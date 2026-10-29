MODELL FÜR DEUTSCHLAND? ÖSTERREICH MACHT ERNST – ERST INTEGRATION, DANN DIE VOLLE STÜTZE! FLÜCHTLINGE BEKOMMEN ZUNÄCHST NUR 861 STATT 1.230 EURO!

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Wien – Unser Nachbar macht Ernst: Wer Stütze will, muss Integration liefern! Österreich baut seine Sozialhilfe radikal um. Anerkannte Flüchtlinge sollen künftig zunächst deutlich weniger Geld bekommen – die volle Leistung gibt es erst, wenn sie an Deutsch- und Wertekursen teilnehmen, arbeiten oder bestimmte Nachweise vorlegen. BILD fragte am 29. Oktober 2026: „Modell für Deutschland?“ Laut BILD glauben Experten, dass dies auch hierzulande zum Modell werden könnte.

Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich auf die sogenannte „Sozialhilfe Neu“ geeinigt. Vorgestellt wurde der Entwurf am 22. Oktober 2026 im Bundeskanzleramt in Wien von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). In Kraft treten soll das neue Sozialhilfe-Grundsatzgesetz laut Koalition am 1. Jänner 2027, der Nationalratsbeschluss ist laut ORF noch für November angepeilt. Die Bundesländer bekommen danach ein halbes bis dreiviertel Jahr Zeit zur Umsetzung.

Das Herzstück: die „Integrationsphase“! Bislang gilt als Maßstab der Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz, also die „Mindestpension“: Er liegt 2026 bei 1.308,39 Euro, netto nach Abzug von sechs Prozent Krankenversicherung sind das rund 1.230 Euro. Diesen vollen Betrag sollen Arbeitsfähige künftig nicht mehr automatisch erhalten. Österreicher bekommen laut ORF einen Basisbetrag von 1.016 Euro (82,6 Prozent des Grundbetrags) – Asylberechtigte nur 861 Euro (70 Prozent)!

So funktioniert das Stufenmodell: Nach einer viermonatigen Wartefrist können Asylberechtigte den Grundbetrag von 1.016 Euro erhalten – wenn sie das verpflichtende Integrationsprogramm einhalten. Laut Kurier heißt das: vier Monate Teilnahme an Deutsch- und Wertekursen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Wer solche Kurse bereits absolviert hat oder einen Pflichtschulabschluss vorweisen kann, erhält grundsätzlich gleich 1.016 Euro. Kann der ÖIF die nötigen Kurse nicht anbieten, darf das laut Kurier nicht zulasten der Betroffenen gehen.

Die volle Sozialhilfe von rund 1.230 Euro soll es für Asylberechtigte laut Bundeskanzleramt erst nach 3 Jahren im verpflichtenden Integrationsprogramm geben – oder früher, wenn sie Deutsch auf B2-Niveau sprechen, die Wertekurse erfolgreich abgeschlossen und mehr als 6 Monate voll gearbeitet haben. Auch für Österreicher wird es strenger: Arbeitsfähige Alleinstehende sollen den vollen Betrag laut Euronews erst bekommen, wenn sie etwa mindestens 26 Wochen vollversichert gearbeitet oder eine vom Arbeitsmarktservice (AMS) anerkannte Qualifizierung absolviert haben; laut Kurier etwa durch mindestens vier Monate AMS-Schulungen.

Wer verweigert, dem wird gekürzt! Bei Verletzung der Integrationspflichten oder fehlender Bereitschaft, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, droht eine Kürzung um mindestens 25 Prozent – im Extremfall sogar die vollständige Streichung. Integrationsministerin Bauer wird deutlich: „Wer sich nicht integrieren will, bekommt auch keine Sozialhilfe mehr. Wer arbeiten kann, muss arbeiten. Und Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, bekommen sie auch.“ Und weiter: „Wer Deutsch und Wertekurse verweigert und sich keinen Job sucht, dem wird die Sozialhilfe um mindestens ein Viertel gekürzt. Bei weiterer Verweigerung kann das auch bis auf den letzten Cent möglich sein.“

Bauer sagte außerdem laut Bundeskanzleramt: „Asylberechtigte bekommen künftig grundsätzlich ein Drittel der Sozialhilfe weniger als Österreicherinnen und Österreicher.“ Das Sozialsystem sei zu lange ein Magnet für illegale Zuwanderung gewesen, es zahle sich nicht mehr aus, nur nach Österreich zu kommen, um Geld abzukassieren. Integration sei „ab 1. Jänner 2027 Pflicht und kein freiwilliges Angebot mehr“, so Bauer laut ORF. Für alle anderen Drittstaatsangehörigen gilt laut Bundeskanzleramt weiterhin eine Wartefrist von fünf Jahren, bis sie Sozialhilfe beantragen können.

Außenministerin Meinl-Reisinger sprach bei der Präsentation am 22. Oktober von einem „Paradigmenwechsel“: „Arbeiten gehen muss sich immer auszahlen. Arbeiten gehen muss spürbar mehr bringen als nicht arbeiten zu gehen.“ Ihr Satz, der in Österreich für Schlagzeilen sorgte: „Wir sorgen dafür, dass die Sozialhilfe in Zukunft wieder ein Auffangnetz für alle ist, die wirklich nicht können und eben keine Hängematte mehr für alle, die einfach nicht wollen.“ Sozialministerin Schumann betont dagegen: „Die Sozialhilfe ist kein Almosen, sie ist das letzte Sicherheitsnetz. Dieses Netz muss halten, wenn Menschen in Not geraten.“ Die Pflichten müssten erfüllbar sein, entsprechende Angebote müssten zur Verfügung stehen.

Auch bei Kindern wird neu gerechnet: Für das erste Kind gibt es künftig bundesweit 307,47 Euro, ab dem fünften Kind mindestens 147,59 Euro pro Kind. Für Kind zwei bis vier gilt ein Korridor: Höchstens jeweils 307,47 Euro, mindestens 245,98 Euro pro Kind bei zwei Kindern, 184,48 Euro bei drei und 153,74 Euro bei vier Kindern (Angaben laut Bundeskanzleramt). Die Familienbeihilfe – vergleichbar mit dem deutschen Kindergeld – wird nicht auf die Sozialhilfe angerechnet. Die Länder können zusätzlich Sachleistungen gewähren. Für Familien mit geringem Einkommen ist eine „Teilhabekarte“ geplant, laut Kurier mit jährlich 60 Millionen Euro ab 2027.

Weitere Änderungen: Für Erwachsene, die nicht arbeiten können, gilt ein bundeseinheitlicher Fixbetrag von 100 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes, also etwa 1.230 Euro. Menschen mit Behinderung erhalten einen doppelten Vermögensfreibetrag – der liegt laut Kurier derzeit bei 7.379,34 Euro. Ausnahmen wegen Betreuungspflichten gelten laut Kurier künftig nur noch bis zum zweiten statt bis zum dritten Geburtstag des Kindes. Beim Dazuverdienen gilt der Freibetrag von 35 Prozent des Nettoeinkommens bundesweit nur noch sechs Monate statt bisher maximal zwölf.

Ist das überhaupt rechtens? Möglich wird die Ungleichbehandlung laut Sozialministerium durch die neue EU-Statusverordnung. Deren Artikel 31 erlaubt es, bestimmte Sozialhilfeleistungen an die „effektive Teilnahme“ an verpflichtenden, zugänglichen und kostenlosen Integrationsmaßnahmen zu knüpfen. Europarechtler Walter Obwexer (Universität Innsbruck) hält die vier Monate laut STANDARD für „wohl angemessen“: „Man kann das gut argumentieren.“ Sozialrechtler Walter Pfeil (Universität Salzburg) sieht es kritisch: Die Regelung „könnte sowohl verfassungsrechtlich als auch unionsrechtlich problematisch sein“. Und Professorin Anuscheh Farahat (Universität Wien) warnt: „Wenn der EuGH an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält, wird er diese Regelung kippen.“ Das Ministerium nennt die „Beobachtungsphase“ dagegen „bewusst kurz gehalten“.

Die Reaktionen in Österreich sind gespalten. Grünen-Sozialsprecher Markus Koza spricht laut ORF von „mehr Kinderarmut statt einer Kindergrundsicherung, mehr Probleme als Lösungen“. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sieht zentrale Länderforderungen erfüllt, etwa die Integrationsphase. Bereits 2019 hatte der Verfassungsgerichtshof das damalige Sozialhilfegesetz wegen zu stark gestaffelter Kindersätze gekippt – das neue Modell entspreche der Rechtsprechung, betont das Sozialministerium laut Kurier. Ob der Entwurf so beschlossen wird, ist laut STANDARD noch offen, die Begutachtung läuft.

MEINUNG: Das österreichische Prinzip „Fördern und Fordern“ trifft einen Nerv. Wer in einem Land neu anfangen will, sollte die Sprache lernen, die Regeln kennen und sich um Arbeit bemühen – und wer das tut, verdient jede Unterstützung. Ein Sozialstaat, der dafür klare Anreize setzt, ist kein kalter Staat, sondern ein fairer.

MEINUNG: Deutschland sollte sehr genau hinschauen, was in Wien gerade passiert. Hierzulande wird seit Jahren über Fehlanreize, unbesetzte Stellen und überforderte Kommunen gestritten, während konkrete Reformen oft im politischen Klein-Klein versanden. Der Nachbar zeigt, dass eine Regierung über Parteigrenzen hinweg handeln kann, wenn sie es wirklich will.

MEINUNG: Gleichzeitig darf aus einer guten Idee kein Bürokratiemonster und kein Rechtsbruch werden. Kurse müssen tatsächlich verfügbar sein, Ausnahmen für Kranke, Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit Behinderung müssen sauber greifen, und die Regeln müssen vor Gerichten bestehen. Sonst bleibt am Ende nur ein lauter Schlagzeilen-Effekt ohne echte Wirkung.

Der Ball liegt jetzt beim österreichischen Nationalrat – und Deutschland schaut gespannt zu, ob das Modell ab 1. Jänner 2027 tatsächlich startet!

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Quellen:

https://www.bild.de/politik/inland/modell-fuer-deutschland-migranten-sollen-fuer-stuetze-integration-belegen-6ae09b5541a652332eb6d9bd

https://orf.at/stories/3445879/

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2026/10/integrationsministerin-bauer-menschen-die-wirklich-hilfe-brauchen-bekommen-sie-auch.html

https://kurier.at/politik/inland/sozialhilfe-neu-details-verschaerfung-migration/403199891

https://www.derstandard.at/story/3000000346295/ist-es-rechtswidrig-dass-fluechtlinge-auf-die-volle-sozialhilfe-warten-muessen

https://de.euronews.com/2026/10/29/neue-regeln-fur-fluchtlinge-osterreich-plant-gestaffelte-sozialhilfe