abstimmung verantwortlich ist?

Undercover-Videoaufnahmen, die vom Oversight Project im letzten Monat aufgenommen und gepostet wurden, zeigen Nicht-Staatsbürger und illegale Ausländer, die in der Wohnanlage Los Vecinos in Phoenix leben und vor der Kamera zugeben, dass sie sich registrieren lassen, um zu wählen, vermutlich für Kamala Harris und andere Demokraten auf dem Ticket.

„Nur aus Neugierde: Sind Sie als Wähler registriert?“ Ein Reporter von Real Muckraker fragte einen illegalen Ausländer, der in der Anlage lebt.

„Ja, wir haben uns bereits registriert“, antwortete der Illegale.

„Sind Sie ein Bürger?“ fragte der Reporter dann.

„Nein“, antwortete der Illegale.

Einer der Illegalen, die in der Wohnanlage Los Vecinos leben, sagte dem Reporter, dass er, obwohl er glaubt, dass Donald Trump besser für die US-Wirtschaft ist, stattdessen Kamala als Präsidentin unterstützt, weil sie illegale Ausländer unterstützt und sie nicht abschieben wird.

Weitere aktuelle Nachrichten über die Wahlen 2024 finden Sie auf Rigged.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

X.com

Natürliche Nachrichten.com

newstarget.com