Monsanto muss 857 Millionen Dollar an 7 Personen zahlen, die durch PCB-Belastung in einer Schule in Washington erkrankt sind!

Monsanto, das agrochemische Unternehmen, das sich jetzt im Besitz des deutschen Pharmaunternehmens Bayer befindet, wurde von einer Jury im Bundesstaat Washington angewiesen, 857 Millionen Dollar an sieben Personen zu zahlen, die mit einer Schule in der Gegend von Seattle verbunden sind, die aufgrund der Exposition gegenüber Chemikalien, die als PCBs bekannt sind und aus Leuchten durchgesickert sind, krank wurden.

Die Jury entschied, dass das Unternehmen für den Verkauf der Chemikalien, die in der Schule verwendet wurden, haftbar gemacht werden sollte, weil sie unsicher waren und nicht mit ausreichenden Warnungen versehen waren. Der Betrag des Urteils umfasst 784 Millionen Dollar an Strafschadensersatz sowie 73 Millionen Dollar Ausgleichsschaden für die Opfer. Jedes Opfer erhält eine unterschiedliche Entschädigung und 112 Millionen Dollar an Strafschadensersatz.

Die Klage stand im Zusammenhang mit der Exposition im Sky Valley Education Center in Monroe, Washington. Zwei freiwillige Eltern und fünf ehemalige Studenten sagen, dass sie infolge der Exposition gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit ihrem neurologischen und endokrinen System entwickelt haben.

PCB oder polychlorierte Biphenyle wurden in der Vergangenheit zur Isolierung elektrischer Geräte verwendet. Sie wurden auch in gängigen Produkten wie Farbe, Bodenbearbeitung, Kohlepapier und Abdichtung verwendet. Nachdem sie mit Krebs in Verbindung gebracht wurden, verbot die US-Regierung sie 1979.

Die Chemikalien bleiben jedoch in der Umwelt vorhanden und werden als “für immer Chemikalien” bezeichnet, da sie extrem langsam absachen. Sie sammeln sich auch in der Umwelt an und wurden in Fleisch und Fisch gefunden, die für den menschlichen Verzehr verwendet werden. Sie sind besonders schädlich für Kinder, weshalb ihre Verwendung in Schulen so besorgniserregend ist. In den Spitzenjahrzehnten der Produktion dieser Chemikalie wurden etwa 55.000 Schulen gebaut, und Monsanto war ihr einziger kommerzieller Hersteller.

Henry Jones, ein Anwalt der Kläger, sagte CBS News: “Niemand, der diese Beweise gehört hat, würde jemals mit einem dieser Personen den Platz wechseln, im Austausch für all das Geld, das die Jury vergeben hat”.

Ein anderer Anwalt der Kläger, Felix Luna, sagte der Jury, dass Monsanto seit Jahren vertuscht habe, was es über die Gefahren von PCBs wusste.

“Monsanto… hat nie jemanden gewarnt, dass (PCBs) alles, was sie hineinlegen, überdauern würden”, sagte er während seiner Abschlussargumentat. “Sie haben nie jemanden gewarnt, dass, wenn es in den Körper gelangt, dass sie lebenslang Metaboliten sind, dass sie neurotoxisch sind… eine Gefahr, oder PCBs könnten zu einer systemischen Vergiftung führen.

Monsanto sagte, dass es glaubt, dass die Auszeichnung “verfassungsmäßig übertrieben” ist, und sie planen, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Monsanto verliert zahlreiche Studien und Milliarden von Dollar für seine toxischen Produkte

Das Ergebnis dieses Falls ist nur einer von zahlreichen Prozessverlusten für Monsanto, das mit Urteilen im Zusammenhang mit PCB-Exposition in Höhe von 870 Millionen Dollar konfrontiert ist. Sie stehen auch vor Tausenden von Klagen im Zusammenhang mit ihrem toxischen Unkrautmörder Roundup; sie wurden letzten Monat angewiesen, 332 Millionen Dollar an einen Mann zu zahlen, dessen Exposition gegenüber Roundup ihn zur Entwicklung von Krebs führte.

Eine Jury aus Missouri ordnete das Unternehmen an, vier Klägern, die aufgrund der Exposition gegenüber Roundup Krebs entwickelten, eine Summe von 1,56 Milliarden Dollar zu zahlen, nachdem sie festgestellt hatte, dass das Unternehmen für Ansprüche auf Konstruktionsfehler haftbar war, ohne vor den Gefahren der Chemikalie und Fahrlässigkeit zu warnen. Bei jedem der vier Opfer wurde ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, nachdem Roundup auf Familieneigentum verwendet wurde.

Etwa 165.000 Ansprüche wurden gegen Monsanto wegen Personenschäden im Zusammenhang mit Roundup erhoben, dessen Hauptbestandteil Glyphosat ist. Der derzeitige Eigentümer des Unternehmens, Bayer, hat die meisten Roundup-Fälle beigelegt, die anhängig waren, nachdem sie das Unternehmen für rund 11 Milliarden Dollar erworben hatten. Regulatorische Einreichungen zeigen jedoch, dass rund 50.000 Ansprüche noch ausstehen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

TheNationalPulse.com

CBSNews.com

Reuters.com

newstarget.com