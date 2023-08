Mörfelden-Walldorf: 26-Jähriger greift Polizist an!

Weil ein Mann am Bahnhof Walldorf offenbar gerade im Begriff war, sich seiner Kleider zu entledigen, verständigte ein Passant am Mittwochabend (23.08.), gegen 20.30 Uhr, die Polizei.

An einem Bahnsteig trafen die Ordnungshüter kurz darauf den beschriebenen, allerdings bekleideten 26-Jährigen an. Er griff einen der eingesetzten Polizeibeamten unmittelbar mit den Fäusten an. Der Polizist wurde hierbei verletzt. Er konnte den Mann, der die Ordnungshüter mehrfach beleidigte und zudem in ihre Richtung spuckte, anschließend überwältigen.

Weil der Verdacht bestand, dass der Festgenommene unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde im Anschluss im Polizeigewahrsam untergebracht. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.